抓住2017年剩下的几天 今年省税有妙招

税改法案十大要点决定你明年得交多少税

特朗普和国会共和党领袖大力推动税制改革立法时曾经宣称， 经过改革的税法将使报税变得非常简单。然而， 共和党大幅减税的税改法案在国会两院获得通过后，许多人才发现， 以后报税将更加复杂，恐怕更得依赖专业人士。不过， 在特朗普把税改法案签署成为法律之前， 民众还可以抓住2017年剩下的几天， 利用现行税法和新税法中对自己有利的规定，尽可能少交些税。

税改即将上路 抓紧时间可多省钱

国会参、众两院周三通过大幅减税的税改法案后， 特朗普很快就会把它签署成为法律。在新税法生效之前， 如果想少交税、多省钱，民众可以抓住2017年最后几天， 利用现行税法和新税法中对自己有利的规定做以下一些事情。

一，提前付清2017至2018年度的房地产税。 按照税改法案的规定， 房地产的州税和地方税抵扣额有了1万美元的上限。对于加州、 纽约等蓝州的居民来说，这可不是好事。但是， 赶在12月31日之前付清2017至2018年度的房地产税， 报2017年税的时候就不会受到1万美元最高抵扣额的限制。 如果房地产税很高，就可以抵扣掉一大笔应税金额， 从而剩下不少钱。拖到2018年交本年度的房地产税， 到2019年报税时，就要受到1万美元最高抵扣额的限制了。

二，尽量增加慈善捐款。今年多捐点钱，可以多省点税， 因为慈善捐款可以列入逐项扣減（仅适用于逐项抵扣的个人）。 而按照税改法案，很多人可能更适用于标准抵扣，要省税就难了。

三，结清搬家费用。按照税改法案， 与工作相关的搬家费用不再可以用作抵扣，所以， 如果最近刚好因为工作而搬家了， 一定要在12月31日之前把相关费用全部结清， 否则到明年就没用了。

四，推迟领取收入。按照税改法案， 2018年多数人的所得税率会降低。 如果延迟到2018年再领取今年的奖金、佣金等收入， 这部分钱就是2018年的收入，就可以少交税。

五，多收集与工作有关的支出凭证。 现行税法允许员工把未报销的部分工作开支用作抵扣， 前提是这部分费用超过了收入的2%。比如收入1万美元， 买一台电脑花了300美元，多出的100美元就可以抵扣。 如果有买工具、买工作服、交工会费、出差等与工作有关的事项， 必须在今年内完成，并尽可能多地收集相关花费凭证用来抵扣。 若是拖到2018年才付款，按照税改法案，这项抵扣就没有了。

解说税改新规 税务专家直呼复杂

如果你不明白新的税改法案将如何影响你，不要感到难过。 因为很有可能你的会计师也没有弄明白。

据美联社报道， 全美国各地的会计师和税务律师正在消化1000页的税改细则， 努力回答客户的问题，努力充分把握税改法案的长远变化。

总部位于纽约的MBAF公司的会计师DuBoff说：“ 整个周末，我都被客户的问题淹没了， 他们问税改对他们有什么影响，而且现在还没有停止， 可能持续不止数周，因为税改法案带来了很多不确定的地方。”

税改将以较低的税率对高收入者征税， 那么一些纳税人是否应该将他们的薪酬重新归类为商业收入以减少税 额？小公司是否应该重组为企业，以利用现在更低的企业税率？ 高税州的人们今年是否会急于预付他们的2018年州税和地方税， 以便在明年政策实施之前充分利用这类款项的扣除额？

答案是：也许有也许没有， 虽然纳税人可能能够在今年预付他们的2018年地方财产税。

位于纽约梅尔维尔的麦库会计事务所的约瑟夫·佩里说：“ 你的每一个客户都在给你打电话，他们都想知道效果是什么。”

大多数会计师对该法案支持者提出的观点嗤之以鼻， 认为它简化了税法。特别是对高收入者和许多小企业， 税法仍然和以往一样复杂。这个法案增加了新的不确定性， 因为许多变化只是暂时的，可能在几年内逆转。

对专业人士来说，清晰的需求是一个好消息。

总部设在密歇根州的会计事务所的会计师乔治·史密斯说：“ 这将是一个很好的业务。我是一个税务怪胎， 我很对细微差别感到兴奋。”

