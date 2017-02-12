想多赚钱？那就不要超时工作

如果说还有哪个国家以超时工作、假期稀少而闻名，那恐怕非美国莫属。盖洛普最近的一份民调显示，美国全职员工平均每周工作47小时，比标准的朝九晚五工作制多出近1个工作日。更有甚者，接近五分之一的劳动者（18%）表示他们每周的工作时间达到或超过60小时。

尽管牺牲了与亲友们休闲放松的时间，但美国 Project: Time Off 项目的另外一份报告却发现，长时间待在办公室里的”殉道者”在过去3年获得奖金的比例却低于其他人。

“我们发现休假时间较长的人——11天或更长——比最多休假10天的人更有可能获得加薪或奖金。”Project: Time Off首席研究员凯蒂·丹尼斯（Katie Denis）说，”那么，如果你的职业止步不前——我们发现，工作时长与职业发展之间并没有相关性——又该如何是好？”

时间管理专家、《168小时》（168 Hours）作者劳拉·范德卡姆（Laura Vanderkam）指出，”跟其他东西一样，你的大脑不能无限制地运行下去。”突破极限反而有害无利。”当我们突破了收益递减的临界点后，就会开始犯错。”她说，”无法为我们试图解决的问题贡献最好的想法和精力。”

可以通过一些方式来弥补超时工作产生的负面影响。例如，很多人都认为，在老板到达或离开时，我们都应该出现在办公室里。但范德卡姆认为，这是一个非常大的假设，而且往往存有误导。”你的老板或许希望独自一人早早地来到办公室，而当你也出现时，她反而有可能感到不悦。”

范德卡姆还认为，很多人并不愿意主动在日常安排中插入休息时间，担心这么做可能被别人视为不努力工作的象征。”有人会说：’我会一天到晚不停工作，午饭也在办公桌上解决，等到下午2:30就会掉进互联网的兔子洞。’但这其实是在破坏自己的生产力。”她解释道。

在没有加班费的情况下牺牲休息时间加班工作，对员工显然不利。但实际上，此举对雇主也没有好处。斯坦福大学的一份研究发现，每周工作超过50小时后，员工的产出会大幅下降，超过56小时则会极具萎缩。事实上，如果每周工作70小时，多付出的14小时工作时间并不会产生任何效益。类似的研究还在长时间工作与旷工、长期记忆损伤和决策能力受损之间建立了联系。

企业应该采取哪些措施来对抗这种不可避免的倦怠感？日本大企业已经率先采取措施。丰田现在将全年加班时间限制在360小时之内（平均每月30小时）。而之前因为员工自杀事件广受关注的广告公司电通也刚刚发布了8点计划（包括鼓励员工定期休假，并在每晚10点关闭办公室的照明系统），希望借此改善工作环境。

与此同时，宝马和大众等德国大企业也对员工下班后的电子邮件作出限制，借此对抗日渐浓厚的”超连接文化”。在美国瑞士信贷和摩根大通等顶尖投行也制定了新的指导原则，不鼓励分析师和其他员工（尤其是级别较低的千禧一代员工）周末到办公室加班。

范德卡姆指出，如果你不停地使用一台机器，但却不加维护，那么久而久之，就面临着机器损坏的风险，这甚至有可能在不合时宜的时候发生。很多公司似乎都意识到，人类也面临着同样的问题。

来源：侨报网