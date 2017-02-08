情人节，给那个他或她设计一场如lalaland电影般的旅行吧

五光十色的洛杉矶是许多人向往的“大”城市，可能是拜大名鼎鼎的贝佛利山庄所赐

也因为好莱坞，因为星光大道群星璀璨，似乎哪里都是明星大牌，充满了奇迹和可能性：

一个转角就会和某个怀抱着演员梦的未来大明星撞个满怀

夕阳西下时，一抬头就能看见映照在棕榈树上的粉红色天空。杂志上名人爱去的威尼斯海滩，你也可以穿上比基尼抹上一点美黑霜，去晒上一下午……

不过你对于LA的认识是否片面了，其实她不止纸醉金迷，也可以复古浪漫。

公路旅行大概才是洛杉矶乃至整个加州的正确打开方式，看了Ryan Gosling与Emma Stone主演以LA为背景的浪漫歌舞电影La La Land之后，是不是正好可以决定去探索一下美国西海岸了呢，尤其是天使之城…

电影中两人第一次约会的爵士酒吧，又或是散步的桥墩， 故旧的电影院……那些Sebastian与Mia的约会场景，当然也要体验一把的。

Hermosa Beach Pier

没有选择最受欢迎、游客众多的Santa Monica Pier，而是选择了这个相对小众的海滩，大概一部分原因是附近有The Lighthouse Cafe这样以爵士乐为主题的酒吧吧。

男主在这里唱了一首放在全片中都令人印象深刻的歌曲《City of Stars》。

洛杉矶最著名的可能是电影工业、好莱坞，然而却鲜有人知还有这样的爵士音乐爱好者聚集地。

电影中，Mia直接挑明了她不喜欢听爵士乐，Sebastian特地带Mia来到他常来的爵士酒吧「 The Lighthouse Cafe」， 为的就是要让Mia了解什么是「纯粹的古典爵士」，而 Lighthouse Cafe平日也时常有爵士乐手来表演，若到洛杉矶旅游可以来此享受一杯啤酒与爵士乐感受一下电影中迷人浪漫的气氛。

看看这些Instagram上的打卡吧~

现场爵士音乐吧——The Lighthouse Cafe

地址：30 Pier Ave，Hermosa Beach, CA 90254

Griffith Observatory

两人看完电影后，Mia提议她有个想法，所以来到了这座着名天文台，从入口Griffith Park远远就可以看到这座壮丽典雅的白色建筑物，Sebastian与Mia在此翩翩起舞，留下了的经典歌舞画面。

via playbill

这是个罗曼蒂克到极致的瞬间，也是这部爱情励志歌舞片的高潮，布景梦幻而唯美，是一个让观众心醉的时刻。

格里菲斯天文台本来就是洛杉矶众多情侣或准情侣谈情说爱的首选目的地，观星再俯瞰灯海，又能互诉衷肠。这里也见证了不少恋人的甜蜜瞬间。

©Mark A. Johnson

地址：2800 E Observatory Rd, Los Angeles, CA 90027

Colorado Street Bridge

一个很迷人的夏日约会的浪漫场景，在Pasadena地区的Colorado Street Bridge。这里也是加州最经典的桥之一，虽然现实生活中，没有很多人真的在这里散步，但是落日余晖之下，穿着一件复古60s的洋装，摇曳生姿，挽着喜欢的人的胳膊在这里漫步，还是挺有感觉的呢。

via CDN

地址：504-532 W Colorado Blvd, Pasadena, CA 91105

Angels Flight Railway

©Golden Globes

电影里Sebastian和Mia这个镜头让很多人少女心萌发，因为实在是太！浪！漫！了！

天使号铁路的存在曾经是为了连接洛杉矶东西地势不同的两处区域，后来也长时间保留了Hill Street上的一段，全长只有99米，是世界上最短的铁路。

尽管几经翻修改新，过去还是维持运营的。坐一下，很能体验这种复古风情。不过，前几年不知何故又停止运营了，至今未知何时恢复开放。令人感到颇为遗憾。

地址：351 Hill St, Los Angeles, CA 90013

Grand Central Market

via discoverLosAngeles

简直是一个很棒的约会点子啊！在电影中，Sebastian和Mia也选择在这里约会。洛杉矶的Grand Central Market也是百年历史的市场了，这里是寻味的好去处，小酌啤酒，品茗咖啡，加上各种异域美食，既时髦又复古，和男/女朋友来享受这种世俗不俗的情趣最合适了。

地址：317 S Broadway, Los Angeles, CA 90013