底特律梅休事务所的税务主任DeGennaro说：“ 在1986年上一次重大税制改革生效后，很明显， 许多小企业将重组。这样做使他们的商业利润被作为个人收入， 这是以个人所得税税率征收的。当时，个人最高税率低于公司利率。 ”

现在，情况发生了逆转：新的立法大幅削减公司税率，从35% 到21%，比个人税率低得多。 DeGennaro和其他会计师说，小企业主经常提出的问题是， 这些公司现在是否应该重组为企业。这一次，答案并不那么简单。

如果公司通过股息向业主支付利润，这些款项将以23.8%收税。 这一税率一旦与公司税率相结合，就比个人税率高得多。

在某些情况下，如果一个企业重组，5年内它就不能转换回来。 如果国会3年后再次提高公司税率， 一个企业主将必须支付更高的公司税率。

“我告诉客户，没有什么是永久性的，”DuBoff 说。“如果你为新的税法进行重组，你最好有一个退出策略。”

许多批评共和党税改法案的人认为， 这将鼓励高收入者把自己变成企业，把他们的工资改成商业收入， 这将以较低的税率征税。但税改法案复杂的规则，阻止许多律师、 会计师及医生等专业人士采取这项措施。

位于迈阿密的普华永道（PwC）的税务合伙人马克·纳什说， 到目前为止，这些条款是宽泛而笼统的，因此很难向客户提供建议。

他说：“在现实世界中，对于某人的实际情况， 我们要从头开始思考。这是相当复杂的扣除计算。”

这些问题中的一些必须在年底之前得到回答， 这更让税务专家忙得不可开交。

一些人指出， 企业税率的大幅下调可能对公司的资产负债表带来影响。 推迟缴纳税款的公司可能从中获益， 因为他们在2018年的欠款将减少。其它公司可能受到打击， 因为他们的退税值将下降。

这些问题耗费了税务专家们很多时间。

税改法案十大要点决定你明年得交多少税

国会参、众两院周三通过了30年来规模最大的减税法案。 对普通民众来说，以下10个要点将影响到他们的生活。

一，个人所得税降低，税率设为7档：10%、12%、22%、 24%、32%、35%、37%。

10%：个人收入在9525美元以下， 联合报税夫妻收入在1万9050美元以下。

12%：个人收入在9525美元到3万8700美元， 联合报税夫妻收入在1万9050美元到7万7400美元。

22%：个人收入在3万8700美元到8万2500美元， 联合报税夫妻收入在7万7400美元到16万5000美元。

24%：个人收入在8万2500美元到15万7500美元， 联合报税夫妻收入在16万5000美元到31万5000美元。

32%：个人收入在15万7500美元到20万美元， 联合报税夫妻收入在31万5000美元到40万美元。

35%：个人收入在20万美元到50万美元， 联合报税夫妻收入在40万美元到60万美元。

37%：个人收入超过50万美元， 联合报税夫妻收入超过60万美元。

二，标准扣除额（Standard deduction）大幅提高。目前是个人6350美美元、 夫妻联合报税1万2700美元， 新税法把个人标准扣除额提高至1万2000美元、 联合报税夫妻2万4000美元，2026年自动失效。

三，个人免税额（personal exemption）取消， 原来每人4050美元的个人免税额被废除。

四，州与地方税抵扣有1万美元的上限。 新税法将终止目前无上限的州、地方所得税、销售税、 房地产税的联邦报税抵扣。

五，儿童抵扣额加倍，从目前每个孩童（17岁以下） 1000美元提高至2000美元， 2000美元抵扣额的最高退税金额从目前的1100美元提高至1 400美元。收养子女的1万3570美元抵扣额保持不变。

六，增加“非孩童受抚养人”（non-child dependents）抵扣额，新税法允许父母为每个“ 非孩童受抚养人”申请500美元的抵扣额， 比如年老的父母及需要照顾的残疾成年儿童。

七，保留替代性最低税（alternative minimum tax），一度打算完全废除的AMT在反对意见中最终被保留， 不过将免征AMT的最低阈值升高：5万4300美美元（个人） 提高到7万300美美元；8万4500美美元（个人） 提高到10万9400美美元，以前520万人会遇到AMT， 改革后，这个数字骤降到只有20万人需要通过AMT交税。

