情人节全美预计“烧钱”182亿

一年一度的西方情人节又至。都知道情人节是个烧钱的大坑，美国零售业联盟National Retail Federation发布的年度调查显示，预计今年全美情人节消费总额将达到182亿美元，人均花费136.57美元。

此外，西方情人节在中国已逐渐告别“玫瑰+巧克力”的传统互动方式。从以量取胜的鲜花玫瑰，到以精致装饰和搭配礼品博眼球的“艺术品”玫瑰，再到一场浪漫“私奔”或一个表白的红包，过情人节的方式正变得越来越多元化。

变迁

玫瑰变身 搭配首饰捆绑式销售

送花、送香水、送旅行、送红包……西方情人节在中国已逐渐告别“玫瑰+巧克力”的传统互动方式。

据报道，作为一个“很会过”的“90后”，王轩早就把大学女友成功转正成老婆，毕业4年他们一直保留着学生时代的过节方式。“吃顿大餐必不可少，礼物可能是衣服、首饰或者一次说走就走的短途旅行。”王轩坦言没送过玫瑰花，太不实用，钱还不少花。

而在杨菲近三年的情人节里，玫瑰花从未缺席，“大餐+玫瑰+礼物”的组合就是过节标配。

有消息称，今年情人节，市场上一束中国国产玫瑰花价格多在400元（人民币，下同）到1000元之间。一个9支的鲜花礼盒，卖到1288元。

从几年前流行的99、999、9999朵玫瑰，到如今一朵就价值不菲的永生花，情人节鲜花市场经历了由“看数量”到“比品质”的转变，并且越来越多的商家开始搞起“玫瑰+礼物”的捆绑销售。

“光有玫瑰还不够，搭配首饰、化妆品等时尚女性单品销售已成为行业发展的共识。”一位大型鲜花配送企业的品牌负责人表示，被捆绑商品的价格其实并不比单买便宜，而对于不擅长挑选礼品的男性消费者，这招非常受用，省时省力、又获得满足感。同时，商家也能借此提高低销量产品的复购率。

几年前，人们可能还很难将旅游和情人节联系在一起，而如今越来越多的情侣、夫妻认为，送花、送礼物都不如送一场“说走就走”的旅行。

根据近日媒体报道，来自携程、途牛、同程、驴妈妈等大数据统计显示，今年情人节在元宵之后，恰逢节后传统旅游淡季，中国国内长线游、出境游产品报价平均降幅在30%左右。截至目前的预订情况，签证便利、交通便捷的出境短线游更受青睐。不少恋人选择连着元宵节在内的周末拼假出游，日韩、东南亚海岛等多个出境热门目的地预订热度持续上升。

在王轩看来，情人节出游绝对“一举多得”。“自己平时老出差，妻子在家照顾不满一岁的儿子很是辛苦，俩人出游机会越来越少，如果能借情人节去一直向往的地方旅游，既创造了难得的二人世界，又是送给妻子最好的礼物”。

简单粗暴 示爱红包受青睐

2月14日，不少人在朋友圈，秀的可能不只是幸福，还有“财富”。一张张微信转账截图，少的有“5.20”、“99.9”、“13.14”，多的高达“5000”，还附带甜言蜜语。

据报道，1994年出生的付晓和男友交往两年多，去年情人节曾接到对方发来的表白红包，“虽说有点简单粗暴，但也没啥不好，男友审美不靠谱，送了不喜欢的东西更是浪费钱，直接打款还能自己买点想买的东西。”

“这样过节没啥意思吧，难不成是在发‘过节费’？”同样是“90后”，王轩却不能理解转账过节的新意，“过情人节就转账，到底是炫富、撒狗粮，还是根本没时间陪对方的一种补偿？”

事实上，每逢节日发微信红包，已逐渐成为人们表达祝福的新方式。微信团队表示，按照微信红包“逢节必涨”的规律，2017年情人节，微信红包收发笔数也将较平日有所上升。

2016年5月20日，微信曾破例将红包发送限额提至520元。微信团队数据显示，截至当日18时，十种金额的表白红包（人民币0.52元、5.20元、5.21元、13.14元、52.00元、52.10元、52.13元、52.14元、131.4元、520元）共发出2.78亿个。其中最大金额的520元红包，共发出800多万个。

今年情人节，微信会否重启这一“甜蜜”福利？“暂时没有相关计划。”微信团队回复称。

调查

今年情人节美国预计人均花费136美元

都知道情人节是个烧钱的大坑，可不少人也争着往里跳。近日，美国零售业联盟National Retail Federation发布的年度调查显示，预计今年全美情人节消费总额将达到182亿美元，人均花费136.57美元。

据报道，从2007年至2016年，在情人节这天，全美消费共计增长超过16.5%，2016年达到峰值高达197亿美元。虽然今年市场或将出现调整，但消费总额仍将达到182亿美元。

美国零售业联盟NRF在对7591名受访者进行调查后得出，情人节的送礼对象中，除了最重要的配偶之外，也包括了家人、朋友、孩子的老师和同学甚至是宠物。

调查结果还显示，近一半消费者都选择买糖果，35%消费者愿意买鲜花，19%的人买珠宝。超过40亿美元将花费在珠宝上，情人节晚上的外出将花费38亿美元，鲜花消费20亿美元。

