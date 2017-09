最值得收藏的清单 芝加哥博物馆免费日大全

生活在美国,大家最终会渐渐养成一个习惯——逛博物馆。无论您是否有艺术背景,来博物馆逛逛都会让心得到沉静。也许你看不懂全部创作,但能亲眼见到名师名画一定是不同的体验。除了陶冶情操,博物馆也是寓教于乐的好场所,周末带着孩子去各主题博物馆玩,让孩子们爱上这本“生动的教科书”。本报为大家献上全城几大博物馆的免费开放日清单,请收藏本页,一一走起吧!

阿德勒天文馆Adler Planetarium

阿德勒成立于1930年,是西半球第一座天文馆。馆内使用先进的感官系统,在巨型圆顶上模拟星空银河,十分震撼。游客还可以通过转动特殊液体的大玻璃球,亲自体验地球大气的运动形态。对于星空摄影爱好者, 在这里可以学习到拍摄银河的基本知识,包括如何指认北极星等等。(免票需要伊州市民卡)

免费日:10月9、25-27日,11月10、15、17日,12月4-10日

地址:1300 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60605。

时间:周一至周日9:30am-4pm

交通:Bus: 12, 130, 146.

芝加哥美术馆Art Institute of Chicago

创建于1891年的芝加哥美术馆是世界上最古老的几大美术馆之一,馆内收藏了5000年,来自5大州的艺术珍品。以莫奈、梵高、毕加索为代表的印象派、后印象派画家的真迹在馆内长期展出。10个展馆,30万件藏品,够你来无数次都逛不完!

免费日:伊州市民每周四5-8pm,14岁以下儿童免票,14-17岁芝加哥市民全年任何时段免费。

地址:111 S Michigan Ave, Chicago, IL 60603。

时间:周一至周日10:30am-5pm(周四到8pm)

交通:El stop: Blue, Red to Jackson; Brown, Green, Orange, Pink, Purple (rush hrs) to Adams. Bus: 3, 4, 6, 14, 26. Train: Elec Main to Millennium Station。

布鲁克菲尔德动物园Brookfield Zoo

这是一个占地216英亩的动物疯狂乐园,2500个动物、410不同的物种是最适合青少年学习的社会自然大课堂。在风城领略热带地区的动植物,然而移步换景便可以置身于南北极的冰雪世界,跟北极熊打招呼。与动物接触,是学习生物、自然、社会学最好的机会之一。

免费日:只针对现役、预备役和退役军人,全年免费。

地址:8400 W 31st St, Brookfield, IL 60513。

时间:周一至周五10am-5pm;周末10am-6pm

交通:Train: Burlington/Santa Fe to Zoo Stop (Hollywood Station)。

芝加哥历史博物馆Chicago History Museum

想了解180岁芝加哥的前世今生,想探寻这座建筑之都摩天大楼的最初设计蓝图和建筑模型,在这里都可以找到答案。此外,在这里还是当年一把火烧掉风城的最佳纪念地之一。作为芝加哥最古老的文化机构,历史博物院经受了1871和1874两场大火的洗礼。大部分藏品被毁,1932年涅槃重生。爱这座城市,要了解它的故事。这是你不得不来的地方之一。

免费日:每周二12:30-7:30pm对伊州市民免费开放,1月16日、2月20日、3月4日、7月4日向公众免费开放。12岁及以下儿童全年免费。

地址:1601 N Clark St, Chicago, IL 60614。

时间:周一至周六9:30am-4:30pm(周二到7:30pm);周日12pm-5pm

交通:El: Brown,Purple (rush hrs) to Sedgwick. Bus: 22,36,72.

菲尔德博物馆The Field Museum

在菲尔德,游客可以一年内“走遍地球”,而且还能跟着展区穿越都460亿年前,真切感受那是的地球和地球上的物种起源。在Nature Walk活动中,博物馆导览员会带领你餐馆地球其他动物的栖息环境。这里还是离电影《侏罗纪世界》最近的地方,还有迄今为止全世界最大最完整的恐龙化石。更与众不同的是,想带孩子了解中国艺术文化,还可以来馆内有关中国皮影戏的展览,还有各种卷轴、青铜器展。

免费日:现役军人和伊州教师可免费入场。伊州市民可在10月9日、22日、23日、31日,11月12日、19日、12月3日、24日免费入场。

地址:1400 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60605。

时间:周一至周日9am-5pm

交通:El stop: Green, Orange, Red to Roosevelt. Bus: 12, 30, 146. Train: Elec Main to Millennium Station。

当代艺术博物馆Museum of Contemporary Art

这里是美国现代艺术藏品最多的几大博物馆之一,除固定展览外,特别站巡展也时常光临。

免费日:伊州市民每周二免费。现役、退役军人,警察、消防人员,12岁以下儿童全年免费入场。

地址:220 E Chicago Ave, Chicago, IL 60611。

时间:周二、周五10am-9pm;周三、周四、周末10am-5pm(周一闭馆)

交通:El stop: Red to Chicago. Bus: 3, 10, 26, 66.

科学工业博物馆Museum of Science and Industry

对科学、技术的好奇心和日后的学习研究最好的启发时间就是孩提年代。芝加哥的学科工业馆是西半球最大的科学博物馆,没有之一,2000多个展台让你带着从天文到地理、从历史到工业的知识,满载而归。

免费日:10月2-5日

地址:5700 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60637。

时间:周一至周日9:30am-4pm

交通:Bus: 6, 15, 28, 55. Train: Metra Electric or South Shore Line to 55th, 56th and 57th Street。

芝加哥墨西哥艺术博物馆 National Museum of Mexican Art

想了解墨西哥文化,又不想跑断腿,来这一家足够。芝加哥的国家墨西哥艺术博物馆是全美最大的墨西哥主题展馆,以墨西哥、拉丁美洲和奇卡诺人的文化和艺术为特色。馆内经常有丰富的视觉艺术表演,以完美的视觉音效还原墨西哥民间艺术、绘画、雕塑等。

票价:全年免费。

地址:1852 W 19th St, Chicago, IL 60608。

时间:周二至周日10am-5pm(周一闭馆)

交通:El stop: Pink to Damen-Cermak. Bus: 9, 50.

谢德水族馆Shedd Aquarium

作为美国第一座内陆水族馆,这里有全世界最长寿的鱼,有来自亚马逊流域的食人鱼、水蟒,来自加勒比的海龟、鲨鱼。在极低体验区,孩子们还可以和可爱的企鹅群面对面,观察他们的生长和社会习性。

免费日:伊州居民可在固定折扣日(Illinois Resident Discount Days)享受免费入场。

地址:1200 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60605。

时间:周一周五9am-5pm;周六9am-5:30pm;周日9am-6pm

交通:Bus: 12, 130, 146.

来源:侨报网