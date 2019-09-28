最新数字显示全美电子烟相关肺病病例超800，13人死亡

疾病控制和预防中心26日公布的最新数字显示，全美多个州已累计报告与电子烟相关的肺损伤病例805例，其中死亡病例已有13例。

中国官媒新华社报道，疾控中心官网当天发布的信息显示，这些肺病病例都报告曾使用过电子烟产品。该机构正与美国食品和药物管理局、各州及地方卫生部门等联合调查这些与电子烟相关的肺病病例。

据美疾控中心介绍，来自某些州的病例初步调查显示，大部分病例都报告自己曾吸过含有THC（四氢大麻酚，一种从大麻中提取的高浓度化学成分）的电子烟产品，还有不少病例称自己使用过含THC和尼古丁的电子烟，也有病例报告自己使用的电子烟产品中仅含尼古丁。

目前，调查人员仍不能确定引发这些肺病的到底是哪种电子烟产品或者哪种化学物质。疾控中心暂时建议，如有顾虑，应考虑避免使用电子烟产品。此外，任何人都不应该从非正规渠道购买电子烟产品，或擅自更改烟液成分、向其中添加不被允许的物质。

与电子烟相关的肺病病例数近来在美快速攀升，一周前这一数字为530例。电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装有烟液的烟管组成，可经由雾化手段将含有尼古丁的烟液变成蒸气让使用者吸入。美国卫生部门曾多次提示电子烟可能带来的健康风险。美国卫生与公众服务部本月11日宣布，将在未来数周内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制青少年吸电子烟的趋势。

就在前一天，食品和药物管理局（FDA）代理局长诺曼·沙普利斯（Ned Sharpless）周三（25日）表示，该机构预计在未来几周内敲定有关调味电子烟（flavored e-cigarettes）和电子烟吸食装置的政策。

据CNN报道，按照FDA的政策，目前市面上的调味电子烟产品中，除了原味烟草以外的所有口味都需要下架，下架产品需要重新获得“上市前授权”，之后才能返回市场。

沙普利斯在众议院立法委员会的讲话中说：“FDA打算执行限制此类产品销售的现行法律。这项政策并不意味着调味电子烟永远不能上市。如果一家公司可以向FDA提交申请以证明某一特定产品符合国会规定的标准，那么FDA将批准该产品最终上市销售。”

本月早些时候，特朗普总统宣布，FDA将就使用调味电子烟提出“一些非常有力的建议”。在同一份声明中，卫生与公共服务部长阿扎尔（Alex Azar）表示，新政策将要求调味电子烟公司将其产品撤出市场。

阿扎尔当时说：“我们需要几周时间才能出台最终指导意见，并且宣布有关政策执行的所有细节。之后会按照惯例，将该意见推迟30天左右生效。届时，除原味的电子烟外，所有其他口味的电子烟都将退出市场。”

他还表示，到2020年5月20日，电子烟公司的生产烟草味产品能有机会得到FDA的批准。届时，调味电子烟产品的生产企业也有机会备案，但他们的产品在获得批准前不得上市。

美国目前正面临一场与使用电子烟相关、涉及很多州的肺损伤病例，疾病预防控制中心（CDC）和FDA正在对此展开调查。

2019-09-27 02:42 来源：侨报网综合