旅美大熊猫被虐？误会！

【侨报综合报道】乘专机、住别墅、吃空运竹子、配专业“保姆”……中国国宝大熊猫在海外的优待曾令人艳羡不已，可是近日有网民爆料华盛顿一家动物园虐待大熊猫。网民称动物园为留住游客，让已经19岁（相当于人类60岁）的“美香”再次怀孕，并让大熊猫母子分离、克扣伙食、甚至与蛇同屋。微博引发众多网民关注，网民对大熊猫受到虐待“心碎不已”，并声称要把大熊猫接回去。中国大熊猫保护研究中心27日对此发文澄清，不存在虐待大熊猫的行为。

视频中，“美香”在一堆“残羹剩饭”中找吃的，最后失落地走开了。视频截图

视频中，“美香”趴在围栏上不停抓墙，好像在寻找自己的孩子。视频截图

视频爆料

克扣伙食？大熊猫疑似饿肚子

近日，有关中国旅美大熊猫“美香”的几段视频在全球社交媒体上热传。但与以往不同的是，中国国宝在海外享受的“超尊贵”待遇，看上去似乎发生了180度转变——视频中，“美香”在一堆“残羹剩饭”中找吃的，最后失落地走开了。有中国网民在微博转发这段视频称，华盛顿国家动物园疑似“克扣”大熊猫“美香”的伙食。

综合成都《华西都市报》、长沙《三湘都市报》报道，视频最早由美国网民于5月24日发布在视频网站上。视频来自大熊猫“美香”的一段夜间监控：“美香”在自己的房间里寻找食物，但房间里似乎只有一堆细长的竹片，它在散落的竹片中寻觅半天，不时抓起一两根放到口中咀嚼，但似乎食之无味，很快扔到一旁。

视频发布者“Bhutani Kutub”质问道：“让‘美香’挨饿，华盛顿国家动物园就这样照顾大熊猫吗？”还有外国网民爆料称，让“美香”饿肚子已经不是第一次了，“华盛顿动物园经常没给大熊猫准备足够的竹子让他们夜间食用。之前贝贝（美香幼仔）夜间闹奶，‘美香’饿着肚子无法喂奶。”

这段视频被中国网民转发到微博后，不到两天时间里，播放量就高达500多万次，评论数上万条。视频中“美香”疑似“饿肚子”的处境，让网民大呼“心碎”。

在视频的评论区，有网民列举了华盛顿国家动物园涉嫌“虐待美香”的几大“罪状”：

如不久前，有一条视频爆料称，“美香”的房间曾出现过一条黑蛇，几个小时没人管，导致它躲在角落十分焦虑。

更令中外网民“心痛”的，则是一段“美香”焦急扒墙找宝宝的视频，它被中国网民称为“熊猫版妈妈再爱我一次”。

此前的一段视频显示，大熊猫“美香”显得比较急躁，站立起来不停抓墙，还能听见连续的熊猫嚎叫声。这段视频是今年早些时候在华盛顿史密森尼国家动物园拍摄的，网民质疑视频中“美香”在找幼崽“贝贝”，质疑动物园为让“美香”参与繁殖，强行隔离母子。

为此，有外国网民在“change.org”网站上发起联名请愿，要求动物园方面让大熊猫“美香”母子团聚。

这些不知源头的视频引发了更多的猜测，一些网民怀疑，“‘美香’看起来像被投了药，加上饿肚子，整天无精打采”、“动物园故意不让‘美香’吃饭，是为了麻醉她，以便让‘美香’进行人工受孕”。各种视频立即引发了全球“大熊猫迷”的强烈不满，不少网民还要求将“美香”接回中国。

“喜讯”变味

高龄产仔？大熊猫接受人工授精

“美香”疑似被“克扣口粮”的视频被中外网民热传的同时，另一条消息也在美国的社交网络上引起热议。美国广播公司在社交网站发布消息称：华盛顿国家动物园的官员称，“美香”于25日接受了人工授精，园方期待它能再次怀孕。

