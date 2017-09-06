必需的VS想要的 美国年轻人的花钱经

只买应该买的，不买自己想买的，美国年轻人这是怎么了？最近盖洛普公布了一项有意思的调查，调查对象是美国18至29岁的年轻人，结果是这样的：

*他们比2008年同龄人每天消费少差不多20元。

*他们在自由支配项目上花钱不多，所花费用基本为生活必需品。

*他们这样的消费习惯的受害者是那些零售商们。

如今的美国年轻人已超出人们的想像了，居然在这些地方能省则省：

衣服

牛油果烤面包

图片来源：Delish

南瓜味的拿铁咖啡

由于住房成本增加，工资停滞不涨，他们不得不把支出转移到生活必需品上。

商业内幕报道称，盖洛普的调查显示，2016年18岁至29岁的年轻人比2008年同龄人每天的消费平均减少了19美元。这对于近几年来想从年轻人身上赢利的零售商来说，可能会失望了。

这些年轻人认为，他们在2016年全年的花费比前一年减少了，他们的薪水主要用于医疗保健、水电和杂货，而不是餐饮、休闲和旅游。

以下是盖洛普给出的调查结果：

2016年毕业的年轻人平均学贷37,000美元，是历史的高点。

为减少日常支出，年轻人与父母同住的人数超过以往任何时候。

2016年年轻人结婚比例为18%，远低于2008年的27%。两个人的消费比一个人更高。

2016年年轻人有孩子的比例为21%，而2008年为30%。调查显示有孩子之后每天的消费平均会高出29元。

越来越多的年轻人在选购商品时会价比三家，或买二手货。

不过，尽管年轻人在某些方面花费减少，但这并不意味着他们节省了更多的钱。调查显示，实际上，近半数年轻人节省下的钱不到收入的5%，只有16%能节省下10%以上。

来源：侨报网