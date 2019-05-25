应总统要求，美国移民局局长递交辞呈

据多家媒体报道称，美国公民与移民服务局(USCIS)局长已经离职，这是该部门负责执行特朗普总统移民议程的最新人事变动。

据《国会山》援引CNN报道，2017年10月接任USCIS的局长的李·弗朗西斯·希斯纳(Lee Francis Cissna)于周五晚致信该机构工作人员，确认他已递交辞呈，辞呈将于6月1日生效。希斯纳表示，他是“应总统的要求”递交辞呈的。

“作为一名致力于法治的移民法律和政策专业人士，我和你们中的许多人一样，感谢这次服务的机会是一次独特的经历，”希斯纳在邮件中感谢工作人员，并回顾了自己在该机构的任职经历。

该机构发言人没有立即回应《国会山》（The Hill）的置评请求。

据报道，特朗普将任命前弗吉尼亚州司法部长共和党人肯·库奇内利（Ken Cuccinelli）为下一任USCIS局长。

本周早些时候，一名白宫官员证实，特朗普预计将聘用库奇内利担任国土安全部移民事务高级官员的新职位，因为政府正在寻求实施总统的移民议程。目前还没有公布开工日期。

库奇内利于2010年至2014年担任弗吉尼亚州最高执法官员。他的预期任命是因为特朗普已经推动政府采取更积极的姿态来解决他所谓的美墨边境危机。

从今年4月尼尔森(Kirstjen Nielsen)离职开始，白宫一直在监督国土安全部高层的变动。几个月来，一直有传言说希斯纳将被免职。白宫顾问斯蒂芬·米勒(Stephen Miller)一直主张在移民问题上采取强硬立场，据报道，他正在推动驱逐希斯纳和其他机构官员。

爱荷华州共和党参议员查克·格拉斯利(Chuck Grassley)是今年早些时候公开反对有关国土安全部改组的报道的人士之一，但他上个月承认，他将“必须接受”特朗普对国土安全部高级官员的清洗。

“我知道总统在移民问题上的目标和我的是一致的，我想说的是，总统必须让人做好他的工作，因为他的目标和我的一样，所以我不得不接受,”格拉斯利在4月说。

希斯纳曾在国土安全部政策办公室担任移民政策主任，并在国会山为格拉斯利工作。

2019-05-25 10:33 来源：侨报网