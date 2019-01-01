时隔34年再“退群” 美国正式退出联合国教科文组织

2018年12月31日，美国退出联合国教科文组织（UNESCO）的决定正式生效。这是美国时隔34年第二次“退群”。

70年来纠葛不断

联合国教科文组织成立于1946年，当时二战结束不久，37个国家的代表聚在英国伦敦，决定建立真正以和平文化为宗旨的组织——联合国教育、科学及文化组织从此诞生。美国是当初的37个创始国之一。

教科文组织以“通过促进各国在教育、科学、文化上的合作，为实现和平与安全做出贡献”为使命，成立以来该组织在促进和平与可持续发展、减贫、推动文化多样性、实现全民教育、文化与自然遗产保护等方面取得了十分突出的成绩。

联合国教科文组织70余载的发展中，美国与其纠葛不断：1984年，美国以该组织过于政治化为由选择退出，后于2003年回归。8年后，教科文组织接受巴勒斯坦为会员国，这直接导致美国停止向该组织缴纳会费，且一拖就是8年，总计超6亿美元。2013年，在美国停止缴纳会费两年后，教科文组织暂停了美国的投票权。2017年，该组织宣布将以色列控制的希伯伦旧城区列为巴勒斯坦濒危世界文化遗产，这成了美国选择退出的导火索。

2017年10月12日，美国国务院发表声明，称因日益累计拖欠的会费、该组织内部亟待改革的现状与所谓的反以色列偏见，美国将于2018年12月31日正式退出联合国教科文组织。宣布于2018年底正式“退群”。

2017年美国宣布要“退群”后，时任联合国教科文组织总干事的博科娃回应称“深表遗憾”。

（图片来源：《华盛顿邮报》）

联合国教科文组织：对美国退出深表遗憾

在美国宣布退出后不久，时任联合国教科文组织总干事的博科娃（Irina Bokova ）回应称，对美国的决定深表遗憾。她连用三个“深表遗憾”、五个“我相信”、三个“损失”等排比句，表达了其对美国退出的失望。

俄罗斯、法国在等国也对美国的决定表示遗憾。但俄罗斯前任教科文组织代表埃利诺拉·米特罗法诺娃称，美国停缴会费后已毫无用处，其退出对教科文组织有利。

美国的退出意味着每年约800万美元（占总预算约22%）的资金彻底泡汤，但联合国教科文组织曾表示，短时间内，美国的撤资不会对世界遗产景区造成直接影响，因为各个世界遗产所有国对维护自己国家的遗产地负责。

现任总干事奥德蕾·阿祖莱（Audrey Azoulay）。（图片来源：路透社）

未来的教科文组织 何去何从？

美国宣布退出后第二天，联合国教科文组织总干事宣布完成换届，前任法国文化部长奥德蕾·阿祖莱（Audrey Azoulay）当选新一任总干事。

阿祖莱曾表示，她上任后致力于“恢复教科文组织的信誉以及成员国之间的信任”。

上任一年间，谈及教科文组织的改革与发展，阿祖莱曾说：“教科文组织需要与时俱进，关注和解决当下的教育、人口、气候、科技等问题。”

如今美国与教科文组织正式分道扬镳，阿祖莱如何填补美国退出后的巨大空白，又如何领导教科文组织内部改革优化，这些问题还并没有一个明确的答案。

2018-12-31 23:08 来源：侨报网综合