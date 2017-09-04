扎根美国占据美剧 中餐成老美家常便饭

100多年前，中餐飘洋过海到美国，本是为了安抚华人移民的思乡之胃；100多年后，尽管美国的中餐厅几乎“全变了味”，但依然在全美各角落向下札根。在华人口中，中餐永远有“家”的感觉。在老美眼中，中餐不只是填饱肚子，也成为高级餐饮的新选择。

据中时电子报报道，依据纽约饮食博物馆(Museum of Food and Drink)展出资料显示，美国第一家中餐馆1849年在旧金山开业，第二年就增至4家，1851年再增加至7家。许多华工进入美国，是造成中餐厅增加的主因。尽管这些中餐厅可以满足中国移民的思乡之苦，餐馆菜色也力求“原汁原味”，但受限于美国食材，不得不做出本土化的改变。

调整口味站稳美市场

1890年以后，中餐馆为了讨好美国顾客，开始在食材和做法上有了明显调整，生意也渐入佳境，但1882年美国颁布《1882反华法案》，在美华人减少，中餐的生意也变得冷清，甚至无以为继。但二次大战美国人的仇日情绪，让中国餐馆抓住了翻盘的机会，并随著进入美国的华人移民和游客有增无减，中餐在美国的餐饮市场站稳一席之地。100多年来，前往美国的华人不再限于福建和广东，湖南人、四川人、上海人、北京人都来到美国，开餐厅成了新来新移民最易上手的生存之道，于是上海移民带来了榨菜肉丝，北京人卖起北京烤鸭，四川人端出了宫保鸡丁。

中式酸甜菜肴受追捧

中餐厅虽然在美国越开越多，味道似乎越变越远，或者说越来越符合美国人口味。例如“杂碎”中的干香菇被替换成了当地人更能接受的鲜蘑菇；芙蓉蛋、蒙古牛肉等菜品也加入了菜单，虽然这些口味远远比不上家乡的纯正，但能吃到中餐，对绝大多数华人来说，已是“奢侈的梦想”。中餐厅在美生存，不光只能考虑华人的胃，针对美国人的菜式也变得更为丰富。有一种说法是，因为美国人对水果接受度高于蔬菜的习惯，中餐馆的厨师尝试以价格不高的水果罐头取代糖醋进行烹饪，反而引起美国人对于中式酸甜口味菜肴的追捧。让糖醋肉、陈皮鸡类似口味的超级受欢迎。

直到现在，仍有不少中国人希望透过投资餐厅获得在美国长久生活的机会。例如，在纽约大学门口卖煎饼的小车，以卖拉面、肉夹馍走红的连锁餐厅“西安名吃”，虽然它们已经开始“走了味”，但永远都能代表新一代的中餐口味。

早在19世纪50年代的美国西海岸，不少老美认为华人会吃猫吃老鼠，吓得不敢接近华人；如今很多土生土长的美国人从小就会用筷子，中餐不光只是吃，更成了老美不可缺少的生活元素。 中餐馆是美国移民文化的一个象征性符号，且已自成一派，诞生了一系列的“美式中餐”，例如左宗棠鸡、陈皮鸡、酸甜肉等。这些在中国几乎吃不到的中国菜，全成了美式中餐馆超夯的招牌菜。

以左宗棠鸡为例，原本是湖南菜。较多的说法是由台湾的湘菜名厨彭长贵移民美国，改变做法创出这道菜。如今的左宗棠鸡已从湖南式的咸辣味变为了美国人更爱的酸甜味。正是因为这种口味让这道菜成了美国人心里的最佳中菜，更是美国点餐网站Grubhub.com美式中餐类别全网年度销售的冠军。

美国人最爱的外送食物

美式中餐不断调整适应美国人的口味，也逐渐成为美国人生活中的一部分。在《六人行》(陆译《老友记》)、《宅男行不行》(陆译《生活大爆炸》)、《怪物电力公司》等美剧和美国电影里，中餐外卖一直是出镜频率颇高的道具。

《欲望城市》其中一位女主角Miranda，每天都会点同一家中餐厅的同一道外卖作晚饭，以致于餐厅服务员接起电话，听到她声音就知道她要什么。生动说明了中餐馆在美国餐饮业中的重要性，更显示中餐不再只是饮食的一部分，而是像说中文、学中国功夫一般，逐渐融入更多美国人的日常生活。

【侨报纽约网综合报道】