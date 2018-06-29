新规！6月30日起赴美航班将重点检查奶粉、速溶咖啡等粉状物品，尽量少于350毫升~

去年夏天，美国机场加强了针对游客随身行李(carry-on)中粉状物品的检查。从本月起，美国运输安全管理局(TSA)将开始要求负责赴美旅客安检工作的国外机场也这样做。

这项新的安全措施，针对的是直飞美国的跨境航班。北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场、香港国际机场、日本成田机场、韩国仁川机场等，都有连通美国城市的直飞航线。

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同时，将遭遇加强审查的，是旅客随身行李中超过350毫升(ml)的粉末，一罐可乐差不多是355毫升。

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大家比较熟悉的粉状物质包括婴幼儿奶粉、化妆品、蛋白粉、调味料、速溶咖啡粉等等。

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从本周开始，TSA和负责运营赴美航班的航空公司，将在机场张贴相关告示，并安排工作人员在安检口回答旅客的各种问题。

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这是一项正式的禁令吗？

并不是，TSA没有正式禁止旅客在随身行李中携带超过350ml的粉状物。

目前的建议，是把超过350ml的大罐粉末进行托运。

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不到350ml的小size粉末，最好先另装在透明袋中再放入随身行李，安检的时候单独拿出来过X光扫描，以防安检人员需要抽查。这一点与”液体分开放”的机场安检惯例类似。

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如果随身携带超过350ml的粉末会怎样？

安检人员有权对粉末进行详细的检查，也有权利要求旅客把粉末当场扔掉。

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新安全措施从什么时候开始施行？

6月30日。刚开始的时候，由于旅客尚不熟悉新规，机场安检口的移动速度可能会变慢，近期赴美的小伙伴可以提早一些到机场。

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TSA为什么要这么做？

近期有安全报告显示，有恐怖分子通过国际航班运输特殊的粉末，来制作炸弹及生化武器。同时，大量的致命毒品芬太尼也通过航空运输的方式流入了美国。

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TSA表示：“为了保证机场及飞行安全，我们建议大家在安检时把液体、粉末等物品，放在显眼的位置，我们的工作人员随时会对这些物品进行抽查，尤其是有机类。”

安检时还有什么要注意的？

2001年的911过后，机场的安检工作被统一归入了联邦(TSA)，而随着近年来非金属爆炸物制作技术的不断改进，进入美国前以及美国本地机场的安检工作越发严格。

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近年来针对赴美旅客的安检新规：

2017年6月：要求全球各国际机场，全面加强针对赴美航班乘客的安检工作。

2017年7月：要求把比手机大的电子产品(笔电、平板电脑、电子书等)，从随身行李中拿出来单独过安检。

2017年10月：新加入安检面谈程序，部分旅客会被询问关于行李、赴美目的、行程之类的问题。

2018年3月：有旅客反映TSA加强了对随身行李中食品的检查力度，TSA事后表示建议把吃的东西，拿出来单独放，以防安检人员需要对其进行详细检查。

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就目前的情况来看，以后不管是乘坐国际航班还是美国国内航班，随身行李最好简单整理一下，一坨一坨的黑影最容易在过X光的时候引起注意。

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另外，随身行李中食物、书本杂志、粉末、液体和大件电子产品，最好拿出来单独过X光，这样就基本能保证快速高效地通过安检啦！

(图片来自BBC)

旧金山消费指南–Jun 29, 2018,11:16