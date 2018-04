星巴克咖啡被曝含致癌物！被美国法院下令整改，引发无数顾客恐慌

美国加里福尼亚州法官已下令,星巴克(Starbucks)等售卖咖啡的业者,因为他们的咖啡产品含有致癌物丙烯酰胺(Acrylamide),所以必须在加州售卖的咖啡产品贴上癌症警告标签。

加州高等法院法官博勒(Elihu Berle)周四在裁决书中表示,星巴克和其他咖啡业者未能证明烘焙咖啡时产生的一种化学物质对人类健康不构成显著威胁。同时也未能证明喝咖啡的好处大于风险。

一时间,星巴克遭遇“四面楚歌”。不仅股市下跌,公关方面也陆续被各大媒体围攻。

股市方面,星巴克股票直落1.01个百分点。

公关方面,各大媒体也紧紧抓牢了这次机会。星巴克高层在公司内部急得焦头烂额,因为他们心里明白,这可能是星巴克史无前例的公关危机!

而即将受到影响的不止是星巴克,还有其他90家快餐巨头,也同样被告上了法庭。

包括绿山咖啡、JM斯马克公司、Kraft Foods Global、 7-11、麦当劳等公司。

其中绿山咖啡也是一家知名度较高的咖啡公司,深受部分商界精英和办公室白领喜欢。

前一段时间的热播剧《欢乐颂》里,霸道女总裁安迪喜欢的就是绿山咖啡。

这场长达八年的诉讼案在本周四3月29日,终于画上了句号。

其实早在8年前,美国加州就已经把丙烯酰胺(Acrylamide)列为了致癌物质。

丙烯酰胺(Acrylamide)呢,其实这是一种很常见的化学物质,食物在高温油炸的环境中(超过120°C),很容易产生。

台湾大学公共卫生学院就曾发表过最新的研究成果,确认在人体尿液中,提取的代谢物丙烯酰胺(Acrylamide),会诱发不可逆的基因损伤,且结果得到了动物实验的支持。

而该研究团队也指出,根据世界卫生组织WHO,以及美国环保署的股计算:60公斤成人每天摄取60毫克丙烯酰胺(Acrylamide),患癌风险就高出整整500倍!

根据加州于1986年开始实施的《1986年饮用水安全与毒性物质强制执行法》(Proposition 65: formally titled “The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986”),这个法律中表明,商家须给与顾客“清楚、合理的警告”。

而就在八年前,一个加州的非盈利组织有毒物质教研理事会(Council for Education and Research on Toxics,简称CERT),对星巴克等90家咖啡烘焙商及零售商提起诉讼。

该组织指控这些公司没有警告消费者,烘焙咖啡豆过程中会自然产生致癌的丙烯酰胺(Acrylamide),并在自己产品上贴上“致癌警告”的标签,同时还要他们支付故意隐瞒该消息的巨额罚金。

CERT表示,自从加州法律将丙烯酰胺列为致癌物质后,咖啡业者必须遵循<ProPosition 65>,在他们的产品上标示警语,以警告数百万计喝咖啡的加州民众。

这个爆炸性的举动,让这个名不见经传的组织一举成名。因为对于热爱咖啡的美国人民来说,咖啡致癌这件事,简直就是扎心了的痛啊!!

这世上如果人们对石油的疯狂排名第一,那么对于美国人来讲,咖啡一定算是仅次于石油的热门货了。

要知道,咖啡文化对于美国,就如同酒文化之于中国,那都是深入骨髓浸入血液的浓浓爱啊!

美国人消费的咖啡就占世界咖啡消费总量的三分之一,并且有越来越多的美国人喜欢上喝咖啡,把咖啡当作一种芳香醇美、值得仔细品尝的饮料来享用。

美国咖啡协会的研究显示,18岁或以上的美国人中,64%的人在前一天至少喝一杯咖啡,很多人一天要喝2-3杯甚至更多。

知乎和quora上都专门有人开帖子探讨为什么美国人对咖啡有这么深的爱。

某教授说:在会议时候喝咖啡是一种社交方式,就跟商业活动和就是一样的。

