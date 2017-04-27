快到夏天了 ，5帘秀美瀑布等你gogogo

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而 这 ❺ 帘 秀 美 瀑 布☟

让 田 纳 西 的 春 日 如 隐 秘 仙 境

01｜伯 吉 斯 瀑 布

Burgess Falls

伯吉斯瀑布州立公园（Burgess Falls State Park）位于纳什维尔东面130公里的高地圈（Tennessee’s Highland Rim）附近。公园虽不大，但伯吉斯瀑布却是个不折不扣的网红，高频的出现在游客的相机里📷。当蜿蜒流淌的落水河（Falling Water River）遇见秀美山崖，也便有了这颗明珠——40米高的伯吉斯瀑布。站在岩脊上，俯瞰瀑布从山崖倾泻而下，感受瀑布水的清凉。

02｜秋 溪 瀑 布

Fall Creek Falls

查塔努加（Chattanooga）以北100公里，有一座面积超10500公顷的秋溪瀑布州立公园（Fall Creek Falls State Park）。公园内的秋溪瀑布，是美国东部最高的自由落体式瀑布之一，高达78米。它从圆形峡谷的边缘飞流直下，注入静谧的蔚蓝水池，宛若仙境。如果想要从顶端鸟瞰瀑布，可取道约2公里的峡谷瞭望步道（Gorge Overlook Trail），徒步前往。如想“冲个凉”，近距离感受瀑布，那秋溪瀑布小道（Fall Creek Falls Trail）是不错的选择，小道沿途风景如画，难度系数虽不大却充满挑战。

03｜欧 龙 瀑 布

Ozone Falls

欧龙瀑布（Ozone Falls）位于查塔努加的东北面，高约33.5米，曾在1994年的迪斯尼真人电影《丛林之书》（The Jungle Book）中露过脸。瀑布如潺潺流水般略过山缘，娇俏可人。沿着长约2.4公里的步道，可到达峡谷边缘，便能看见茂密树丛环绕瀑布的美丽景象。如果春/秋季造访，能偶遇一片色彩缤纷的美好。

04｜福 斯 特 瀑 布

Foster Falls

坐落于田纳西州东南角的福斯特瀑布（Foster Falls）约18米高，在查塔努加西北方56公里处。若想避开喧嚣，来福斯特瀑布，漫步如画般的步道，直达瀑布顶端，感受这片秘土的幽静。除了瀑布，福斯特瀑布小型野外区域（Foster Falls Small Wild Area）则是一片原生态的绿意世界，让你拥有春日的美好。而附近的南坎伯兰国家公园（South Cumberland State Park）有大片峭壁山崖⛰ ，景色壮美，是攀岩爱好者的必打卡地。

05｜康 明 斯 瀑 布

Cummins Falls

布莱克本佛克州立观景河（Blackburn Fork State Scenic River）沿着高地圈东部一路蜿蜒，流经康明斯瀑布州立公园（Cummins Falls State Park），便形成了这座层层叠叠的康明斯瀑布。这里素有“全美风景最美的游泳潭”之美名！瀑布附近有不少徒步小径，能让你游走在天然氧吧，享受静谧的休闲时光。春夏季来瀑布边，“冲个凉”，感受瀑布清泉的清冽；来蓊郁树木的庇荫下，乘个凉，亲近美好的自然。Tip: 康明斯瀑布是夏季超热门的家庭度假地，建议春末夏初来，避开大量客流。

来源：gousacn