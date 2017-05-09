移民局新版绿卡、工卡提前看

美国移民局表示：安全起见发放新版绿卡、工卡

5月8日，美国移民局（USCIS）召开利益相关者会议，对5月1日起开始发放的新版绿卡、工卡（EAD工作许可）进行解说。移民局官员列举了新、旧版本绿卡和工卡的不同之处，并表示“改版”是为了打击篡改身份文件等欺诈行为、提升身份文件的安全性。同时移民局方面表示，仍在有效期的绿卡、工卡持有者可以继续使用旧版本的身份证明文件。

从2017年5月1日起，美国移民局开始发放新版本的绿卡、工卡。根据移民局官员的解说，新版绿卡和工卡的卡片两面都印有持有者照片，新版绿卡和工卡都有独特的图像和底色。其中，绿卡上会有自由女神像，以大面积的绿色为底色。工卡会有美国秃鹰图像，以大面积的红色为底色。同时，新版绿卡和工卡嵌入全系图像。两种身份证明文件都不再展示持卡人签名。绿卡的背面不再有滤光条。

移民局官员特别说明，旧版本的绿卡和工卡在它们本身的过期日之前依然有效；有的绿卡属于永久性绿卡、没有过期日，那么就会永久有效。在验证工作许可的I-9表格、确认员工身份的E-verify项目、外国人身份确认的SAVE项目等进行相关行动时，新旧版本的绿卡、工卡都可接受。甚至库存的旧版绿卡、工卡也将继续发放，一直到发完为止。

移民局4月19日就宣布了将发放新版本绿卡、工卡，并表示这两种身份证明文件的重新设计是“下一代安全身份文件项目”（the Next Generation Secure Identification Document Project）的一部分，主要是为了处理身份文件篡改和欺诈带来的威胁。永久有效绿卡的持有人和绿卡、工卡被盗或遗失的持有人，申请获取新版身份证明将减少欺诈、篡改的可能性。移民局也将不同版本的绿卡、工卡对比直观展示在其主页上。

新旧版绿卡将同时有效至卡上标明的有效期。

尽管绿卡新版发行，但是管理绿卡资格的规定和申请程序没有改变。

来源：侨报网

美国5月1日起发放新版绿卡

美国公民和移民服务局最近宣布,将从5月1日起发放新版永久居民卡,亦即“绿卡”；同时还将发放新版工作许可证件,即“工卡”。据报道,这是特朗普政府加强移民执法政策的一部分,意图以此增强美国移民身份文件的安全性,防止欺诈或篡改等现象。

新绿卡增加防伪技术

据报道,新版绿卡和工卡拥有增强版图像和防欺诈技术,意在打造更安全且更难篡改的身份文件。美国公民和移民服务局称,新卡的设计也显示了移民局将继续对篡改身份文件和欺诈行为采取积极措施的决心。

新版绿卡和工卡都将在正反面显示持卡人照片。卡片采用独特图像和底色,绿卡正面会以自由女神像打底,背面则运用大量绿色为底色；工卡正面则以美国国鸟秃鹰的图像打底,背面部分底色为红色。

新设计还包括采用嵌入式全息图像技术,绿卡背面的滤光条将被取消。另外,绿卡和工卡都不再显示持有人的签名,让其他人很难伪造签名。

美国公民和移民服务局网站的信息显示,新版绿卡和工卡是联邦调查局“新一代安全身份文件项目”的一部分,体现了“公民和移民服务局、联邦海关和边境保护局、移民和海关执法局在增强身份文件安全、防止造假或欺诈等方面的持续努力与合作”。

联邦调查局“新一代安全身份文件项目”面向全球,收集美国公民及居民的数据资料,如指纹、DNA、照片等,主要用于执法或反恐等目的。

该项目主要针对美国公民,绿卡和临时身份持有人只是其中的一小部分。

据报道,在5月1日开始发放新卡的同时,现有库存的旧版卡仍会继续发放,直到用完为止。现有绿卡和新绿卡都将在卡上的到期日之前保持有效。取得临时保护身份者的工卡和其他类别的工卡将会自动延期,可以超过卡上标明的有效期。

而少数没有标注到期日的旧版绿卡,也会继续有效。但美国公民和移民服务局建议,持无到期日绿卡的永久居民,最好申请有到期日的新版绿卡,以防止绿卡丢失或被盗后的欺诈等安全隐忧。

绿卡犯罪形成利益链

根据美国公民和移民服务局网站消息,在美国,获取绿卡的途径有很多,如通过家庭团聚、工作、投资或申请难民等。但是,由于每年发放数量有限(如EB-5投资移民计划,每年只发放1万个绿卡,且要按国别分配比例),而需求庞大,各种造假或欺诈行为随之而生,甚至形成了犯罪利益链,屡禁难止。

