政府停摆进入第三周 特朗普考虑宣布国家进入紧急状态

联邦政府部分停摆已经进入第三周，白宫和国会两党领袖周日就结束停摆和边境墙预算问题计划进行第二轮商谈。美联社周日报道称，总统特朗普（Donald Trump）表示他预计第二轮磋商不会有什么太大进展，而且考虑宣布国家进入紧急状态。

特朗普周日早上在前往戴维营（Camp David）之前，于白宫对媒体表示，他已经体会到成千上万的联邦政府工作人员因为政府停摆而造成的痛苦。而在前一天，特朗普曾经发推特表示，他并不在意“大多数没有得到报酬的民主党联邦雇员”。

美联社称，特朗普仍坚持要求民主党人为他提出的数十亿边境墙经费在国会“开绿灯”，尽管民主党参众两院的领袖已经多次表示不会为此放行。此外，特朗普还成表示考虑宣布国家进入紧急状态，以此避开国会的阻拦。

特朗普周日还表示，他他计划召集美国钢铁公司和其他钢铁公司的负责人，为他必须在南部边境建造的边境墙提出新设计方案。特朗普政府已经花费数百万美元在加州圣地亚哥边境口岸附近建造了数个边境墙模型。他此前还说要建造一个钢筋混凝土结构的边境墙。

“我会要求这些公司设计出漂亮的钢铁产品”，特朗普周日前往戴维营之前说，“我们将把它用于边境障碍物”。

据CNN报道，副总统迈克·彭斯（Mike Pence）定于周日下午会见国会领导班子成员。特朗普周日还说，他计划打电话给美国钢铁公司和其他钢铁制造商的负责人，请他们为南部边境设计一道钢铁屏障。

白宫发言人：特朗普会为保护边境做任何事

白宫发言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）周日表示，总统准备在必要的时候绕开过会，宣布美国进入紧急状态，并在美墨边境建造边境墙。“白宫一直寻找每一种可行的方案来得到建墙经费”，桑德斯周日对福克斯新闻表示，“特朗普将会为保护我们的边境做任何事情”。

特朗普周五表示，他可以在未经国会批准的情况下宣布国家进入紧急状态，但他同时称会首先尝试同民主党谈判。有分析称，特朗普该做法也将肯定会面临民主党和其他自由团体运用法律工具的挑战。

桑德斯还称特朗普“在找出保护美国公民的最佳方式之前，都不会停下来”。“无论他采取什么样的行动，肯定是要先确定合法的”，她说。

为结束僵局，朗普派遣副总统迈克·彭斯、国土安全部长克尔斯滕·尼尔森（Kristjen Nielsen）和高级顾问贾里德·库什纳（Jared Kushner）与国会领导人的助手们于1月5日进行了会谈。在经过大约2个小时的商讨以后，该谈判小组未取得实质性进展。双方都指责对方不让步。周日进行的第二轮会谈预计将会进行更多细节方面的讨论。

总统特朗普周日赶赴戴维营，计划同白宫工作人员就边境安全问题召开会议。同时，众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）表示众院民主党人打算通过个别开支法案，以让政府重新运转。

2019-01-06 11:46 来源：侨报网