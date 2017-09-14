成为美国人值不值 各国国籍质量大比拼

飞往全球各地的航班越来越多，机票也越来越便宜，但缺了护照，任何人都不会走得太远。

很多人都知道各国护照强弱有个排名，但并不清楚还有个国籍质量排名，其实护照排名只是国籍质量指数的一个小部分。

什么是国籍质量指数排名呢？商业内幕报道称，Henley & Partners咨询公司对不同国家的国籍质量进行衡量和对比，并每年发布其“国籍质量指数”（Quality of Nationality Index, QNI）。在这个指数中，国籍价值通过两个方面来衡量：生活在这个国家的价值（内部价值）和前往其他地方生活或工作的能力价值（外部价值）。

内部价值是对国家的经济实力、其在联合国人类发展指数中的得分、和平和稳定性等因素的综合，外部价值则衡量国民能够去往和定居的国家的数量以及它们在经济实力和稳定性方面的加权。

图片来源：Henley & Partners

一起随侨报网看看在这个排名中哪些国家的国籍质量最高。

22. 希腊 — 96.8

21. 韩国 — 97.0 19. 新西兰（并列） — 97.3 19. 爱尔兰（并列） — 97.3

17. 葡萄牙（并列） — 97.4 17. 瑞士（并列） — 97.4 15. 奥地利（并列） — 97.9 15. 卢森堡（并列） — 97.9 14. 挪威 — 98.0 13. 美国 — 98.3 10. 新加坡（并列） — 98.4 10. 日本（并列） — 98.4 10. 丹麦（并列） — 98.4 8. 荷兰（并列） — 98.5 8. 比利时（并列） — 98.5 7. 英国 — 98.9 4. 法国（并列） — 99.0 4. 意大利（并列） — 99.0 4. 西班牙（并列） — 99.0 3. 芬兰 — 99.1 2. 瑞典 — 99.5 1. 德国 — 100.0

来源：侨报网