美国联邦执法部门4月初就在大洛杉矶地区展开了一次大规模的绿卡欺诈突击搜查行动。此次行动破获的案件主要涉及利用EB-5投资移民计划进行欺诈的犯罪活动,涉案金额高达5000万美元。

美国国土安全部称,该案涉案人员超过100人,主要包括签证欺诈、洗钱及引诱外国人非法居住在美国等。

根据EB-5投资移民计划,外国人和他们的家庭成员,如果在一个失业率较高的美国地区投资50万美元,并至少创造10个就业机会,甚至可以在不到一年的时间内获得绿卡。而通过美国雇主或亲属担保申请绿卡,则通常要等上10年时间。

据报道,该计划自1990年实施以来,为美国吸引了大量的投资。据公民和移民服务局估计,自2012年以来,该计划共吸引外来投资逾87亿美元,为美国创造了3.5万余个就业机会。该计划本将于今年4月28日到期,但还可能再延长3个月或6个月。目前,要求加强对该计划的监督,包括提高投资额度等呼声,也在不断增加。

美国法律观察网称,绿卡欺诈类型很多,如在绿卡申请表中提供虚假信息(如对年龄或以前的住址造假)、给移民官提供伪造的信息(如假的医疗证明)、隐瞒犯罪记录、使用已被更改或非法复制的移民申请以及在入境美国时试图欺骗移民官、法官、边境巡逻人员等。

不过,最常见的欺诈形式之一是假结婚或假订婚,以骗取结婚绿卡或未婚对象绿卡。

今年3月初,美国国会参议院司法委员会还专门就此问题举行了一次听证会,两名美国公民到场讲述了自己被骗婚的经历。两人均称,其交往对象先是声称爱上了自己,然后在获得合法身份后纷纷离去。两人不仅为此破财,还在感情上受到伤害。

参议院司法委员会主席格拉斯利在听证会上表示,这种骗婚现象近年来不断增加。他说,事实上,未婚对象签证申请每年都在增加。美国在2016财政年度共发放4.4万份此类签证,较2012年增加了27%,而高达89%的申请都获得了批准。他还表示,结婚是在美获取身份最便捷的途径,因此其滥用也尤为令人关注。

不过,有外国人为了在美获得身份骗婚的,也有美国公民利用假结婚谋利的。

据报道,在1999年至2010年间,一名来自美国布朗克斯地区的女子,就先后与10名外国男子结婚,每位收费5000美元至1万美元不等,双方各取所需。

据报道,美国移民和海关执法局在2012年至2015年间共进行了1.3万余次证件和救济金欺诈调查,并逮捕了数百名婚姻欺诈者。

应对变化又现新骗局

据报道,此次美国公民和移民服务局自5月1日起发放新版绿卡及工卡,是特朗普政府加强移民执法政策的重要组成部分。

特朗普政府希望通过此举加强美国移民身份文件的安全性,防止欺诈或篡改等造假现象。

诚然,颁发增加了防欺诈技术的新绿卡及工卡将有助于遏制身份造假及欺诈犯罪,但是也需承认,特朗普政府上台后,伴随着移民政策的每一次新变化,一些新的围绕绿卡及美国公民身份的骗局也随之应运而生。其受骗对象大多是可能会因移民新政而被遣返的非法移民。

当然,受到骗局伤害的不仅限于非法移民,合法居民在申请公民身份时亦或公民在担保其爱慕对象获得身份时,也有不慎踏入骗局的。

美国一家网站最近就警告称,遣返不只是非法移民面临的唯一威胁,诈骗高手们给这些千方百计想获得合法身份的人带来了更大的风险。

宾夕法尼亚州穆伦堡学院副教授、一个西裔移民权益组织的共同发起人艾莉卡就表示,每当美国的移民政策发生变化时,非法移民的恐惧心态就会大幅度上升,而骗子们往往趁机捞钱,使不熟悉美国司法制度的非法移民上当受骗。

骗子们利用非法移民的恐惧心理以及不了解美国移民新政、司法制度的特点,声称自己可以提供法律或移民咨询,帮助他们“绕开新政”获得绿卡或工作签证等,但在收取费用后,不是消失无踪就是只做些无用功。

宾夕法尼亚州为当地低收入工人提供免费法律援助的农工之友的律师瓦内萨·史泰因就举例说,一位女性非法移民在美三年辛苦所得的8000美元最近就被骗子骗得精光。而这还不是最糟糕的,由于她在骗子的唆使下向美国政府提交了伪造资料,这一行为不仅将影响其未来的移民申请,甚至还会令其被遣返并与家人分离。

在美国,围绕绿卡的欺诈、造假等各类犯罪始终层出不穷,从未绝迹。舆论认为,特朗普政府发放的新绿卡及工卡,固然增加了防欺诈技术,但究竟能在多大程度上打击乃至防范围绕绿卡的种种欺诈及犯罪问题,还有待观察。

(美国之音)