春假首选 抓住极光的尾巴 苦寒之地？可是我们的征途是星辰大海啊……

阿拉斯加的原本写法是Аляска,众所周知,这一片土地是1867年,美国政府从沙俄“买”来的。它的来源可能最初是爱斯基摩人的部落名字,翻译成英语的话,本意是“object to which the action of the sea is directed”——“海之所向,就是我们的方向”。

©shutterstock

说个小趣话,科幻小说《银河英雄传说》里莱因哈特的名言——“我们的征途,是星辰大海”,最初的灵感有可能是在这里吧。

-●- 为什么选择阿拉斯加 目的地日益多样化的今天,想要看极光有了跟更多的选择:冰岛、北欧、加拿大……很多地方都是不错的选择。 但是阿拉斯加-费尔班克斯大概还是最受欢迎的选择,撇开签证等因素,费尔班克斯的天气情况是最有利于看极光的,好天气比较多,看到极光的概率相当高,据一些评测网站数据来看,住4天以上的话,看到的概率高达99%。 ©AlaskaTrekkers -●- 航班搭乘

安克雷奇和西雅图是比较常见的中转城市。 美国大部分城市都没有直飞费尔班克斯的航班,需要转机。是比较常见的中转城市。 ©AlaskaAirlines 阿拉斯加航空、达美航空等等都有执飞航班。

-●- 日短夜长 费尔班克斯1月份能够有6个小时的日长,而接近冬至的时候大概只有4小时左右。珍贵的日照时间,能够感受这种别样的苍茫感,也是一种很特别的体验。 ©ExploreFairbanks

-●- 保暖是大事

©USClimateData.com

简单来看一张图,帮助你更好地认识费尔班克斯的天气。1月份(第一列数据)的平均最高气温-17.2℃,平均最低气温-27.2℃,平均积雪深度25.4厘米。

你本来可以去海岛度假,可以去春暖花开的地方,既然选择了“苦寒之地”,除了做好心理准备以外,当然是要全副武装啦!

©Jill Outside

保暖最重要是头和脚,羊毛鞋垫、雪地靴,雷锋帽、雪帽各种穿戴配件,请一定要备好。

-●-

安全上路 对于缺乏自驾经验的朋友来说,并不推荐自驾道顿公路(Dalton Highway)这一段。 这条公路曾经被BBC评为世界上最危险的公路,一路与油气管道相伴。尽管真的冒险成功会成为人生的一项纪念,不过对于驾驶苦手的朋友们,我们还是建议你们不要和自己的生命安全怼。 当地能上路的车辆有一些规条,不是什么类型的车辆都能上路的,多见彪悍的皮卡和全时四驱SUV,车上也必须安装卫星电话,以免遇到危险的时候通讯不中断。 ©Fairbanks Daily News 老司机们租车自驾的话,一定要购买好各种道路险、安全险、医疗险。同时,要注意租车公司所给的地图信息,因为之前也提到了降雪的问题,一些没有经过道路清扫的路段可能是困顿难行,要变换路线。否则,如果你开上了“不在保险范围内的路段”,就算是购买了救援保险,也可能发生问题。

-●-

住宿问题

对自由行的朋友来说,除非能够有很好的观测视野,否则住在费尔班克斯城郊并没有什么意义,民宿的住宿环境也比较良莠不齐,交通也不便利。

当然,花时间做功课,通过比较的话还是完全可以选到心仪房间的。

©GoTravelAZ

对想省事的跟团游客来说,住在城区内的标准化的酒店依然是比较好的选择。加上安排的极光观测小木屋,从舒适度和趣味度上还是能够达到一个平衡。

-●-

极光预测查询

简单粗暴推荐几个不同特点的阿拉斯加极光预测网站,大家可以根据自己需要选择合适的查询工具:

阿拉斯加费尔班克斯大学的极光预测网站:http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast

比较适合查询精确到天的情况,当天情况,前后几日情况,尤其对后面几天的预测情况,可以给你一个参考。

实时情况Live Camera的强大网站:http://www.alaskaauroracam.com

他们的Live Camera设置在Murphy Dome,照片是每分钟都在拍摄和更新的,每晚会把极光效应最强烈的照片记录下来。有daily image(每日图像)板块和3-day history(三日内极光情况),可以通过查看历史极光图片,了解一个趋势,并有所预测。

