拿到公民就万事大吉了？特朗普政府严查入籍欺诈 有人已被剥夺国籍

特朗普（Donald Trump）政府严苛的移民政策影响的不仅仅是无证移民，越来越多已入籍的合法移民的公民身份正在遭受质疑。

据福克斯新闻（Fox News）报道，剥夺国籍，即取消一个人美国公民身份的手段早已存在，但很少被使用，因为举证责任特意被设定的很繁杂，有关机构可以提起民事诉讼或刑事定罪将一个人的公民身份撤销。朗普政府的统计数据显示，针对移民提起的民事案件数量正在缓慢上升。

支持限制移民的移民研究中心负责人杰西卡·沃恩（Jessic Warn）说：“重新关注和重新使用剥夺国籍的工具是特朗普政府努力恢复我们合法移民制度完整性的一个重要努力。因为毕竟，公民身份是最终奖励。”

去年，美国公民和移民服务局洛杉矶办事处成立了一个特别工作小组，专门审查自1990年以来入籍者的记录。司法部督察长在2016年9月发布的报告显示，31万5000条有过刑事定罪或驱逐令在身的移民指纹记录没有上传到用于查证身份的数据库中。

审查中，当局发现近900个“可疑案例”，他们身负驱逐令或曾以其他身份被驱逐，现在有超过2500人身份遭到质疑。USCIS洛杉矶办事处主任说：“这些个人明知故犯，试图以欺诈手段获取移民福利。要传达的信息是这是不可容忍的，我们美国公民和国家不应被如此对待。”

但批评人士认为，翻查旧账的动机不止于此。移民和海关执法局（ICE）一位前检察官曾专门处理剥夺国籍案，但她决定离开该机构，转而为那些公民身份遭受威胁的人服务。她说：“对我和那些多年来一直在这个领域工作的人来说，绝对清楚的是，特朗普政府正在使那些通过合法正确手段获得合法永久居留权的个人成为美国公民变得更加困难。”

这位前检察官认为，成立特别工作组是特朗普政府为限制合法移民所采取的更广泛计划的一部分。她猜测，此举是为了政治目的，限制移民人口，因为他们可能不会投票给共和党人。

但USCIS坚称，审查入籍记录，查处透过诈欺方式获得公民身份的做法早在小布什时代就已开始，并在奥巴马时代延续下来。

《纽约时报》（The New York Times）援引司法部数据报道，近年来提起的剥夺国籍民事案件数量呈上升趋势。从2009年到2016年，平均每年提起16起案件。但自2017年至2018年11月期间，共提起65起案件，案件数量急剧上升。

到目前为止，洛杉矶的小组已将130起案件移交司法部。迄今为止，9人被剥夺国籍。

2019-01-06 12:56 来源：侨报网