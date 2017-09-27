最值得收藏的清单 芝加哥博物馆免费日大全

生活在美国，大家最终会渐渐养成一个习惯——逛博物馆。无论您是否有艺术背景，来博物馆逛逛都会让心得到沉静。也许你看不懂全部创作，但能亲眼见到名师名画一定是不同的体验。除了陶冶情操，博物馆也是寓教于乐的好场所，周末带着孩子去各主题博物馆玩，让孩子们爱上这本“生动的教科书”。本报为大家献上全城几大博物馆的免费开放日清单，请收藏本页，一一走起吧！

阿德勒天文馆Adler Planetarium

阿德勒成立于1930年，是西半球第一座天文馆。馆内使用先进的感官系统，在巨型圆顶上模拟星空银河，十分震撼。游客还可以通过转动特殊液体的大玻璃球，亲自体验地球大气的运动形态。对于星空摄影爱好者， 在这里可以学习到拍摄银河的基本知识，包括如何指认北极星等等。(免票需要伊州市民卡)

免费日：10月9、25-27日，11月10、15、17日，12月4-10日

地址：1300 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60605。

时间：周一至周日9:30am-4pm

交通：Bus: 12, 130, 146.

芝加哥美术馆Art Institute of Chicago

创建于1891年的芝加哥美术馆是世界上最古老的几大美术馆之一，馆内收藏了5000年，来自5大州的艺术珍品。以莫奈、梵高、毕加索为代表的印象派、后印象派画家的真迹在馆内长期展出。10个展馆，30万件藏品，够你来无数次都逛不完！

免费日：伊州市民每周四5-8pm，14岁以下儿童免票，14-17岁芝加哥市民全年任何时段免费。

地址：111 S Michigan Ave, Chicago, IL 60603。

时间：周一至周日10:30am-5pm(周四到8pm)

交通：El stop: Blue, Red to Jackson; Brown, Green, Orange, Pink, Purple (rush hrs) to Adams. Bus: 3, 4, 6, 14, 26. Train: Elec Main to Millennium Station。

布鲁克菲尔德动物园Brookfield Zoo

这是一个占地216英亩的动物疯狂乐园，2500个动物、410不同的物种是最适合青少年学习的社会自然大课堂。在风城领略热带地区的动植物，然而移步换景便可以置身于南北极的冰雪世界，跟北极熊打招呼。与动物接触，是学习生物、自然、社会学最好的机会之一。

免费日：只针对现役、预备役和退役军人，全年免费。

地址：8400 W 31st St, Brookfield, IL 60513。

时间：周一至周五10am-5pm；周末10am-6pm

交通：Train: Burlington/Santa Fe to Zoo Stop (Hollywood Station)。

芝加哥历史博物馆Chicago History Museum

想了解180岁芝加哥的前世今生，想探寻这座建筑之都摩天大楼的最初设计蓝图和建筑模型，在这里都可以找到答案。此外，在这里还是当年一把火烧掉风城的最佳纪念地之一。作为芝加哥最古老的文化机构，历史博物院经受了1871和1874两场大火的洗礼。大部分藏品被毁，1932年涅槃重生。爱这座城市，要了解它的故事。这是你不得不来的地方之一。

免费日：每周二12:30-7:30pm对伊州市民免费开放，1月16日、2月20日、3月4日、7月4日向公众免费开放。12岁及以下儿童全年免费。

地址：1601 N Clark St, Chicago, IL 60614。

时间：周一至周六9:30am-4:30pm(周二到7:30pm)；周日12pm-5pm

交通：El: Brown,Purple (rush hrs) to Sedgwick. Bus: 22,36,72.

菲尔德博物馆The Field Museum

在菲尔德，游客可以一年内“走遍地球”，而且还能跟着展区穿越都460亿年前，真切感受那是的地球和地球上的物种起源。在Nature Walk活动中，博物馆导览员会带领你餐馆地球其他动物的栖息环境。这里还是离电影《侏罗纪世界》最近的地方，还有迄今为止全世界最大最完整的恐龙化石。更与众不同的是，想带孩子了解中国艺术文化，还可以来馆内有关中国皮影戏的展览，还有各种卷轴、青铜器展。

免费日：现役军人和伊州教师可免费入场。伊州市民可在10月9日、22日、23日、31日，11月12日、19日、12月3日、24日免费入场。

地址：1400 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60605。

时间：周一至周日9am-5pm

交通：El stop: Green, Orange, Red to Roosevelt. Bus: 12, 30, 146. Train: Elec Main to Millennium Station。

当代艺术博物馆Museum of Contemporary Art

这里是美国现代艺术藏品最多的几大博物馆之一，除固定展览外，特别站巡展也时常光临。

免费日：伊州市民每周二免费。现役、退役军人，警察、消防人员，12岁以下儿童全年免费入场。

地址：220 E Chicago Ave, Chicago, IL 60611。

时间：周二、周五10am-9pm；周三、周四、周末10am-5pm(周一闭馆)

交通：El stop: Red to Chicago. Bus: 3, 10, 26, 66.

科学工业博物馆Museum of Science and Industry

对科学、技术的好奇心和日后的学习研究最好的启发时间就是孩提年代。芝加哥的学科工业馆是西半球最大的科学博物馆，没有之一，2000多个展台让你带着从天文到地理、从历史到工业的知识，满载而归。

免费日：10月2-5日

地址：5700 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60637。

时间：周一至周日9:30am-4pm

交通：Bus: 6, 15, 28, 55. Train: Metra Electric or South Shore Line to 55th, 56th and 57th Street。

芝加哥墨西哥艺术博物馆 National Museum of Mexican Art

想了解墨西哥文化，又不想跑断腿，来这一家足够。芝加哥的国家墨西哥艺术博物馆是全美最大的墨西哥主题展馆，以墨西哥、拉丁美洲和奇卡诺人的文化和艺术为特色。馆内经常有丰富的视觉艺术表演，以完美的视觉音效还原墨西哥民间艺术、绘画、雕塑等。

票价：全年免费。

地址：1852 W 19th St, Chicago, IL 60608。

时间：周二至周日10am-5pm(周一闭馆)

交通：El stop: Pink to Damen-Cermak. Bus: 9, 50.

谢德水族馆Shedd Aquarium

作为美国第一座内陆水族馆，这里有全世界最长寿的鱼，有来自亚马逊流域的食人鱼、水蟒，来自加勒比的海龟、鲨鱼。在极低体验区，孩子们还可以和可爱的企鹅群面对面，观察他们的生长和社会习性。

免费日：伊州居民可在固定折扣日(Illinois Resident Discount Days)享受免费入场。

地址：1200 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60605。

时间：周一周五9am-5pm；周六9am-5:30pm；周日9am-6pm

交通：Bus: 12, 130, 146.

来源：侨报网