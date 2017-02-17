拒为川普效力 10名总统亚太裔顾问请辞

15日(周三)，美国总统亚太裔顾问委员会(President’s Advisory Commission on AAPI)的10名成员向总统川普递交辞职信。10人在信中联合表示，无法继续为旨在推行与他们目标、原则及职责不符的政策的总统服务。

据美国中文网援引NBC新闻报道，在上述辞职信中，华裔葛琼美(Kathy Ko Chin)、郭为婉(Daphne Kwok)等10人明确反对川普近期的推行的一系列政策，抗议他把移民、难民、有色人种及不同信仰者描绘成不值得信任的威胁性人群。

继川普就职以来，已陆续有16名总统亚太裔顾问辞职。此次10人集体辞职，并在信中抨击川普要削减庇护城市联邦资金、取缔奥巴马健保、禁止穆斯林国家难民和游客入境等政策，指责川普的行为与其宗旨不符，且日渐削弱亚太裔社区的福祉。

16日，国会亚太裔党团委员会主席赵美心表达支持。她说，总统亚太裔顾问相继大规模出走，彰显亚太裔小区对川普近期发布行政命令，威胁移民、穆斯林和难民小区等行为的反对。她赞扬亚太裔顾问为亚太裔福祉与进步所做的贡献，“他们的勇敢与立场，提醒我们必须继续拒绝仇恨和歧视政策，共同保卫全美国人的民权”。

但川普竞选时的亚太裔顾问委员会成员李忠刚指出，这批辞职的顾问原本就由上届总统任命，与川普无关。“党派轮替，原先民主党政府的顾问不满很正常”。他认为，这批人选在这一时机，以及这样的方式辞职，是出于政治意图、违背道德伦理的行为；是在滥用总统的信任，肆意搞政治宣言。

他并澄清，川普政府的总统亚太裔顾问委员会尚未成立，因为他还在等待政府班底全面就位。由于正值新政府初期，任命顾问的工作并不属于优先项。

来源：纽约侨报网