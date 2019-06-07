新版401K, 美国15年来最重要的退休大变革！

美国众议院5月23日以417票对3票通过了大肆改革美国退休制度、新版401（K）养老金计划。这项退休法案名为“安全法案”（Security Act），是13年来首次获得跨党派支持。众议院筹款委员会主席尼尔(Richard Neal)表示，这是15年来最重要的退休法案。

待参议院通过，法案有望提交特朗普总统签字后生效。据业内人士解读，刚通过的改革主要在两点上有改变，一是要求5人以上的公司为雇员提供参与401（K）的机会，二是限制提款的年龄由70岁半上升到72岁。

众院通过的“安全法案”包括以下新变动：

取消目前年满70岁半、就不能再存钱到个人退休年龄账户（IRA）的年龄限制；

把强制性规定必须开始从401（K）或IRA领取退休金的最小年龄，从70岁半上调至72岁；

允许公司长期雇用的兼职员工参加401（K）计划；

鼓励401（K）计划提供年金，目前的很少提供年金，是因为雇主担心选择的保险公司若破产会惹上官司；

父母可以在孩子出生或领养孩子当年从退休账户中提取高达5,000美元的额度；

父母可以从529计划（美国529教育储蓄基金和预付学费计划）中提取高达10,000美元偿还学生贷款。

新法案对个人意味着什么？

非营利组织去年指出，美国有四成的成年人没有退休储蓄。美国一家退休基金Ubiquity Retirement + Saving创办人帕克斯（Chad Parks）表示，造成许多人没有401（K）计划的部分原因是“几乎有一半的美国人在工作时没有能力为退休存钱，小企业在为员工提供401（K）或工资扣除退休年龄账户（IRA）计划上犹豫不决”。新法案在鼓励小企业为员工提供401（K）计划的同时，将为数百万小企业雇员提供退休储蓄能力。

新法案还允许更多的兼职员工参与401（K）计划。目前，雇主通常不为每年工作时间少于1,000小时的兼职员工提供计划。但新法案鼓励雇主为三年以上、每年工作500小时以上的兼职员工提供参与退休计划的机会。

如果员工选择将月工资的4%存入指定账户，那么雇主会在发工资时、将对应的金额以及配套同等的份额存入员工的账户，实际上会使员工的账户存入增加一倍。

至于改革后的提案是否真的能够施惠于民，华裔业界人士有不同意见。华兴保险张国兴认为法案正面效果，晨光基金会副主席林日昇则认为，“愿望是好的，但不会有效果。”

各抒己见

对于以上两项改变，华裔金融分析师、晨光基金会副主席林日昇首先从401（K）历史的角度进行了解读，说明401（K）缘于企业与政府已经不能负担退休人员的生活，目的在于希望民众自己储蓄，自己为自己备下退休后的生活费。

“从统计数据看，目前美国人的储蓄量、愿意储蓄人口占比都非常低，这会是一个未来的很大的危机，试想，如果未来有一大批人口没钱养老，会是怎样？就是此次401（K）的改革，非常简单的解释，就是起主要目的是鼓励大家存款。但是，事实会怎样？”

林日昇从自己涉足该领域内十几年的实战经验出发，认为核心的问题是愿意加入401（K）的人不多，“我们华裔比较接受储蓄的观念，但其它族裔很多人并不这么想。换句话说，在这些‘小地方’做的一些改动，并不会从根本上启动大多数人根本不想储蓄、加入401（K）的动力，相反，会为小企业主增加负担，就是花时间、花钱、办手续等一套工作准备下了，但是，没有人愿意加入，只能空放在哪里。”

“不会有太大效果，而且扰民。对于很多小企业主，会产生很多麻烦，而我们的经济依赖这些小企业主”。

林日昇认为这次的改革无非是“谁都会的小动作”，需要“伤筋伤骨头”地出发，进行改革，才能改善目前状况，而这“筋骨”，他认为是社会安全福利(Social Security)。

“有时候，最好的改革不是创新，是在原有基础上的改良。我们的社会安全福利基础牢固。但是目前状况是‘抢了彼得的钱给保罗’，就是说我从你的口袋里偷钱，送给别人。简单讲，我们现在缴纳的社会安全福利费用，不是入我们自己的账号给我们自己养老，而是给我们的上一代人养老。”

美国在克林顿时代、小布什时代都曾提出过社会安全福利的改革方案，核心围绕是否费用进入私人账号，最终，因变动大，争议太大，提案都没有得到通过。401（K）是个人储蓄养老的方案，林日昇认为：“之前的改革围绕给员工很大的保护，给员工弹性多些，保障他们的权益”，而最近的改革，“围绕着费用，不但所有的费用都要透明，还要合理（便宜又好）。”

华兴保险张国兴则从已经加入401（K）的消费者角度出发，认为这次改革具有积极的正面的意义。企业主为雇员提供了可以加入401（K）的机会，比自己办理401（K）要实惠很多；而年龄限制的提高，使得消费者使用储蓄的自由度增加，又可以减免税收。