八，保留一些热门的抵扣税项目，比如医疗开支，学生贷款利益， 教师购买文具用品等抵税项目。

此外，2018、2019年保险公司支付除外的医药费开支， 若超过“调整后总收入”（Adjusted Gross Income）的7.5%，可允许扣减。2020年开始，7. 5%拉高至10%。

九，虽然保留了遗产税，但几乎所有人都不用缴遗产税， 新税法遗产税门槛从550万提高至1100万（夫妻联合报税）。

十，奥巴马医保法中个人不买医保会被罚款的条款被废除。

美联社分析税改法案 两党大佬都信口开河

美联社的报道说，虽然你不会从特朗普的说法中知道这一点， 但其实税制改革对富人来说是很大的照顾。 尽管他坚称税改废除了奥巴马医保， 但它也走上了与奥巴马医保相同的地方， 那就是税改也没有足够的基础达到他预测的经济增长水平。 至于民主党人，你也不会从他们的谈话中知道， 中产阶级也从税改中得到了减税。

特朗普周三称这次税改是美国历史上最大的减税。

然而，事实并非如此。10月， 参议院预算委员会分析了一份联邦预算后发现， 特朗普税改只是1918年以来规模第八大的减税。 里根1981年税改是最大的，其次是1945年因二战的加税。 特朗普税改也比1948年、 1964年和1921年的减税规模小。10年内减税1. 5万亿美元，这个计划确实代价巨大，但比原先预想的却小得多。 今年春季，税改的最初计划是减税5.5万亿美元。即便如此， 按照这个数字占占国内生产总值（GDP）的比重， 它也只是1940年以来的第三大减税。

副总统彭斯周三在内阁会议上说，特朗普在为中产阶级创造奇迹。

然而，事实却是，特朗普并不能创造奇迹。 彭斯的谄谀之词只是迎合了特朗普所谓“ 这是给中产阶级的税改法案”的陈词滥调， 普通民众其实并不是减税的主要受益者。 除了企业和富人从税改中获益最多，2025年之后， 只有高收入的人才会继续享受减税的好处， 而几乎所有其他人的减税红利都将到期。共和党人辩称， 中产阶级将看到商业减税的好处， 因为减税会带来更多的就业和更高的工资。

特朗普称：“奥巴马医保已被废除。”

事实却是：没有。 共和党的税改法案废除了奥巴马医保法中不买医保将被罚款的规定。 这是一个重大的变化，但远非奥巴马医保法被废除。 对无医保的人罚款，只是奥巴马医保法中的一小部分。 大部分用于医保的钱都来自高收入者的高额税金。

11月2日，众议院议长瑞安说：“我们把事情做得很简单， 你可以在一张明信片大小的表格上缴税。”

然而，事实却是很少有会计师会同意简化。在新法律中，临时规定、 部分取消抵扣和其它部分、以及不同的商业收入和工资税率等， 还会进一步复杂化。 许多企业主和高收入的纳税人面临一系列新的复杂问题： 高薪雇员是否应该把他们的工资重新归类为税率降低的商业收入？ 如果是这样，他们在8年后应该做什么？ 他们是否会因为州税和地方税抵扣被废除而失去减税项目， 而这对富裕的纳税人来说可能高达数万美元。许多人会这样做， 但如果他们在前几年支付了替代性的最低税额， 那就没有很大关系了。

10月，特朗普接受福克斯电视台采访时，这样评价税改：“ 人们希望看到有一个伟大的精神。”

事实却是：民意调查并没有发现那种精神。

此外，参议院民主党领袖舒默说：“ 他们的法案增加了许多中产阶级的税负…… 根据税收政策中心的数据，美国1%的劳动者获得了83% 的福利。”

不过，事实是，减税并不像许多民主党人所形容的那样一边倒， 因为几乎所有的中产阶级在新税法实施之初会少交税。 舒默和其他民主党人的说法是基于这样一个事实： 个人减税条款都在2025年到期， 那将导致中产阶级在2027年左右多交税，但是前1% 的富人仍将享受减税红利。

2017-12-22 01:57 来源: 侨报