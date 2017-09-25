新版旅行禁令十月生效 这次又有谁？

美国官员称将对伊朗、利比亚、叙利亚、也门、索马里、委内瑞拉、朝鲜、乍得实施旅行禁令。新的旅行禁令将于10月18日起生效。与原来的旅行禁令相比，这次的名单上移除苏丹，同时新增朝鲜、委内瑞拉及乍得。

新版禁令是以总统宣言方式发布的，未经国会授权没有法律效力，而以往的禁令是具有法律效力的总统行政令。此外，一名白宫官员表示，新禁令不会影响已经持有有效美国签证的外国公民。

这是特朗普签署的第三份旅行禁令。他在今年1月签署的第一份禁令中，囊括了利比亚、叙利亚、伊朗、也门、伊拉克、苏丹和索马里等7个国家，但该禁令很快被美国联邦法院判决无效。特朗普随后签署第二份旅行禁令，其中未包括伊拉克。第二份禁令虽然也被联邦法院判决无效，但美国最高法院裁定可以执行其中大部分内容。

本次新禁令发布后，特朗普在社交网站上称，“让美国安全是我的首要任务，美国不会允许无法安全筛查的人员进入。”

美国总统特朗普此前签署有关入境审查措施的行政命令，为期90天的暂禁旅行命令适用于伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门等六个国家，使联邦政府有时间确认从这六个国家申请美国签证的人员的身份，并暂禁这六个国家的难民入境美国120天。

这一旅行禁令颁布后受到多次挑战，美国国土安全部建议特朗普制定更具针对性的旅行限制令，主要针对那些拒绝向美国政府分享旅客信息或者没有采取必要安全防御措施的国家。

此前，美国国土安全部代理部长杜克已经向特朗普提交了有关申请来美游客和移民新标准的建议。杜克说：“国安部的建议更具体，更有针对性，包括针对特定国家的限制令和加强案件的规定”。

此前据央视消息，当地时间22日下午，据美国政府高层官员透露，为期90天的旅行禁令即将到期，特朗普政府正在准备替换现行禁令，改为对具体国家实施不同的更具针对性的旅行禁令。目前白宫尚未透露关于新禁令的细节，仅通过声明表示：特朗普政府只会准许那些被严格审查，不会对国家安全或公共安全造成威胁的人员入境。

据报道，在伦敦地铁爆炸案后，15日，特朗普在社交媒体上称，将出台“范围更广、更严格，更有针对性的”旅行禁令。华盛顿分析人士认为，无论出台何种新禁令，特朗普最终仍将受到最高法院的掣肘，禁令依然面对“被反对”、“被禁”加“被缩水”的可能。

特朗普旅行禁令是什么？

2017年1月27日，刚刚走马上任的特朗普就签署了一份旅行禁令，禁止伊拉克、叙利亚、伊朗、利比亚、索马里、苏丹和也门等七国公民入境90日，无限期停止接收叙利亚难民，并暂停美国难民收容计划120日。当时特朗普方面称，选择这七个国家是因为奥巴马政府把这些国家定为“最受关注的恐怖分子集结国家”。他曾再三强调禁令是为了保护美国人，制定“最安全政策”后会重发签证，否认是“穆斯林禁令”。

但是，由于该禁令受到了州政府、联邦最高法院、美国民众和国际社会等反对宗教歧视、主张自由平等的各方的反对，特朗普不得不对禁令内容进行了一定的修改。今年3月，特朗普发布了第二版的旅行禁令，在90天里禁止伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里和也门这六个国家的公民入境，伊拉克公民看似不受旅行禁令的限制，但将面临更严格的审查；保留了在120天内暂停接收难民入境的条款；另外，六个国家中已经持有有效签证，以及已经在美国获得合法身份的人不受行政令的限制。

当地时间6月26日美国联邦最高法院判决，允许特朗普提出的新版旅行禁令部分生效。对于来自伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里和也门这六个国家的旅行者，那些有可信的说法证明自己跟美国的个人或实体有真实关系的，不受旅行禁令的限制。

本月15日，伦敦地铁爆炸案后，特朗普在社交媒体上称，将出台“范围更广、更严格，更有针对性的”旅行禁令。目前白宫尚未透露关于新禁令的细节，仅通过声明表示：特朗普政府只会准许那些被严格审查，不会对国家安全或公共安全造成威胁的人员入境。不是完全禁止进入美国，而是综合考虑各种因素包括与美国安全事务的合作程度、威胁系数以及其他变数后，条款会因国家不同而有所不同，措施包括暂缓移民入境，暂缓非移民入境及严格审查非移民入境等。

新旧禁令区别何在？

第一版旅行禁令限制7个国家，分别是伊拉克、叙利亚、伊朗、利比亚、索马里、苏丹和也门；修改后的第二版限制6个国家，分别是伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里和也门。

目前看来，最新版的旅行禁令，伊朗、利比亚、叙利亚、也门和索马里仍在名单中，但是苏丹公民的限制被解除了。朝鲜和委内瑞拉加入名单后，扩大了禁令的限制范围，此前的禁令主要针对穆斯林国家。美国政府官员声称旅行禁令并非基于种族、宗教或信仰，美国不计划撤回有效的签证。此外，新禁令没有设定结束日期。

特朗普政府在声明中表示：“朝鲜在任何方面都不与美国政府合作，也不能满足所有信息共享的要求。”

而委内瑞拉上榜的原因是未能配合核实其公民是否构成国家安全或公共安全威胁。美国官员还表示，委内瑞拉政府不愿意接收被美国遣返的委内瑞拉人。

特朗普旅行禁令屡遭波折

旧禁令签署之后，华盛顿州和明尼苏达州政府认为，特朗普的旅行禁令违反了禁止宗教歧视的美国宪法，并于1月30日向最高法院起诉联邦政府，要求冻结这一行政令。2月3日，华盛顿州西雅图联邦法院法官罗巴特应上述两州的要求，裁定暂缓在全美范围执行入境限制令。2月4日，美国司法部正式对罗伯特法官暂停移民禁令的裁决提出上诉，希望紧急恢复“禁穆令”效力。2月10日，美国联邦第九巡回上诉法院驳回了特朗普政府的这一请求，三名法官一致支持暂停特朗普的“禁穆令”。

在经历了长达数月的争论和诉讼后，旧旅行禁令的部分内容才正式生效，只有那些在美国有近亲或商业关系的访客不受禁令影响。

而此次新禁令一出，华盛顿分析人士即表示，无论出台何种新禁令，特朗普最终仍将受到最高法院的掣肘，禁令依然面对“被反对”、“被禁”加“被缩水”的可能。 美国最高法院将在10月10日就新禁令是否违反美国宪法反对歧视穆斯林的原则进行辩论，此前下级法院曾对这一问题进行过裁决。

受禁令影响的人们怎么看？

来自索马里的法兹亚-穆罕默德的难民生活已经持续了27年。她花了三年时间才成功申请到进入美国的资格，几个月后她将从内罗毕出发前往美国开始新生活。但是禁令发布后，法兹亚说：“我担心得吃不下饭，我们一点办法都没有。我们自己的国家不安全，本来以为可以在美国开始有安全保障的新生活，但现在我们的希望破灭了。”

一名持有绿卡的女士说，她十年前来到美国，并拿到了工程硕士学位，之后和一位美国人结了婚，孩子已经两个月大。她的母亲刚刚计划从伊朗飞到美国探望他们。“我妈妈等了九个月，但禁令发布后她的签证资格被取消了，她没法来看望我们了。我的丈夫和家人都在美国，我们面临着很困难的局面。这不是我向往的国家了。”

来源：侨报网