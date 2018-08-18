收购Landmark Theaters, 亚马逊拟进军实体影院

据报道，亚马逊（Amazon）正准备竞购Wagner/Cuban公司旗下影院Landmark Theatres，这意味着该电商巨头正计划进军实体电影业。

Landmark Theatres在圣路易有Plaza Frontenac Cinema电影院和Delmar Loop的Tivoli剧院。

据知情人士表示，目前相关的收购讨论仍只是在私下进行。此前，该连锁企业的所有者一直在与投资银行斯蒂芬斯公司(Stephens Inc.)就可能的出售进行研究。目前还没有做出最终决定，谈判仍有可能破裂。报道称，Wagner/Cuban公司受到亿万富翁马克•库班(Mark Cuban)和托德•瓦格纳(Todd Wagner)的支持。

在尝试进军影院领域之前，亚马逊还探索了其他多种媒体形式，包括电影、电视工作室以及音乐服务。如果亚马逊能够成功完成收购、进入实体电影院领域，将有利于该公司扩大其媒体业务。

据了解，Landmark成立于1974年，如今Wagner/Cuban公司旗下拥有超过50家Landmark影院，分布在纽约、费城、芝加哥、洛杉矶、旧金山和圣路易等城市。Landmark的影院以艺术片见长，影院中通常设置有高端咖啡厅或休息室，将它们与典型的观影体验分开。

亚马逊每年在电影和电视节目方面都会投入数十亿美元，其自称这有助于吸引购物者加入其Prime订阅计划，并提高现有会员续订的可能性。美国政府此前禁止电影制片方进入影院领域，旨在阻止电影工作室和影院进行垂直整合，但本月早些时候美国政府曾表示，正在考虑终止该项目前已有70年历史的方案。

目前，亚马逊和Landmark均拒绝就收购一事发表评论。