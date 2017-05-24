最帅007罗杰·摩尔患癌去世 享年89岁

前007男星罗杰·摩尔去世。据其家人透露，罗杰·摩尔是在“与癌症进行了短暂但英勇的搏斗”后，在瑞士去世。

据百度百科介绍，罗杰·摩尔，1927年10月14日出生于伦敦斯托克威尔，英国演员。罗杰·摩尔于二战期间他进入英国军队的情报部门服役，20世纪40年代末才在一些电影里跑龙套，在他做电影临时演员的时候，他收到了皇家戏剧艺术学院的录取通知。20世纪60年代主演电视系列剧《圣徒》走红，并在许多热门的电视剧和节目中出现，1971年代接替肖恩·康纳利在《生死关头》《雷霆杀机》等7部007系列影片中饰演邦德。

除007系列电影外，他还在1979年的战争片《逃往雅典娜》中饰演奥托赫克特；于1980年主演了《北海龙虎榜》，并在同年的战争片《海狼》中饰演加文上尉。于1999年获得大英帝国司令勋章，并于2003年获封英国爵士爵位。

据彭博社报道，罗杰·摩尔的家庭成员发推文说，曾演过007系列影片的著名影星罗杰·摩尔，周二与世长辞，享年89岁。1927年出生的的罗杰·摩尔于50年代入行，曾演出7部007系列电影，由1973年演到1985年，共演出12年，是历来演出时间最长的007。

据其官方推特周二发的声明指出，罗杰·摩尔是死于癌症。

罗杰·摩尔演出的007系列电影分别是：

《生死关头》(Live and Let Die, 1973)

《金枪人》(The Man with a Golden Gun, 1974)

《海底城》(The Spy Who Loved Me, 1977)

《太空城》(Moonraker, 1979)

《最高机密》(For Your Eyes Only, 1981)

《八爪女》(Octopussy, 1983)