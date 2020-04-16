新冠病毒对经济影响浮现台面 密苏里州鼓励失业人士申请救济金 救济金发放可能延迟 但已简化线上申请救济金手续

【圣路易时报讯】新冠病毒对经济影响浮现台面，密苏里州鼓励失业人士申请救济金，密苏里州劳工厅表示，失业救济金发放可能延迟，但已简化线上申请救济金手续。

密苏里州目前有超过十万人申请失业救济金，根据新冠病毒疫情失业援助（PUA）计划，符合条件的人将有资格获得每周133至320美元救济金，以及联邦新冠病毒疫情失业补偿（FPUC）计划提供每周600美元的联邦补助，联邦补助从2020年3月29日到2020年7月25日，帮助因新冠病毒疫情而失业的人士度过难关。

密苏里大学系统财政困难 遣散 减薪

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由于新冠病毒疫情影响，密苏里大学系统开始考虑遣散，减薪，无薪假等方式以应付财政困难。

密苏里大学系统校长Mun Choi表示，密苏里大学目前承受极大压力财政压力，自5月1号起，校长，副校长，所有院长和其他高层管理人员开始减薪10%直到7月31日。

在此同时，学校预算部门也要求每一个学校分校减少开支15%，这项预算计划将在4月30日前完成。

圣路易地区所有十间Gold’s Gym健身房全部关闭

Gold’s Gym健身房执行长Adam Zeitsiff表示，由于新冠病毒疫情影响，这间总部设在达拉斯的全美连锁健身房决定关闭在圣路易地区全部十间健身房，撤出圣路易地区。

Gold’s Gym健身房是在今年三月中旬先暂时关闭在圣路易的各健身房，目前由于疫情继续蔓延，不得不将圣路易这十间健身房全部关闭，撤出圣路易地区。该健身房表示，将协助会员在圣路易地区找到运动健身会馆替代方案。