春节到！老美爱上中国年味儿

在中国，圣诞节已经营造成一种特殊的节日文化氛围，成了必不可少的文化促销方式。在美国，庆祝春节的活动也营造了一片中国年的独特景致。许多人会去当地中国城观看华人过春节，融入其中参与互动，不少外国人对春节的看法都是，wowowo，so cool！可见两节日已成为中西方交流的重要纽带。

近30年来，随着中国的和平发展与经济腾飞，自豪、骄傲、荣耀已渐渐成为海外华人脸上的经典表情，美国华人的春节也日益吸引其他族裔的关注，成为整个社会共同庆祝、共享喜悦的节日。

有人对圣诞节和春节的不同特色作出了这样的对比。

圣诞节送礼物塞在袜子里，中国人直接塞红包，而且全是现金，就是这么任性！因而不少美国人在亲身经历了中国春节后表示非常羡慕中国的春节。春节拜年时，长辈要将事先准备好的压岁钱放进红包给晚辈。相传压岁钱可以压住邪祟，晚辈得到压岁钱就可以平平安安度过一岁。

美国圣诞节有圣诞树，中国人有摇钱树。古人希望钱能生钱，像树上结果子一样挂满枝头，稍微摇摇就会落下金钱来，这种习俗就流传下来了。

圣诞大餐极为丰富，包括猪肉、圣诞布丁、圣诞碎肉饼……烤火鸡算个压轴菜。中国人年夜饭更是有好多道菜。除了鸡鸭鱼肉，饺子、春卷也都是过年必备。还有孩子们最爱的“攒盒”。攒盒是专门用作盛载各式糖果小吃的器皿。由于“攒”与“全”同音，常写作“全盒”，喻指完完整整，十全十美之意。按照习俗每家人在新春期间都会准备一个攒盒。

在国外圣诞节家家户户都要安上装饰灯，中国也不例外，灯笼是春节的必备装饰品，加上喜庆的对联、窗花，呈现一派祥和红火的景象。

除此之外，在中国春节还有许多活动，让过年的气氛更加热闹。看烟花、逛庙会、舞龙舞狮，好不热闹！而且不同于圣诞的是，中国新年不止一天，从大年初一到正月十五欢庆15天。

海外移民固守传统习俗原貌的天性，令华人春节在异乡多了几分古风古韵。

美国华人欢庆春节，往往在不经意间承载了华夏子孙许多历史记忆。以舞狮为例，美国华人的舞狮团体众多，但几乎都以“醒狮队”自称，表演时会有专人高高挑起一个旗幡，写明每支“醒狮队”的家乡。在遥远的异国他乡，100多年来，无论是春节迎新、婚礼庆典，还是开张纳福、庆祝游行，热热闹闹、吹吹打打的场面就这样糅杂着一份浓浓的乡恋，而“醒狮”二字更是不言自明地承载着一个悠长的“中国梦”。如今，在洛杉矶中国城“金龙大游行”队伍中，洋鼓洋号组成的方阵早已不再是稀客；顶着瓜皮帽、身披大红袄的“童男童女”，也不再仅限于华裔子弟。

不只唐人街，街上无处不展现着满满的春节元素，大型商场会在显眼地方打出了中文的“新年快乐”，不少商家还推出了“新年快乐”礼包……到处都是中国红。当然还有蜂拥而至的中国游客，为美国的春节带去了更多的地道气息。不过，在这样一个欢度农历新年大团圆的时刻，许多美国人会发现，家门口的中国餐馆陆陆续续都关门停业了。

在许多包括公立学校在内的教学场所，班级里会进行一周的中国新年庆祝，大家都穿上代表希望的中国红，孩子们的手工课都做起了中国灯笼、贴画、纸龙。餐食会订宫保鸡丁、捞面之类的美国人心目中的典型中餐。中国家长会被邀请做讲座，介绍春节传统。

作为一个移民国家，美国的一大特点便是节日众多，但像春节这样影响力由某个民族内部迅速向其他族群延展的例子，似乎并不多见。中国国际地位的提升、亚裔移民比例的增加、华人聪明才智赢得的尊重，无疑都是春节更具辐射力的源头活水。

有人说，外国文化的魅力在于它能让你感受人类文化的共同价值，又能弥补本民族所不具备的视角。从深层角度看，无论是中国人过洋节，还是外国人过春节，大概都像欣赏外国文学一般，在追寻节日欢快与喜庆的同时，又在寻觅着一条自己熟悉的文化所不具备的路径。相信能够带着一分理解去参与体验中国年欢乐喜庆的朋友，一定会越来越多！

来源：侨报网