最特别的圣诞礼单｜我只想礼物上有「你的名字」！

X’mas is around the corner !

你的礼物准备好了吗？

而这个圣诞，我只想礼物上有「你的名字」！

送你一份最有心意的圣诞礼单！

Red Bliss｜Correspondence Notes

想让 TA 的名字金光闪闪的出现在祝福卡片上吗？做婚礼请帖起家的 Red Bliss design studio 就推出了 Correspondence notecard 的定制服务，也就是说，每一张卡片都可以把 TA 的名字做成金色的浮雕，刻在 notecard 上！

收到印着自己名字的专属卡片，这样的节日祝福实在是心意满满。再说，谁会不爱自己的名字金光闪闪呢？另外还有配套的烫金信封哦。

价格：$ 345.00

购买方式：redbliss.com

Byredo ｜Unnamed Perfume

其实这也是我今年送给 Nicole 的圣诞礼物。所以每次推荐的真的是自己喜欢的哦～ Byredo 在十周年之际推出 Unnamed 香水，卖点就是你可以为它「取名」！顾名思义，就是可以写上你想要的文字！

每支 Unnamed 香水附上一支笔和一张印有26个英文字母的画纸，你可以随心所欲，赋予香水一个专属和独有的名字！气味方面，草本基调滲出淡淡果香，营造出了一种清冷意境。只是要注意下，贴纸真的不太容易贴哦～

价格：?HK $ 1,500

购买方式：连卡佛

Chloé｜Alphabet

想要你的手袋，你的钱包，你的戒指都有你的名字？来看看 Chloé 最近大热的 Alphabet 系列吧！自1958年起，Chloé 服饰的命名就一直按照字母表的顺序，经典的 Chloé Alphabet 系列也因此诞生。

镀金黄铜吊坠，涵盖所有 26 个英文字母，每个字母都呈现出不同字体。不妨依据喜好，用它们组成你的名字的首字母，装饰在钱包或小袋上，打造专属于你的个人定制款式。更有字母戒指可以选择哦！

价格：from $200

购买方式：net-a-porter.com

Anna Quan｜Shirt

夸张的袖子设计有多火就不多说了，而我很爱的 Anna Quan 不仅赶了时髦，还把这个 trend 再度升级。把你的名字绣上去！

这个来自澳洲的品牌就把可定制的 monogram 刺绣在衬衫的左袖袖口，当挥舞的大袖子成为全身搭配的焦点时，你的名字也跟着耀眼起来。你也可以到他的官网看看，因为他家的其他设计也很赞哦！

价格：?AUD $ 300

购买方式：annaquan.com

Smythson｜Notebook

有一百多年历史的英国品牌 Smythson 一直是我的心头好。经典的英伦风格，上等的质感，贴心的设计，可以在不同的节日送上最合时宜的礼物，连皇室也是他们家的客人哦。他的定制服务更是被称为文具界的「高定」。

你可以选好要送出的本子，然后在封面印上你想要印的的烫金字，而且整个过程都是在现场完成，亲眼可见哦。而且除了笔记本之外，更有卡包、护照夹、信封等都可以定制呢～

价格：from £ 50

购买方式：Smythson 各分店

PB Teen ｜Light Box

如果你觉得衣服、首饰定制都不够特别？那不如来看看闪着你的名字的灯箱哦！

美国的家品品牌 PB Teen 在节日之际也来搞搞新意。迷你灯箱上闪烁着自己的名字，在梳妆台前放上这样一盏专属的 light box，是不是足够特别？

价格：$ 129

购买方式：pbteen.com

Converse｜Sneakers

在东京，Converse 开了全球第一家全白概念的 White Atelier BY CONVERSE。除了白色主题，这里最特别的就是提供定制款的 Converse 球鞋。

这家店提供独家的个人定制服务，选购一双全白的 converse，就可以在鞋上以防水防刮的墨水印上你的专属图案，又或者缀上金属的字粒做装饰，更可以自行选择喜欢的颜色做鞋带，创作你的专属版 converse。

价格：from 6,000 円

购买方式：White atelier BY CONVERSE

东京涩谷区神宫前6-16-5 HOLON-B1-1F

Equipment｜Pyjama

想更贴心？可以考虑送她一件真丝睡衣哦！主打舒适质感的 Equipment 就把名字的定制服务放在了衬衫式睡衣套装上。

水洗真丝的手感特别柔滑，颜色对比鲜明的滚边显得精致优雅。趁着大热的睡衣风，也不妨一试全套作为外出装扮哦。除了睡衣之外，Equipment 家的毛衣、浴袍、围巾等等也提供 monogram 服务哦！

价格：from $ 368

购买方式：equipmentfr.com

Loquet London｜Necklace

相较一般珠宝定制，用刻字的方式，Loquet London 就有趣多了。项链吊坠是一个透明的小盒子，让顾客可以自己选择放在吊坠中的小饰品。

除了24个英文字母外，还有星座等主题的图案以及每个月份的生日宝石可以选择。把名字，星座、生日和喜好都装在吊坠里，就能组成一个真正你的专属密码哦。

价格：from ?HK $ 17,500

购买方式：连卡佛

Rails｜Denim Jacket

Denim jacket 几乎是每个时髦姑娘衣柜里的 must have item，一年四季都好穿，而且远不会担心 off season 这件事。如果再把自己的名字做成醒目的logo放在衣服上，就更完美了不是吗？

而 Rails 就顺势推出了 customize knox jacket ！已经被 Aimee Song、Taylor Hill 等各大模特博主宠坏了，这么特别的款式，来个闺蜜装是不是也不错？

价格：$ 275

购买方式：railsclothing.com

来源于：LULU