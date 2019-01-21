新移民需重视第一次报税 新税法促国外未分配利润回流

联邦政府关停近1个月创历史纪录，但国税局（IRS）早在本月7日宣布将召回员工，报税季1月28日开始。南加会计师陈峥提醒两点，对于获得绿卡在美国首度报税的新新移民，第一次报税，如实申报很重要。其次，新税法开始适用，在国外拥有公司的纳税人，新税法将促使国外公司未分配利润回流。

会计师陈峥说，美国税法定义的居民（包括公民，绿卡持有者等），只要有收入，就该报税。绿卡签发的日期，即是新移民登陆的日期。一年之中只要有一天持有绿卡，就算作美国的纳税居民，需要在第二年4月15日之前申报前一年的个人所得税。美国税法实行全球征税的原则。

无论是投资移民，或其它方式移民美国的新新移民。

陈峥指出，需要了解很重要的一点，他们刚到美国第一年的报税很重要，尤其注意需要如实申报海外的资产。她强调，新新移民拿到绿卡之前没有美国的税务责任，所申报资产并不需要在美国交税。很多新新移民不了解美国的情况，最开始也没有做规划，基于某种顾虑，未能如实申报中国的资产。甚至有国内投资移民者，定居美国之前，将所有资产存款转移到亲友名下，进入美国时几乎一无所有。刚开始的几年没有工作，没有任何收入来源，仍然依靠国内的积蓄存款生活。因此，只能从国内转移资金，经常会有大笔金额汇到美国的帐户，买房，消费，投资等，结果被国税局盯上，质疑汇款来路不明而调查，使问题复杂化。甚至有新新移民因此惹上官司。

原本这些资金属于投资人获得绿卡前在中国的收入所得，如果第一次报税时如实申报，没有问题。否则第一年税表显示，在中国没有资产没有收入，刚来美国也没有工作，零收入，但是突然大笔大笔汇款进入美国账户，隐瞒当年的收入，后果很严重。

她表示，如实申报的好处，即使国税局审查，也可以以第一次申报的税表为依据，做解释，收到的汇款与申报的资产数额一致，符合规定，无需交税。否则，账户一下多出几百万来路不明的汇入资产，很难解释清楚，也很可能被视为最新收入，而履行交税义务。如果第一次报税没有及时报告全部资产，也可以通过会计师补报。在中国已交税的部分，可以在美国报税时抵税。

按照美国全球征税的税法原则，获得绿卡后，纳税人全世界所有的收入都需要在报税时如实报告。

依照旧税法，在国外公司持有股份超过10%以上，纳税人报税时需要递交财务报表。

陈峥特别强调新税法的一项重大变化，即特朗普新税法中一项最新的规定SEC965条款，指在美国之外的公司，股东为美国公民（或绿卡持有人），占有该国外公司股份超过50%，如果该公司有未分配利润，则持有50%股份的美国纳税人需要报税交税其累积的未分配利润，税率8%-10%，可以选择分8年付清。

按照新税法，未分配利润即使没有分红（公司多年累积的未分配利润），在中国的大股东也需要交美国的税。这一项新规定，对于在国内有公司的新新移民影响很大，需要特别注意，最好咨询自己的会计师深入了解。

这一新税法规定，只要特朗普税法有效，今后将一直持续。陈峥认为，新税法中这一条新规定的目的，是鼓励美国纳税人把海外所持有的公司利润送回来。如果即使不分配红利也需要交税，不如索性拿到分配利润。这一规定促使美国股东把国外利润所得流回美国。

2019-01-19 00:14 来源：侨报网