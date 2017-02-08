总统不好当：说“实话”，骂声也一片

日前，人权组织、几位美国国会议员和一些退役将军和前大使表示，川普总统为俄罗斯总统普京辩护让他们担忧。

川普：尊重普京 但不了解他

福克斯电视台周天在转播超级碗比赛之前播放了对川普的访问。他重申了对普京的尊重。主持人比尔·奥莱利挑战川普，称俄罗斯总统普京是“凶手”。川普回应说：“我们有许多凶手。你怎么认为？我们美国有那么清白吗？”

克里姆林宫要求福克斯对俄方所称的“不可接受的无礼”言论进行道歉。奥莱利在周一晚间的节目上没有理会俄罗斯的不满，而是说俄罗斯可以“在2023年前后再跟我说”。

川普周二（2月7日）在推特发文坚称，他不了解普京，在俄罗斯也没有任何交易。

川普在竞选期间面对有关俄罗斯总统的提问时，不愿意对普京发表任何负面评论，而总是说，如果他能跟普京以及其他世界领导人建立良好的关系，它将是一笔资产，而不是债务。

担忧：川普将效仿俄罗斯

“人权观察”美国项目共同负责人麦克法兰周一对美国之音说，川普有关俄罗斯的言论令她担忧。她说：“在许多方面都有奇谈怪论。但是重要的是，川普一贯对俄罗斯政府可怕的人权纪录轻描淡写。我们看到，近些年俄罗斯对言论自由，对批评人士和公民社会团体进行切实的打压。同时我们看到俄罗斯在叙利亚涉及战争罪行。”

麦克法兰还说：“这些都是可怕的暴行。美国应该公开表示反对。川普总统不应该以此开玩笑，或者极度轻视。同时令人担忧的是，川普时常公开表达对普京的赞美；他本人还恐吓媒体，发表一些非常强势的言论，甚至对美国的法院也是如此。这些都让人质疑川普本人对民主进程和民主问责所承担的义务。

副总统彭斯周天在哥伦比亚广播公司（CBS）访谈栏目“面对国家“上反驳了川普把美国比喻成俄罗斯的观点。

彭斯说：”认为总统言论是把两国道德相提并论，我实在不能认同这个观点。“

参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔周天在有线电视新闻网（CNN）“国情咨文“节目上，针对川普言论的问题回答说，他不想评论川普总统的“每一次发言”。不过他指出，普京是前克格勃（苏联时期的情报机构）特工，麦康奈尔称普京是“恶棍”。

麦康奈尔说：“我们不会以俄罗斯的任何方式来运作。”

共和、民主两党中的其他议员尖锐指责川普拒绝接受对他的批评，反而暗示美国也是“凶手”。

共和党参议员苏珊·柯林斯对美国之音说：“根本没有道德可比性。他所暗示的有损我们国家的历史，也对我们国家运作有害。”

民主党参议员鲍勃·凯西对美国之音说，“总统的言论令人气愤。我对这个问题持批评态度，而且将继续坚持。”他还说：“我希望总统进行反思。”

民主党参议员戴安娜·范斯坦同意凯西的态度。她对美国之音说：“美利坚合众国跟俄罗斯截然不同。我们不是独裁国家。我们不是专制国家。”

退役将军麦卡福利在微软全国广播公司（MSNBC）电视节目上对川普的言论做出回应说：“甚至可以说，这是美国的总统发表的最反美言论。把美国的价值观跟普京混为一谈，而普京对一个国家进行寡头统治。”

美国几位研究俄罗斯问题的专家指出，在普京统治下，多名反对派领导人和批评普京的记者被暗杀，其中包括反对派领导人鲍里斯·涅姆佐夫。上周以来俄罗斯反对派领导人弗拉基米尔·卡拉-穆尔扎一直住在医院，周一对他进行的中毒检测结果呈阳性。两年前，穆尔扎躲过了另外一次毒杀。

迈克尔·麦克弗尔2012年到2014年担任美国驻俄罗斯大使。他在写给《华盛顿邮报》的文章中说，他搞不懂川普为什么一再为普京开脱。文章说，一种解释是，川普就是想要跟莫斯科建立更好的关系。

麦克弗尔说，可能有一种更加令人不安的解释，那就是川普是否实际上崇尚的是普京的政策和他跟异议人士以及媒体打交道的理念。川普在竞选期间表示赞赏普京，说普京起码是位强势的领导人，跟时任总统的奥巴马不一样。麦克弗尔认为，美国的民主制度比俄罗斯的民主制度更加坚实。不过麦克弗尔呼吁美国人民不要抱持漠不关心的立场，而是要勇敢地面对走向独裁的任何举措。

来源：侨报网