鲜花在线网站BLOOMY DAYS近日对全世界各大城市的情人节花费进行调查后发现，情人节花费最贵的城市是洛杉矶。

如果想在洛杉矶度过一个浪漫的情人节，男士需要购买红玫瑰、一次两人全身SPA按摩、在一家米其林餐厅用餐，看一场电影以及在奢华酒店过夜，全套下来的花费为1081英镑（约1353美元），其次是威尼斯和纽约。

中国情侣近半礼物超千元 男喜手表女爱首饰

大陆知名相亲网站珍爱网近日发布《2017情人节调查报告》，此次报告主要针对珍爱网1亿会员的线上抽样调查，调查抽取1935份有效样本量进行全面分析。报道显示，近半数情人节礼物预算过千元，有趣的是，报告还发现，男性在恋爱中更缺乏安全感。

据报道，在礼赠情人方面，青年男女们都毫不含糊。研究发现，超五成的单身男女会准备1000元或以上的礼物，其中，预算5000元以上的达10.93%。从地域划分来看，男士送礼最大气的城市排行榜TOP5的城市分别是青岛、深圳、上海、成都、武汉。

同样，女士对于过节送礼也是毫不犹豫，41.8%的女士会准备1000元或以上的礼物。女士送礼最大气的城市排名中，武汉女登榜首，其次为深圳、北京、上海、广州。

此次报告显示，单身男性最想收到的情人节礼物第一名是手表，其次是服饰和电子产品。而单身女性情人节最想收到的礼物，前两名分别是首饰及玫瑰花，对美及浪漫的追求贯穿始终。

情人节晚餐无疑是“重头戏”。调研发现，近半数单身男女希望能够两人共同下厨准备情人节晚餐，15.85%的人希望自己下厨为对方准备惊喜晚餐。15.26%的人希望最好能去高级餐厅享用情人节大餐，还有25.04%的男女表示并不讲究，一起在普通餐厅吃饭即可。

除了情人节的各种形式外，单身男女们还认为，拥有一位好的伴侣才是最好的情人节礼物。报告显示，近六成男士认为，具有体贴细心、有幽默感、脾气温和这些特质恋人最能打动人；过半数的女士则认为，体贴细心、忠诚专一、乐观上进这些特质的恋人最能打动人。

调查还发现，缺乏“安全感”是恋爱中的通病，通常我们认为女性在恋爱中更容易缺乏安全感，而珍爱网报告中有趣地发现，男性所需要“时保联”（随时保持联系）的占比甚至高于女性，更缺乏“安全感”，有近五成的男性需要“及时回信息接电话”来增加安全感。

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情人节忙坏海关 检查进口鲜花是否带害虫

情人节之际，美国海关检查人员得瞪大眼睛、仔细查看，进行一项不怎么浪漫的任务，那就是仔细检查数亿朵进口鲜花，不让虫子和毒品随花朵入境美国。

有报道称，美国鲜花产业价值150亿美元，由于其中有2/3从国外进口而来，且多数来自哥伦比亚。

对于执行这场大型检查行动的重点机场、迈阿密国际机场而言，情人节可以说是最忙碌的时节。海关人员检查、清洗并且运出花束前，将数以百万计朵鲜花存放在冷藏库，由于地处亚热带的迈阿密天气经常闷热，冷藏库马达隆隆作响，确保冷库温度稳定在1℃（33.8℉）。

美国海关与边境保护局农业部门发言人阿迪加（Migdalia Arteaga）表示：“对我们来说，目前是今年非常忙碌的时刻，我们必须非常谨慎。”

据介绍，目前海关人员还是用人工的方式来检查花束。他们会抓起一把花，并将花倒过来拍几下，看有没有昆虫或其他零星的偷渡物品掉出来。不过，虽然用放大镜来看，多数的花几乎都没什么问题，但偶尔还是会有昆虫冒出来。

阿迪加说：“这是我们最重要的任务之一。我们要让害虫远离国家，它们会进入生态系统，并且进行破坏，或者造成生态大灾难。”

英国每3小时发生一起约会诈骗案 人均被骗1.25万美元

情人节前夕，英国亦发布了一个不太浪漫的报告。据统计，目前在英国平均每天每3小时就会接到一起约会诈骗的报案。

据报道，英国防止诈骗犯罪情报局说，日均接到约7宗报案。通常，受害人会在相识一个月左右给犯罪分子转第一笔钱，人均被骗金额高达1万英镑（约1.25万美元）。“在线安全”负责人托尼·尼特说，随着更多人在约会网站上或使用移动端APP约会，以大量骗财为目的的网络犯罪与日俱增，“1万英镑是个令人吃惊的数字。但这不仅是财务上的损失，还给受害人造成巨大的精神打击。”在一些案件中有人失去了一切，包括存款和房子，“陷入情网的人很容易让芳心指挥了大脑。”

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来源：侨报网