长沙《三湘都市报》报道，这本来是条喜讯，但美国网民却似乎并不开心，甚至还有不少人对动物园的做法表示质疑。美国动物权利保护网站“lady freethinker”18日发文称：今年已经19岁的“美香”已经接近大熊猫生育年龄的尾期，但动物园为了让她尽早再度怀孕，强行让“美香”和它的孩子“贝贝”分开，目的就是让“美香”发情高龄产仔。在动物权利保护人士看来，这是不道德的。

今年4月，华盛顿国家动物园官方网站针对外界的担忧和指责，已经做出过回应。动物园表示，理解“粉丝”们由于“美香”和“贝贝”的反常举动而产生的担心，但断奶时期有些焦虑的表现是正常的。

“大熊猫在野外一直过着独居生活，熊猫幼仔断奶后不用担心它们的健康会受影响，而如果继续和母亲生活则会对它们非常不利。”动物园发言人试图安慰大家，“几十年来，我们与中国的同事一起努力，已经为培育大熊猫找出了最佳的饲养模式。”

不过，尽管有来自动物园的直接回应，但关心“美香”母子的各国网民人数仍越来越多。截至27日，签名请愿“母子团聚”的人数已经过万。

公开回应

中国大熊猫保护研究中心：大熊猫发情后减食正常

对于海内外关心大熊猫人士的“滔天愤怒”，华盛顿美国国家动物园相关负责人Pamela表示，目前，“美香、贝贝”母子的情况都非常好，“我们的中国合作伙伴也很支持我们的管理工作”。另外，中国大熊猫保护研究中心最近发布长文，对网民的质疑和猜测进行了逐条解释和回应。

母子被迫分开？并无网传的情况

成都《华西都市报》报道，中国大熊猫保护研究中心称，分开初期，两只大熊猫的确有‘留恋彼此’的行为，但1.5岁左右本来就是大熊猫幼崽跟母亲分开的一个合适的时间段，断奶后会有两周左右的适应过程。

目前贝贝的体重为67.3kg，在同年龄段的熊猫中算中上水平的。通过现场观察，贝贝无论从精神状态到饮食都很好，无网络传言情况。

另外，网络传播视频上所谓“美香疯狂找儿子”，其实是进入发情后频繁走动的正常发情行为。

不让吃饱？发情后正常减食行为

这是大熊猫发情后的正常减食行为，所有发情的雌性大熊猫都会有减食行为。

与蛇同屋？圈舍常有小动物出没

熊猫内、外圈舍经常有各种小动物出没。实际上，动物园里还看到了松鼠、野鸭在大熊猫“添添”的圈内觅食，不会互相伤害。

而“美香”内圈出现一条蛇时，她正在发情期间，下班后仍有饲养员值夜班守候，准备随时采尿样。饲养员发现有蛇后，尝试把“美香”唤出房间，但此时发情期“美香”对食物等没有兴趣。且此蛇确认为黑鼠蛇，为无毒蛇类。

被电击？视频中位置根本没有电网

视频中贝贝发生反应的那个位置根本没有电网（电网在镜头放置的位置附近），当时有饲养员在用水冲刷隔壁的地面，水溅起来飞到贝贝身上，他应该是觉得有人跟他玩水很兴奋。

高领产妇？“美香”还有繁殖能力

对于圈养大熊猫来说，他们生育年龄的上限在目前是没有定论的。中国各大熊猫饲养繁育机构包括成都大熊猫繁育研究基地都有20多岁的大熊猫仍然在生熊猫宝宝的。“美香”是在步入老年的过程中，但是这不能代表它没有繁殖的能力或者不发情了。

而且“美香”并不是一开始就接受人工授精，而是和它在美国的“夫君”天天进行了自然交配。为确保大熊猫能够受孕，而做了人工授精的辅助手段。

文章最后写道：“请相信我们无论肤色与国籍，我们爱护熊猫的心永远是一致的。”

