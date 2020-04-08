“时代的一粒灰，落在个人头上，那就是一座山。” —— 《尘埃落定》

by Tracy

2020年的3月26日，圣路易斯阴雨连绵的三月里，见到了难得的一片阳光明媚。

我迫不及待地拉开好几天没开过的落地窗，踏进那金色的爽朗天气里，深吸一口雨后青草和泥土 的味道，心头忽地一紧： “这春风可不会捎着病毒吧？”

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远处一棵印象里光秃秃的小树，此刻竟在灿烂的阳光下大肆炫耀着满树淡粉色的小花。 我笑了，忽然没来由地有了希望 ——春天是生命复苏的季节，这场生命和死亡的斗争，是时候该打赢了吧？

可是不管我们最终什么时候赢、怎么赢，这一粒时代的灰尘已经不可逆转地落定——我第一次如 此清晰地意识到自己正活在历史中。我们正经历的一切，未来将成为历史书上非常浓墨重彩的一笔吧？

被人拖出家门强制隔离的亲人。

即将身赴前线的儿女一声声故作镇定的安慰和承诺。

守在神志不清的父亲身边痛哭求助的中年男子。 女护士们被一缕缕剪下的发丝，和一圈圈绕着她们转的摄像机。

崩溃的医护人员令人心碎的怒吼……

多少人夜夜辗转反侧，一想到武汉的情况就止不住泪如泉涌。多少人身处安全的地方，心里却得 不到一刻安宁，总是在叹息、祈祷。多少人火急火燎地四处搜集捐助的物资，却还是遗憾自己能 做的实在太少。

万难之中，我看到了人们太多的转变。

有人曾因为快递员不愿意送货上楼而不耐烦过，也有如今家家户户门前为快递员挂起的装满零食 和糖果的小篮子。

那电话里极轻的一声 “怎么不送上来啦！” 可以让40°高温下，被太阳晒到滚烫的电瓶车把手感觉 更烫一点。

那篮子里小小的便签纸上极短的一句 “谢谢！请随意拿点，工作辛苦了！” 也能瞬间驱散积累了多 日的孤独和沉闷，点亮一个人原本或许平凡无奇的一天。

一样的人，做着一样的事情，到底什么让它改变了？

因为这场疫情中，当人们都躲在家里的时候，是物流行业的工作人员仍然在日日起早，奔走于看 起来如此落寞的空荡街道，一天天地撑着重病下的社会经济。

这时我们心疼、我们共通、我们充满善良和爱——多希望平时我们也不要忘记，不要将一切视作 那么的理所当然。

疫情期间，一些最安分守己、最不爱受瞩目的市民开始为他们心中的真理发声：

“一个健康的社会不能只有一种声音！”

“不清楚、不明白！” “他们知道我们也知道他们在说谎。”

“孩子，我希望你是真的懂事！”

“妖魔化海外同胞的究竟是谁？”

一声声微妙的话言，四两拨千斤地熄灭了多少无知者的煽风点火、点破了多少充满心机的舆论的 破绽、又激起了多少还在沉默的人们心中要发声的渴望。以这样的耐心和智慧一点点转动起中国 社会“言论自由”的齿轮的，正是那些向往安逸、从不惹事生非、最最平凡的每一个人。

这时我们才意识到，我们——并不平凡。

危难之下，我们捍卫正义、勇敢发声——希望危难结束时，我们也能继续如此。

有多少病人曾经对医生的不上心破口大骂，却没有想到该改变的是制度，而这些忙得焦头烂额的 医生也是这制度下的受害者。

如今，当新闻上感染人数一天天地上涨，那些最清楚有多危险的医生和护士，还是义无反顾地以 自己的生命作赌注，甘愿捍卫一条条与自己素未谋面的生命——多希望此刻被视为英雄的他们， 平日里也被视作英雄？

人们常说“逆境出英雄，患难见真情”——可英雄从来都是英雄，真情从来都是真情，多希望我们 不要等到逆境来了，才能看清真相。

那一天总会来临的，我们胜利的一天。

不再听到售货员说着医用口罩已断货时无奈的口吻。

不再有出门前担心戴口罩会引来什么异样目光的思想斗争。

不再体会一次次视频连线挂断后意犹未尽的感觉。

不再反复品尝一张张旧照片里满溢出来的思念。

不再有看到每一则新闻都必须谨慎判断到底是真是假的无奈。

不再有必须小心翼翼规避着敏感词汇才能发出来的个人博客。

要等到下一次看到高楼上浩浩荡荡洒下来的纸币时，大家的第一反应是乐得去捡钱，而不是纷纷感叹那漫天飞舞的钱是因为“失去生的希望”。

真希望有一天，能够站在阳光明媚、通向海的蜿蜒小路上，欣赏远处开满野花和雏菊的小坡，忽地听见你喊我的名字，看见你迎着夏风吹来的方向朝我跑来，那时我们要在历史上一同写下

“人类胜利的那一天，大家久违地

——紧紧抱在一起。”