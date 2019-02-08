报税新雷区 房东和海外账户持有人要注意了！

虽然国家税务局在政府停摆之后刚刚重新恢复工作，而且二月中是否再次关门还不确定，但是你也别以为你能从今年的报税钻空子。

据CNBC报道，因为现在税务局的系统已经可以自动检测出一些漏洞和问题，而且有的退税的部分会有更多的审查。被税务人员调查的可能还是有的。

今年，由于减税和就业法案的颁布，所有报税人都要面对报税的变化，这可能会让税务局引起更多重视。

报税季开始。（图片来源: 美联）

大多数人可能永远都不会遇上审计。根据最新的税务局数据，在16年1亿4800万的报税里只有100万被审查，只占大约0.7%。

但是审查不包含税务局提出的其他审核的情况。税务局可能会提示你提交收入报告差异或者给出建议的额外的应缴税款。这些情况不算在审计里。一般三年之内的有问题的报税都有可能被审计。

最有可能被审计的原因就是你挣了很多很多钱。根据税务局的数据显示，如果你的收入超过100万美元，那你被审查的可能性会增加5.8%。

即使你的收入并不高，也不要认为你就不会引起税务局的注意，毕竟收入不是唯一的标准。

要想别引起税务局的注意，今年你要注意以下雷区：

大笔慈善捐款

虽然税务局一直对用大笔慈善捐款抵税审查严格，但是这些细节可能会引发更多质疑。

依新税法，今年夫妻合并申报者适用的标准扣除额（Standard Deduction）是24,000美元，比2017年的12,700美元，增加了11,300美元。单身今年适用的标准扣除额为12,000美元，比2017年增加5,650美元。

面对今年标准扣除额的上升，如果你还选择列举扣除报税，那你的扣除数额就要超过标准扣除的数额，很多纳税人可能会选择“提升”他们的捐赠，把两年的捐赠一年就捐出去。

但是税务局知道每个收入级别的人大概会捐多少钱。所以如果你的慈善捐助和你的收入相比过为突出那你就很有可能引起税务局的注意。

当然，你只要保留好捐赠的证明，就不用担心被事务局审查。

但是你还得注意你的现金捐助最多只能是你调整后净收入的60%，而且一定要捐给符合资质的机构。其他类型的捐赠也有相应的限制。

租赁行为

如果你在去年决定出租房屋从而享受其他退税的福利，税务局可能也会特别审查。

如果你将整房屋或房屋的一部分租出去，只要超过14天，你就要将收入上报税务局。但是你也可以用相关的花费来抵消一部分税款。

税务人员说很多人可能只在一年里将一间屋子租出去很短的时间，但是却想用此抵消更多的税款。她建议如果你想出租房屋，最好保留所有收入和相关支出的证明。

当然出租房屋还有可能赔本。比如你的房屋可能一直租不出去。

“但是你要是重复几年都显示赔钱，那税务局就可能盯上你。”俄亥俄州的一名会计师比伯（Bryan Bibbo）分析说。

未上报收入

最频繁引起税务局注意的就是你上报的收入和税务局系统显示有差别。

你收到的任何收入的税表或者只要超过10美元的银行利息的税表都是你应报税的依据。只要系统查到你上报的收入和记录显示有差距，你就可能收到信件要就你提供证明。

对于买卖比特币或相关虚拟货币获得的收入，税务局也会进行审查。

海外账户

如果你拥有海外账户并被要求上报，那你最好上报，因为对蓄意隐瞒的惩罚很严重。

只要是生活在美国的公民，如果你的海外在纳税年度的最后一天资产超过5万美元（夫妻为10万美元）或者在之前任意一天超过75,000美元（夫妻为15万美元），你都要报税。这一数额对于居住在海外的美国公民更高。

这和所谓的外国银行和金融账户（FBAR）申报不是一回事。你在FBAR的申报不会出现在你的退税表里。

2019-02-01 17:02 来源：侨报网