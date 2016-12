时报广场水晶球亮相 缤纷夺目

距离新年夜不到兩天,时报广场跨年夜的重头戏——水晶球27日正式与民众见面。今年的水晶球以「天赐仁爱(Gift of Kindness)」为主题,蔷薇花环与橄榄叶设计象征团结和睦,在即将卸任的联合国秘书长潘基文于31日晚间亲自按键后缓缓升起,与百万名在广场等待的民众迎接新年。

时报广场一号楼27日揭幕「伟大的礼物」(Greatest Gifts)十年水晶球系列中的第四个礼物「天赐仁爱」水晶球,参与者包括「时报广场联盟」(Times Square Alliance)总裁汤姆金斯(Tim Tompkins)、沃特福德水晶公司(Waterford Crystal)设计师布伦南(Tom Brennan)、倒数计时娱乐公司(Countdown Entertainment)总裁施特劳斯(Jeff Strauss)和「世界公民」( Global Citizen)联合创始人摩斯(Simon Moss)。负责时报广场灯光及广告牌维护的地标公司(Landmark Signs & Electrical)两名员工则在一号楼楼顶,向众人展示安装水晶球上最新288块水晶板的过程。

布伦南称,能连续17年设计时报广场的倒数计时水晶球,对超过半个世纪投入设计的他及其父亲有重要意义。他表示,沃特福德水晶公司每年都会为水晶球设计一个主题,主题灵感来自于世界各地,「今年水晶球上每一片水晶板都包含着一圈圈蔷薇花环,在水晶板的三个边角处则由橄榄叶支撑,体现出团结和和睦的品质,象征着今年的仁爱主题。」

摩斯代表「世界公民」组织领取沃特福德为其颁发的奖杯,他表示,该组织致力于实现世界公平与和平、可持续发展、青少年获得平等教育,以及在2030年结束世界贫困等目标,「当世界公民看到不平等行为,他们就会发声;当他们看到被分离和饱受苦难的人群,他们就会采取行动努力帮助这些人」。摩斯称,世界公民最看重的是无论多小的举动,只要能够对这个世界产生贡献,就会不遗余力地去采取行动,而背后精神与今年水晶球团结的主题遥相呼应。潘基文就任联合国秘书长十年来持续不懈为世界和平、难民安全、反对战争以及社会公正而努力的精神,更使其成为跨年夜当晚按键水晶球的不二人选。

Installing Waterford Crystal in the @TimesSquareNYC New Year's Eve ball today @NBCNewYork @Farrashley @NYCDailyPics pic.twitter.com/bB2F2jq4EK

This is what the NYE ball looks like up close ✨ pic.twitter.com/cMcuDkLQb7

— Brooke Sassman (@BrookeSassman) December 28, 2015