总统特朗普周五再次向参院民主党人发出一系列警告，如果不能在预算法案中得到50 亿元的边境墙建设拨款，他将让政府部分关门。特朗普还敦促参院多数党领袖麦康奈尔启用“核选项”，即只需要简单多数，无需民主党人支持就能通过预算法案。特朗普在推特上说，“政府今天就会关门，如果民主党不投票支持边境安全。”

由于当日特朗普总统与国会民主党仍无法对筑墙拨款达成共识，预算案谈判破局，政府自22日零时起确定关门；受这波强迫无薪假影响的约有四分之一约80 万名联邦员工，这也是今年第三次联邦政府因预算谈不拢而关闭。

作为国家公园管理局的一部分，圣路易拱门，博物馆和旧法院在联邦政府关闭期间无限期关闭。

哪些部门受影响？

受影响的部门是农业、商业、司法、国土安全、内政、交通、财政和住房和城市发展，以及几个较小的机构。

根据民主党准备的备忘录，农业部管理的州和地方农场服务中心将关闭，这意味着没有工作人员可以回答问题，或协助农民根据国会最近批准的农业法案签署新计划。

国家公园可能关闭或提供有限的服务。在去年1月关闭期间，国家公园的大门仍然开放供人们进入，但很少有工作人员在场保护游客和公园资源。

据国家公园自然保护协会（National Parks Conservation Association）称，游客中心等建筑物被关闭，有时包括洗手间。

由于小企业管理局保证支持贷款会冻结，将有3000 多万小企业无法获得联邦政府援助的贷款和技术援助。

希望购买新住房或联邦住房管理局担保的抵押贷款再融资的买房人将处于暂缓状态。

民事诉讼，向受害者理赔以及州和地方执法部门的员工培训将在停摆期间停止。

哪些照常运行？

一、邮政。邮政服务是一个独立的机构，不会受到任何政府关闭的影响。

二、旅行。空中交通管制员即使停摆也仍然在工作，海关和边境人员将继续在过境点工作。Amtrak 虽是一家政府所有的公司， 也将照常运营。

三、社会安全检查。政府关门与否，社会保障福利仍然存在，社会保障支付(Social Security payments)将像往常一样，医疗保险服务和补充营养援助计划以及妇女，婴儿和儿童等计划中的福利，只要在州或联邦账户中有结余资金可用就不受影响。

哪些联邦雇员受影响？

根据民主党的备忘录，超过420,000名提供基本服务的联邦工作人员将被迫无偿工作。

其中包括41,000 名联邦执法和惩戒干事，如监狱官员，联邦调查局探员，美国警察和缉毒局工作人员。

受影响的还有大多数海关和边境巡逻人员，海岸警卫队员工，运输安全管理局官员，联邦消防员。

另外还将有38 万名联邦工作人员被无薪休假，其中包括商务部， 美国国家航空航天局，国家公园管理局，森林服务部以及住房和城市发展部的大多数雇员。大约三分之一的联邦运输工人将被休假，大约52,000 名国税局工作人员也会被无薪休假。

各州出手管理美国国家公园

在联邦政府关闭期间，美国国家公园将只剩下为数不多的主要工作人员，有几个州正动用自己的资金，确保公共厕所得到清洁，游客中心继续开放。

据路透社报道，美国国会因总统特朗普（(Donald Trump)）提出的修建墨西哥边境隔离墙的资金要求发生争执，除了必要的联邦服务外，几乎所有的联邦服务都被关闭。

国家公园管理局(National Park Service)本周表示，公园仍会“尽量开放”。在1月政府关闭三天期间，大约三分之二的国家公园和古迹的大门仍然敞开。

不过，管理局首席发言人巴纳姆(Jeremy Barnum)在一份声明中说，“露营地和全方位服务的卫生间等需要人员配备和维护的服务将不会运营。”

犹他州和亚利桑那州的共和党州长已经承诺介入，部分是为了帮助保护美国一些最壮观的自然景观及其周边地区的当地企业，这些景观依赖于游客的消费。

“不管华盛顿发生什么，大峡谷都不会在我们的监控下关闭，”亚利桑那州州长杜塞(Doug Ducey)周五在一份声明中说。杜塞说，亚利桑那州旅游局将帮助确保厕所清洁、垃圾收集和班车运行。

犹他州旅游局(Utah Office of Tourism)常务董事瓦雷拉(Vicki Varela)表示，犹他州所有五个国家公园将继续开放，其中三个人气最高的国家公园将在关闭期间由州政府承担维护费用。

犹他州州长赫伯特(Gary Herbert)批准为锡安国家公园的管理和游客服务中心提供临时资金，预计将耗资1.8万至1.9万美元。锡安国家公园在一年前的12月22日至12月27日期间吸引了107,000名游客。

据自由女神像和埃利斯岛的网站显示，纽约州已提供资金，在政府关闭期间维持自由女神像和埃利斯岛的开放。纽约州州长、民主党人科莫(Andrew Cuomo)周六在推特上抨击特朗普关闭联邦政府。

美国大烟山协会(Great Smoky Mountains Association)的官员表示，这个非盈利组织将提供资金，以维持田纳西州与北卡罗来纳州交界的大烟山国家公园(Great Smoky Mountains National Park)游客中心的人员配备、洗手间的清洁以及垃圾车的运送工作。

国家公园管理局(National Park Service)表示，在关闭期间不会更新其社交媒体账户，尽管一些公园区域仍可访问，但访问权限可能会在不事先通知的情况下发生变化。

国家公园保护协会(National Parks Conservation Association)主席皮尔诺(Theresa Pierno)在一份声明中表示，在此情况下公园“继续照常营业是不现实的，也是危险的”。

2018-12-22 11:36 来源：侨报网