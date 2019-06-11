支持剥夺非移子女公民权！强硬派就任移民局代理局长

6月10日，美国移民局（USCIS）发布公告，公告称国土安全部代理部长凯文·麦卡里南（Kevin McAleenan）宣布任命肯尼斯·T·库奇内利二世(Kenneth T. Cuccinelli II)为新任代理局长，任命自2019年6月10日起生效。库奇内利作为极端保守的强硬派，成为移民局代理局长，和特朗普政府收紧移民政策的趋势是一致的。

近一段时间以来，特朗普政府加紧移民政策，既通过各种手段加大打击非法移民的力度，也更加强力推行“能力为基础”的积分移民制度。5月底，上一任移民局长西斯纳（Lee Francis Cissna）在特朗普的压力下辞职。大约半个月后的今天，库奇内利成为代理局长。

库奇内利表示很荣幸有机会在这个关键时刻领导美国公民和移民服务机构，并与该机构的专职人员一起服务，称要“热心地捍卫其对合法来到这里的人的承诺”，确保合法移民系统有效和高效地运作，同时阻止欺诈并保护美国人民。

库奇内利在2010年至2014年期间担任弗吉尼亚州的司法部长，曾竞选弗吉尼亚州长失败。他此前也在弗吉尼亚州参议院任职多年。库奇内利在移民方面的职业经历很少，还曾在2016年美国大选共和党提名代表大会上对特朗普成为候选人公开提出反对。但是，作为一个极端保守派，库奇内利在强硬的移民态度方面与特朗普很有“共同语言“，他完全赞同特朗普“边境建墙”的主张，也支持剥夺在美出生的非法移民子女获得公民权，还曾提议允许雇主开除在工作场所不说英语的外籍员工。

虽然前任局长西斯纳在试图终止“童年入境暂缓递解出境”、叫停某些对国家的临时身份保护计划、缩紧雇佣外籍员工的工作签证H-1b计划等方面按照特朗普的意思进行了多项改革，但他的执行力显然还不能令特朗普满意。特朗普政府近来有许多动作，从加大打击非法移民力度、推行合法移民“积分制”等方面进行移民改革。如今移民观点极其保守强硬的库奇内利担任移民局代理局长，显然和特朗普政府持续收紧的移民政策趋势更能保持一致，显然也属于特朗普关于移民改革计划的一部分。

2019-06-10 13:39 来源：侨报网