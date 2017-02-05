执政刚两周 四成选民想弹劾川普

川普上台后接连颁布了一系列严苛的行政令，并且“大嘴“风范不改，这令他的支持率大幅下降。

根据PublicPolicy Polling 所做的民调，川普执政两周后，已有40% 的选民希望弹劾他，民众不满程度比一周前的35% 再次上升。只有48% 的人反对弹劾川普。

历史上，美国总统受到弹劾的例子很少。根据美国宪法，一名总统必须是“因为叛国、贪污受贿或者其他更高的罪名”才能被弹劾。美国历史上只有两名总统受到弹劾，1868 年安德鲁· 强森（Andrew Johnson）总统和130 年后的比尔· 克林顿（Bill Clinton）总统。

尽管川普在过去有许多受到质疑的行为，但是并不足以让他受到弹劾。

川普执政一周后，民调显示52% 选民仍然希望奥巴马当政，只有43% 选民为川普执政感到高兴。

川普的穆斯林禁令也备受质疑，只有47% 选民支持这一行政令， 49% 对此表示反对。

哈佛、MIT等马州八所高校挑战旅行禁令

包括哈佛大学和麻省理工学院在内的马萨诸塞州八所高校在法院提出“非当事人意见陈述”文件 (amicus brief )，挑战川普禁穆斯林行政命令。

该文件最初有马州公民自由联盟(American Civil Liberties Union of Massachusetts）发出，该文件呼吁完全取消川普的穆斯林禁令，八所支持该文件的大学还有波士顿大学、波士顿学院、塔芙茨大学、布兰岱斯大学、东北大学，和渥斯特理工学院，

该法律文件指出，学生和学者跨越国界旅行能力对他们的教育使命至关重要。国家安全有必要承诺不能过度扼杀对民主社会进步极为重要的思想与人民的自由流动。川普的命令破坏了学术公开交流与合作的价值观与贡献。

文件称：由于川普的禁令，许多其他国家的学者都表示将会抵制在美国举行的学术会议，一些教授和学者也对在上述八所大学执教表示怀疑，这影响了这八所大学的教学质量，损害了麻州、美国，乃至全球的教育和学术交流。

八所高校希望加入上周六波士顿民权组织和律师们为两位麻州大学伊朗籍教授所提出的诉讼案，成为继麻州总检察官希莉之后的原告法庭之友(amici)。该诉讼的控告对象是川普和国土安全部等。

哈佛学生校报Crimson指出， 该校有49 名学生、62 位学者持行政命令所针对七国的非移民签证。

伊万卡品牌商品遭高档百货Nordstorm下架

据报道， 高档连锁商店Nordstrom 宣布下架伊万卡·川普品牌的所有商品。美国各大媒体估计，网络上对川普家族的抵制是导致双方合作破裂的主要原因。

周四晚上，Nordstrom 给美国各大媒体发邮件，宣布将在新的一季到来之时，终止出售伊万卡? 川普品牌的产品。据观察者网查询发现，目前Nordstrom 的官网上依然还在出售标有伊万卡·川普铭牌的鞋子，但是预计将很快下架。

邮件说：“我们进货的唯一标准是销量。”同时公司还声称，每年都会更新10% 的供货商。这一切都暗示伊万卡·川普品牌销量不佳，这是公司停止和伊万卡合作的唯一原因。

但是美国各大媒体都认为政治压力才是导致双方合作破裂的主要因素。

据报道，在周二Nordstrom 作出决定之前，一部分反川普的美国民众已经进行了一场持续了1 周的抵制活动。活动被命名为“抓住你的钱包”（Grab Your Wallet），目标是迫使美国各大零售百货商店终止和川普家族的商业合作。

据对“抓住你的钱包”的组织者柯尔特（Shannon Coulter）的采访，柯尔特把诺德斯特龙此次屈服看作“里程碑式”的胜利。

柯尔特说，在川普“侮辱女性” 事件爆发之后，她便成为了一位坚定的反川普主义者。而自去年10 月份她发现Nordstrom 和川普家族的商业合作以来，就一直呼吁大家抵制Nordstrom。他说：“在经过了23 万条推文和数百万美元的损失之后，Nordstrom 终于听见了我们的呼声。”随后她鼓励其他人再接再厉：“反对川普的人也许在投票中失利，但是我们可以在经济上获得胜利”。

优步CEO退出川普经济顾问团队

据报道，美国网约车平台公司优步(Uber) 表示，其首席执行官(CEO) 特拉维斯·卡兰尼克已于2 月2 日退出总统经济顾问团队。自从美国总统特朗普于上周签署了限制难民和移民进入美国的行政命令后，要求卡兰尼克离开顾问团队的批评声就不绝于耳。

这些反对特朗普入境限制令的批评者中还包括不少优步司机，因为他们中的许多人本身就是移民。社交媒体也把矛头都指向了优步，呼吁用户删除这一叫车软件。优步已给删除其账户的的用户发邮件表示，优步会分担他们的忧虑，并补偿那些因禁令受到影响的司机。

卡兰尼克在写给优步员工的一封邮件中表示：“加入总统经济顾问团队并不意味着为总统或者他的议程背书，但很不幸这已经被完全地误解了。”优步公司发言人随后证实卡兰尼克已离开经济顾问团队。

他在邮件中说道：“有许多方式可以让我们继续倡导给移民带来改变，但是留在经济顾问团队将会阻碍这一进程。这项禁令正在伤害着许多美国人，有些家庭被迫分离，一些人不得不滞留海外，这让我们感到担忧：美国不再是一个欢迎移民的地方。”

目前，白宫尚没有对卡兰尼克退出顾问团队一事予以回应。

卡兰尼克这一行动也给即将在3 日与总统特朗普进行会面的其他公司高管带来压力。通用汽车有限公司表示，其CEO 会如期与特朗普进行会面；沃尔特·迪士尼公司2 日表示，其CEO因要参加一场已筹划很久的董事会而不能与特朗普会面。

总统经济顾问团其他成员还包括特斯拉公司CEO、百事公司CEO 以及波士顿咨询公司CEO。优步CEO 卡兰尼克的离开，可能预示着美国科技公司与特朗普政府之间的分歧将不断增大。

来源：侨报网