一场误会

爱护大熊猫也要避免“关心则乱”

从最初的惊悚爆料，到随后的澄清辟谣。近日来，旅美大熊猫的遭遇，牵动着无数人的心。而越来越多证据表明，所谓“旅美大熊猫遭虐待”之说纯属误会。无论是中国大熊猫保护研究中心，还是华盛顿国家动物园，针对此事的回应都可说是有理有据。

成都《华西都市报》报道，即便事后回看，网友爆料所控诉的种种“罪责”，还是极具迷惑性。但需要的厘清是，大熊猫的饲护，从来都是高度专业化的事项。若无必要的知识储备和从业经验，动辄依据表象，凭借主观感觉就对其妄加指点，难免会形成误解。

关心、爱护大熊猫，并对相关饲养机构展开监督是一方面；而尊重专业人士的专业工作，多一点耐心、少一点武断，多一点理智、少一点冲动，则是另一方面。就像中国大熊猫保护研究中心说的那样“请相信我们无论肤色和国籍，我们爱护熊猫的心永远是一致的”。而更有效地爱护大熊猫，要有赖于以知识消弭误会，以沟通化解偏见。爱大熊猫，不妨先多了解它们。

世界萌宠

为迎中国大熊猫 各国不惜重金相邀

作为中国的国宝世界的萌宠，大熊猫所到之处都会引来无数人的围观。外国动物园为了吸引游客，不惜重金从中国引进大熊猫。从1982年起，中国不再向外国赠予大熊猫，而变成租借的形式。

广州《南方都市报》报道，2014年7月的统计，从1982年起，中国与全球12个国家的17个动物园建立了大熊猫长期合作研究关系。目前共有45只中国籍大熊猫（含出生幼崽）生活在海外。2017年4月，中国大熊猫“星雅”和“武雯”乘坐荷兰皇家航空公司抵达荷兰。这是中国大熊猫首次抵达荷兰，它们将开启为期15年的旅荷生活。

中国对接待熊猫的租借方有一长串要求。按照合作协议，熊猫是以物种保护工作的名义“租借”的，借展熊猫的所有权属于中国，实际期限在10到15年，租借方每年要支付大约100万美元。去世大熊猫的尸体也归中方。如果熊猫产子，动物园要付大约40万美元，且3岁以后必须归国参与繁殖。

在海外的大熊猫“收入”也是不菲。早在2004年，成都《天府早报》就曾报道，截至2004年，从四川省出国的大熊猫已达到14只，分布在美国、奥地利、泰国、日本等国，这些国家每年将向中国提供615万美元投入保护区建设。

租借的的另一个前提条件是必须自证有能力饲养大熊猫。泰国清迈动物园为此建造了一座600平方米的雪景园，人工降雪使园内保持零下6、7摄氏度，让大熊猫感觉回到了家乡；而华盛顿动物园为大熊猫修建“豪华”馆舍花费超过了400万美元；同样，圣地亚哥为迎接一对大熊猫也曾花费了500万美元兴建馆舍。

但是种种限制不能阻挡外国动物园引进大熊猫。2014年7月，法国《世界报》撰文称，自从大熊猫来到了伯瓦尔动物园，动物园游客人数增长60%，超过了100万人次。不仅如此，动物园每年要进十个集装箱的中国制造的毛绒玩具。两只熊猫几乎是单靠自身就制造了一种经济模式。熊猫还是房地产的促销者，动物园在门口数百米外新建了一家仿照迪士尼模式的新酒店。还从国家手中收购了附近村镇的宪兵营地，将其改为旅馆。为了符合条件，伯瓦尔动物园的工程成本是500万欧元。此外，2017年，为了迎接大熊猫，荷兰的Ouwehand动物园花费700万欧元建设了一个9000平方米的熊猫园。

（编辑：张晓）

来源：侨报网