支付宝大规模进军美国 覆盖400万商户

也许不用多久，支付宝将遍布美国的大街小巷。本周，蚂蚁金服宣布，支付宝与美国支付业务巨头First Data 已达成合作协议，支付宝用户可以在First Data服务的400万个美国商户内使用支付宝购物。

去年10月，支付宝和First Data就宣布合作，并开始在少量商户尝试接入支付宝，经过半年的试点和技术对接，支付宝和First Data认为筹备工作已经基本就绪，可以开始在全美推广了。由于First Data是美国最大的商户收单机构，覆盖的商户量可以与Apple Pay匹敌，因此，如果此次全面推广进展顺利，以后美国华人就可以不用带钱包，吃喝玩乐行都可以用支付宝“无现金”消费。

中国证券网10日报道，支付宝表示，会首先在中国游客最常光顾的购物点推广，其中包括纽约第五大道、各大机场、奥特莱斯、机场免税店、百货商场等，随后会进入游乐场、餐厅、超市、书店等消费场所，最后实现小吃店等长尾商铺覆盖，让当地中国留学生也能方便的用支付宝消费。目前，位于纽约第五大道和洛杉矶比佛利山庄的LV门店、旧金山机场、DFS免税店等知名商户已经率先接入支付宝。

支付宝北美区负责人称，为了让中国游客在美国旅游时，能方便预订机票、酒店和打车，支付宝此前与Uber和Airbnb以及达美航空、美联航等达成合作，但是，这还不够。

虽然美国是互联网产业大国，但在移动支付领域却落后于中国。据Forrester统计，美国2016年的移动支付交易总额仅为1120亿美元，不足中国的1/50。近年，随着10年美国签证的颁发，赴美中国游客数量迅速增加。美国旅游协会数据显示，2015年中国赴美游客近267万人次，预计到2021年将达到近600万人次，成为美国最大海外游客群体。此外，美国也是中国留学生最多的国家，这批用户的庞大消费力一旦转化成“无现金”，预计会极大提升美国的移动支付市场规模。

事实上，早在两年前，支付宝就已经走出大陆，迈进台湾市场。

据上海观察者网报道，当时，支付宝与玉山银行达成合作，使得支付宝用户在台湾可以享受到与大陆同样的支付体验，这一举措给在台湾出差、旅游的大陆用户带来极大方便。

之后不久，支付宝发微博称，将走出国门、迈向海外市场。

2015年，蚂蚁金服投资印度Paytm公司，利用蚂蚁金服和支付宝让印度用户获得移动金融服务；

2016年，蚂蚁金服对泰国AscendMoney展开战略投资，通过输出技术和经验，打造泰国版“支付宝”；

2016年，支付宝宣称与慕尼黑机场、东京成田国际机场、大阪关西国际机场等全球十大机场达成合作；

2017年，隶属于运营商GlobeTelecom的数字金融公司Mynt宣布，将引入支付宝母公司蚂蚁金服和菲律宾公司Ayala的注资；

2017年4月，在韩国蚂蚁金服参股的互联网银行K-bank正式开张；

2017年1月，支付宝进军日本，全日本近1.3万家罗森便利店、以及东京地区的3500余辆出租车全部支持支付宝扫码付款；

2017年春节前，欧洲米兰、慕尼黑、赫尔辛基机场上线即时退税到支付宝服务；

2017年2月6日，芬兰航空客机接入支付宝可支持乘客的购物与服务的付费；

2017年4月4日，支付宝接入意大利首批店铺。

同月，蚂蚁金服与印度尼西亚与Emtek集团共同开发移动支付产品，为当地用户提供数字金融服务。

目前，阿里巴巴还与日本最大电商平台乐天、美国在线支付公司Stripe、欧洲退税机构瑞士环球蓝联、韩国互联网领军企业Kakao等海外巨头展开战略合作。

在渠道商，支付宝现已打通了全球200多个国家和地区资金渠道，跟200多家金融机构达成合作，包括Visa、万事达、花旗银行、渣打银行、巴克莱银行、德意志银行等，在货币结算上，支付宝已支持18种境外货币结算。

目前，支付宝的移动钱包已经支持美国运通、Visa和万事达的信用卡，并且已有多达70个国际市场的超过10万家零售商接受支付宝付款。

与First Data Corp合作后，坐拥美国400万商户的支付宝，进军美国市场可谓是“一日千里”。

虽然，支付宝与First Data Corp的这次合作，目标还是主要针对赴美差旅的中国游客，但支付宝的野心远不止如此。

4月17日，蚂蚁金服宣布上调并购速汇金(MoneyGram)的报价至每股18美元，比之前8.8亿美元的总收购价格高出3.2亿元，至12亿美元。

交易完成后速汇金将成为蚂蚁金服独立附属公司。目前，只需美国监管机构的批准，蚂蚁金服即可将美国最大的移动支付商收入囊中。

不过对于蚂蚁金服来说，美国市场也只是其向全球扩张的其中一步。

目前，蚂蚁金服已在美国、新加坡、韩国、英国、卢森堡和澳大利亚六个国家设立了分支机构并称，未来的三年内，蚂蚁金服的用户将有30%来自海外；十年内，用户量将有望增长至20亿，其中海外用户将占到六成。

事实上，除了支付宝，微信也正向美国市场发力。

5月4日，微信支付宣布携手CITCON正式走进美国，至此，微信支付已登陆15个国家和地区，支持12种外币直接结算。

进入泰国近一年后，今年4月微信支付宣布其在泰国的业务跟去年同期增长达到6倍。

据了解，微信支付目前已完成对19个国家和地区的考察，在中国香港和中国台湾、泰国、韩国、日本、新加坡、新西兰、澳大利亚、加拿大等12个国家和地区实现落地，参与及计划参与的10个行业包括货物贸易、旅游租车、留学教育、医疗服务和国际物流等。

此次支付宝进军美国，几乎与美国本土的“苹果支付”在范围上旗鼓相当。上周，苹果公司CEO库克刚刚宣布，其移动支付服务可在美国的450万个地点使用。未来，美国的支付市场谁将称霸，我们拭目以待。