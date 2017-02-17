无移民日全美再现抗议潮

周四，从东海岸到西海岸，全美移民团体举行了声势浩大的抗议活动。商家关掉店铺不做生意，学生乘机翘课，大家纷纷走上街头， 抗议川普政府引起恐慌的移民政策。

据报道，这个全国性的抗议活动被称作“无移民日”（A Day Without Immigrants），旨在凸显外国出生的人对美国的重要性。移民占了美国人口的13%，而归化的美国公民有4000 万之多。

川普在大选时就对全美约1200 万非法移民大肆挞伐，宣称其中有许多暴力犯罪分子。他许诺要在美墨边境建筑高墙，以阻止非移偷渡。他还力推加强海关检查，禁止潜在的恐怖分子进入美国。

究竟有多少人参加了周四的抗议活动，仍然没有确切的统计数字。许多怀着同情心的商家选择周四歇业，而工薪族移民则自愿放弃了这一天的工资收入。

底特律13 岁的西语裔美国公民卡斯特罗（Rosa Castro）与她26 岁的姐姐一同参加抗议游行。她姐姐是无证移民。这些人的未来令人担忧。他说：“我对我的英语课老师说，我不来上课了。她说她理解。”

加州南部圣地亚哥市洛根岗一名44 岁的女性（她只肯说自己名叫露西亚，因为她担心移民局会找她麻烦）是无证移民。她决定周四让她经营的一家店铺歇业一天，尽管这会使她少赚200 美元。她说： “我们的社区现在已噤若寒蝉。新总统上台后，我们变得时乖运舛。”

周四，多个城市还出现了同情移民的集会游行，其中包括北卡罗来纳州罗利和得克萨斯州奥斯汀。在芝加哥和底特律，也有数千人加入示威行列。

洛杉矶市的时装区有4000 多家服装直销店、展示厅和制衣厂， 其面积包括洛杉矶市中心约100 个街区。周四，那里有近半商铺关门。另外，当地约40% 的花店也罢市1 天。南加州食品连锁店Northgate Gonzalez Markets 旗下有41 家商店，其总部允许店员利用有薪事假去参加示威游行。

当天，华府有50 多家餐馆不营业，其中包括高端餐馆。

国防部发言人说，在五角大楼， 多家食肆因员工参加抗议游行而不得不关门。

在得州奥斯汀，数百人游行时高呼：“大声地说出来，清楚地说出来，这里欢迎移民！”

联邦执法机构上星期在全美突袭无证移民，逮捕了680 多人，移民维权团体对此表示担忧。

维权人士呼吁人们关注得州埃尔帕索近日发生的一件事。该市一名变性女子（transgender woman） 去县法院申请家暴保护令，不料离开法院时，被联邦执法人员逮捕并拘押。

弗吉尼亚州州长麦考利夫（Terry McAuliffe）致信国土安全部部长凯利（John Kelly），对联邦移民机构在弗吉尼亚的执法活动表示担忧。他援引媒体的报道说， 联邦探员公然在该州一所教堂外抓人，而该教堂是一个供取暖的庇护所。

上个月就职后，川普签署了一项行政命令，禁止7 个以穆斯林为主的国家的公民及所有难民进入美国。但是，该行政令才实施了几天， 就被联邦法庭叫停了。

来源：侨报网