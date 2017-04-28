新闻背景: 南中国海缘何争端不断？

南中国海(South China Sea)，中国称“南海”，为中国以南、越南以东、菲律宾以西、印度尼西亚以北、马来西亚东南的大片海域，东北至台湾海峡，西南至新加坡海峡和马六甲海峡，总面积大约350万平方公里，属太平洋。南中国海有很多岛屿和暗礁，岛上没有原住民。该海域有着丰富的渔业资源并且据信蕴藏着丰富的海底石油和天然气。中国、越南、菲律宾、印尼、马来西亚和台湾都对南中国海岛屿提出了全部或部分主权要求。文莱提出经济专属区要求。各方对岛屿有不同的名称。斯普拉特利群岛在中国称为“南沙群岛”，越南称“长沙群岛”，其它国家也有自己名称。帕拉塞尔群岛在中国称为“西沙群岛”，越南称为“黄沙群岛”，中越对此有主权纠纷。主权纠纷曾演变为军事冲突。海峡两岸、越南、菲律宾、马来西亚和文莱均分别对南中国海提出不同的主权声称。

到底争什么？

南海争议主要是围绕着领海，以及南海水域内两大群岛——南沙（菲律宾称卡拉延群岛；越南称长沙群岛）和西沙（越南称黄沙群岛）——的全部或部分主权声称。

其中，中国将西沙群岛进一步区分出中沙群岛。黄岩岛（台湾称民主礁；菲律宾称帕纳塔格礁）就是其中一部分。

这片海洋之上除了有完整的岛屿，还有露头岩礁、环礁，沙洲和暗礁，例如是黄岩岛。

争辩为何有价值？

南海周边多国渔民依赖南海渔获维生。

南沙和西沙岛礁虽然大多数无人居住，但其周边蕴藏丰富天然资源。目前该区域缺乏详细勘探，主要是凭比邻区域所有矿藏来推算出该海域内的资源库存。

南海也是国际主要航运线路，更是区内渔民赖以为生的捕捞区域。

谁声称拥有哪些地方？

中国的声称是所有相关国家中范围最大的——北京强调中国“自古以来”对“九段线”范围内的所有岛礁拥有主权，此范围自中国最南端省份海南算起，东西来回数百海里。

南海主权争议岛礁

1947年，仍未迁台的中华民国政府发表 《南海诸岛位置图》，叙明中国的主权声称。《位置图》显示，西沙、南沙、中沙完全在中国领土范围之内。

这张图其后也同时成为了其后台湾政府对南海主权主张的基础。

但是，批评者指出，中国并未清楚说明其主权宣称范围，“九段线”也没有辅以清晰方位坐标。中国到底是对“九段线”内的岛礁宣称拥有主权，还是同时声称整片海域为其领海，也不清晰。

越南强烈抗议中国的“自古以来”说，并称中国在1940年代之前从未宣称对南海有关岛礁拥有主权。河内政府称，越南早于十七世纪起已有效管治黄沙与长沙群岛，且有文件予以证明。

越南称有文件证明其对南海岛礁实施有效管治。

南海上的另一个主要权益声索国是菲律宾，马尼拉的主张基础是其领土靠近南沙群岛，拥有地理优势。

菲律宾与中国均声称对黄岩岛拥有主权。这里距离菲律宾约100英里（160公里），距离中国则有500英里。

马来西亚和文莱均声称，两国根据《联合国海洋法公约》（UNCLOS）定义所划定的专属经济区（EEZ）包括了南中国海部分范围。

文莱并未声称拥有该范围内任何岛礁的主权，马来西亚则宣称拥有南沙部分岛礁主权。

菲律宾把地理接近优势作为其起诉中国的基础。

近期南中国海大事记

2017年

2月18日，美国海军“卡尔文森号”航母战斗群开始在南中国海例行巡逻。

2月8日，美国海军一架P-3侦察机和中国军队一架空警-200预警机在美国军方所说的南中国海斯卡伯勒浅滩（黄岩岛）附近的国际领空近距率擦过，相距不到305米。美方称这种相遇“极为罕见”，是“不安全的”。

2月7日，在澳大利亚访问的中国外长王毅在回答南中国争议时建议“美国朋友重温一下二战历史”。他说，作为二战的胜利成果，《开罗宣言》和《波茨坦公告》明确规定，日本必须将所窃取的中国领土归还中国，这其中就包括南沙群岛（斯普拉特利群岛）。他还说，1946年，当时的中国政府是在美国方面的协助下收复的南沙群岛。

2月4日，在日本访问的美国国防部长马蒂斯说，中国在南中国海的做法破坏了地区各国的信任，但是他说，“目前，我们认为没有任何必要采取重大军事行动。”

1月27日，澳大利亚外长朱莉·毕晓普在美澳印度-太平洋合作对话会上呼吁美国巩固而不是削弱在印度-太平洋地区的领导地位。

1月24日，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上回应一天前白宫发言人的有关评论说： “美国不是南海有关争议的当事方。我们敦促美方尊重客观事实，谨言慎行，以免损害南海地区和平稳定。”

1月23日，新任白宫发言人肖恩·斯派塞在首场白宫例行记者会上说：“在南中国海中那些国际水域和国际活动的地区，美国会确保我们保护自己在那里的利益。”

1月17日，菲律宾国防部长洛伦扎纳发表声明说，中国把南中国海岛礁军事化的行为令人担忧。中国外交部发言人华春莹说，中国有权在自己的领土上部署“必要和适度的”国防设施。她还说，中国和菲律宾等相关各方的努力正在使南中国海局势逐步降温。此前，菲律宾外交部长亚赛说，菲律宾上个月就中国在斯普拉特利群岛（南沙群岛）部署导弹一事私下里向中国递交了外交照会，这种低调处理是为了避免激怒中国。

1月16日，在越南访问的日本首相安倍晋三宣布日本将向越南提供六艘巡逻艇。越南总理阮春福说，两国在确保南中国海和平、安全与航行和飞行安全的重要性方面有同样看法，并推动以和平方式而不是使用武力或威胁使用武力来解决纠纷。

1月12日-15日，越共总书记阮富仲访问中国，其间双方发表联合公报，称两国要坚持共产党领导和社会主义道路，并表示要管控好海上分歧，落实《南中国海各方行为宣言》，早日达成《南中国海行为准则》。

1月12日，菲律宾方面表示将推迟维修和升级该国在南中国海有争议地区占领的岛礁等海洋地物，避免激怒中国。

各国如何试图解决争端？

中国主张以双边谈判模式，与南海各相关方协商解决分歧，但多个邻国认为中国相对的国家大小与影响力让其占尽优势，对其他国家不公平。

一些国家主张中国应与东南亚国家联盟（ASEAN；东南亚华语称亚细安）谈判——东盟包括了泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、文莱、老挝、越南、缅甸和柬埔寨10个成员国。

然而，中国反对以东盟作为谈判对口单位，东盟内部也对集体与中国谈判意见分歧。

中国拒绝以东盟为南海争端的谈判对口单位，但强调各方应当遵守透过东盟达成的《南海各方行为宣言》。

菲律宾于是寻求国际仲裁，于2013年根据《联合国海洋法公约》规章，到海牙常设仲裁法院（PCA）提诉，挑战中国的主张。

但中国持续抵制仲裁，强调常设仲裁法院对此争端没有管辖权，并表明不会遵守有关裁决。

美国则曾警告中国不要在南海岛礁问题上，对争端中的其他国家“用肘挤”，强行推进自己的主张。

(BBC中文網)