新冠病毒能在某些物体表面上存活多长时间？

【圣路易时报讯】根据《新英格兰医学杂志》的最新研究，新冠病毒(COVID-19)可以在空气中存活长达三个小时，并且可以在某些物体表面上存活几天。

美国国立卫生研究院，疾病预防控制中心，加州大学洛杉矶分校和普林斯顿大学的科学家进行了这项研究，并撰写了结论文件。

他们试图检查新冠病毒（SARS-CoV-2）的稳定性，并将这种冠状病毒的特殊菌株与2000年代初出现的类似SARS病毒（SARS-CoV-1）进行比较。

根据美国国家卫生研究院（NIH）的数据，2002年和2003年，SARS感染了8,000多人。自2004年以来，未发现任何病例。

但是，如果两种病毒是如此相似，为什么SARS与新冠病毒相比，传播受到如此限制？答案可能有两个。

研究发现，新冠病毒在表面的存活时间比SARS长。

科学家发现，新冠病毒可以在空气中存活三个小时，在铜上长达四个小时，在纸板上长达24小时，在不锈钢上长达48小时，在塑料表面上长达72小时。

此外，研究表明新冠病毒在传播方面取得了更大的成功，因为患者可能没有症状，或者可能没有足够快地识别症状。

与往常一样，美国国立卫生研究院（NIH）和其他医疗保健专业人员建议大家养成和保持良好安全的卫生习惯，以对抗冠状病毒的传播：

避免与生病的人密切接触

避免触摸眼睛，鼻子和嘴巴

生病时待在家里

用纸巾遮住咳嗽或打喷嚏，然后将纸巾丢进垃圾桶

使用常规的家用清洁剂或抹布清洁和消毒经常触摸的物体和表面