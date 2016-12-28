时报广场水晶球亮相 缤纷夺目

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NEW YORK, NY - DECEMBER 30: Tim Topkins, President Times Square Alliance, Jeff Straus, President of Countdown Entertainment and Amy Huntington, President Philips Lighting Americas flip the switch of the Philips New Years Eve Ball as a part of the run up to the New Year's Eve 2016 celebrations in Times Square on December 30, 2015 in New York City. The 11,875 Pound New Years Eve Ball, featuring state-of-the-art lighting effects is powered by 32,256 Philips Luxeon Rebel LED's and is embellished by the Ball's 2,688 Waterford Crystals. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)

距离新年夜不到兩天，时报广场跨年夜的重头戏——水晶球27日正式与民众见面。今年的水晶球以「天赐仁爱(Gift of Kindness)」为主题，蔷薇花环与橄榄叶设计象征团结和睦，在即将卸任的联合国秘书长潘基文于31日晚间亲自按键后缓缓升起，与百万名在广场等待的民众迎接新年。

Andrew Dallos

时报广场一号楼27日揭幕「伟大的礼物」(Greatest Gifts)十年水晶球系列中的第四个礼物「天赐仁爱」水晶球，参与者包括「时报广场联盟」(Times Square Alliance)总裁汤姆金斯(Tim Tompkins)、沃特福德水晶公司(Waterford Crystal)设计师布伦南(Tom Brennan)、倒数计时娱乐公司(Countdown Entertainment)总裁施特劳斯(Jeff Strauss)和「世界公民」( Global Citizen)联合创始人摩斯(Simon Moss)。负责时报广场灯光及广告牌维护的地标公司(Landmark Signs & Electrical)两名员工则在一号楼楼顶，向众人展示安装水晶球上最新288块水晶板的过程。

Andrew Dallos

布伦南称，能连续17年设计时报广场的倒数计时水晶球，对超过半个世纪投入设计的他及其父亲有重要意义。他表示，沃特福德水晶公司每年都会为水晶球设计一个主题，主题灵感来自于世界各地，「今年水晶球上每一片水晶板都包含着一圈圈蔷薇花环，在水晶板的三个边角处则由橄榄叶支撑，体现出团结和和睦的品质，象征着今年的仁爱主题。」

摩斯代表「世界公民」组织领取沃特福德为其颁发的奖杯，他表示，该组织致力于实现世界公平与和平、可持续发展、青少年获得平等教育，以及在2030年结束世界贫困等目标，「当世界公民看到不平等行为，他们就会发声；当他们看到被分离和饱受苦难的人群，他们就会采取行动努力帮助这些人」。摩斯称，世界公民最看重的是无论多小的举动，只要能够对这个世界产生贡献，就会不遗余力地去采取行动，而背后精神与今年水晶球团结的主题遥相呼应。潘基文就任联合国秘书长十年来持续不懈为世界和平、难民安全、反对战争以及社会公正而努力的精神，更使其成为跨年夜当晚按键水晶球的不二人选。

 

來源 ：聯合新聞網， NBC New York

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