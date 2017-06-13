感觉累到爆 美国人是这样吐槽工作滴

明天你是否会想起，工作的点点滴滴；明天你是否还惦记，曾经最爱工作得到你；世人们都已想不起，交不出工作的你；我也是偶然翻日记，才想起工作的你。事实证明，即使再好的工作，也有人吐槽！

谷歌是很多人梦寐以求的雇主公司，是世界上最大、最有野心的技术公司，在这样一家公司工作还有什么好吐槽的呢？

然而事实就是这样，不信就来看看BI中文站报道的它现有员工和前员工在Quora网站上吐槽贴中都说了些什么。

*公司里有很多员工是从十大名校毕业的，但是他们所做的工作都很琐碎，比如为谷歌广告产品提供技术支持，手动删除YouTube上被举报的内容，或者编写一些基本代码来测试网站上的某个按钮该用哪种颜色等。

*公司里的优秀人才太多了，因此你即便学富五车也不一定能拿到好项目，因为这里真的是人才济济，大家都有获得好项目的资格。但是公司里的笨蛋也不少，而你必须证明你不是其中的一员。

*你可能会被高层忽视，你可能一蹶不振。我知道有的人在软件工程师岗位上工作了8年时间后仍然只是4级工程师，从未被提拔过。

*谷歌主动找到我，邀请我接受一份管理职位的工作。当我被聘用的时候，另一个与我同名的人也被聘用了。结果人力资源部门把我们两人搞混了，我被安排到一个非常初级的职位，招聘合同的内容也含糊不清，负责这件事的人力资源员工后来跳槽到另一家公司去了，因此现在没人能够说清这件事。我跨越整个世界来到谷歌然后立马又踏上了归途，最后谷歌只是报销了我的来回路费。

在谷歌这样首屈一指的大公司都有这么多的人吐槽它，更不要说其他再普通的工作了。一起来听听这些从事普通工作的美国人是如何吐槽的吧。当然，最好抱着怀疑的态度来看待这些吐槽的内容，毕竟这都是牢骚话。

1. 等等，怎么还是上午，觉得已经工作了很长时间了？

2. 我已经全部检查了一遍，没发现问题，但还是又查了一遍，以防万一。

3. 为什么工作中我如此受欢迎和被重视？

4. 不好，老板来了，得假装特忙的样子。

5. 多有成效的一个下午，把所有该做的事都做完了。

6. 我这是怎么了？不知道这个单词怎么拼还是有什么话想说？

7. 从来到办公室眼睛就没离开过显示器，快瞪出来了，真想闭起来歇一会儿。

8. 同一个邮件回了两次。

9. 嘿，我还有事情要做，劳驾给我打起点儿精神好不好。

10. 已经连续工作差不多30分钟了，得上网至少1小时犒劳自己。

11. 是谁，要快下班的时候召集开会！

12. “今天是周五，对吧？””你装傻？今天是星期二。”

13. 你是说，明天我要把这事全部再重新做一遍？

来源：侨报网