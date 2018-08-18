支付宝即将落地芝加哥

在中国，使用移动支付已成为人们日常生活的一种习惯。不管是在高端商场，还是大街小巷的各色商铺门前和结账台处，都可以看到支付宝的付款标志。

如今，这一醒目的蓝色图标也出现在了芝加哥地区的各大商铺之中！

支付宝登陆芝加哥，来芝城旅行消费的游客只需轻松扫码，即可直接以人民币支付，商家会自动收到美元。

蚂蚁金服（支付宝）将在大芝加哥地区推出一系列品牌推广活动，包括扫码领红包、签约返礼等，凡使用支付宝的消费者和商家将享受到更多的优惠。

8月1日，蚂蚁金服北美总裁苏海尔·巴德兰（Souheil Badran），蚂蚁金服北美商业运作经理乔伊斯闽（Joyce Min）到访芝加哥，拜会了Global Merchant Services(GMS)公司。

GMS副总裁李志江对蚂蚁金服的到访表示热烈欢迎，他介绍了GMS在北美市场推广支付宝的丰硕成果与成功经验，目前为止，GMS公司拥有伊州金融服务执照。巴德兰总裁对此表示了充分的肯定与赞赏，并宣布支付宝将与GMS公司进一步深化战略合作，接下来支付宝将通过进行一系列重磅促销活动，为使用支付宝的用户带来更多优惠。

GMS的母公司为香港环球支付有限公司，总部则位于芝加哥北郊，目前在纽约、洛杉矶、芝加哥、三藩市设有4个分公司，完成美东、美中、美西的战略布局。

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