最特别的圣诞礼单｜我只想礼物上有「你的名字」！

X’mas is around the corner !

你的礼物准备好了吗?

而这个圣诞,我只想礼物上有「你的名字」!

送你一份最有心意的圣诞礼单!

Red Bliss|Correspondence Notes

想让 TA 的名字金光闪闪的出现在祝福卡片上吗?做婚礼请帖起家的 Red Bliss design studio 就推出了 Correspondence notecard 的定制服务,也就是说,每一张卡片都可以把 TA 的名字做成金色的浮雕,刻在 notecard 上!

收到印着自己名字的专属卡片,这样的节日祝福实在是心意满满。再说,谁会不爱自己的名字金光闪闪呢?另外还有配套的烫金信封哦。

价格:$ 345.00

购买方式:redbliss.com

Byredo |Unnamed Perfume

其实这也是我今年送给 Nicole 的圣诞礼物。所以每次推荐的真的是自己喜欢的哦~ Byredo 在十周年之际推出 Unnamed 香水,卖点就是你可以为它「取名」!顾名思义,就是可以写上你想要的文字!

每支 Unnamed 香水附上一支笔和一张印有26个英文字母的画纸,你可以随心所欲,赋予香水一个专属和独有的名字!气味方面,草本基调滲出淡淡果香,营造出了一种清冷意境。只是要注意下,贴纸真的不太容易贴哦~

价格:?HK $ 1,500

购买方式:连卡佛

Chloé|Alphabet

想要你的手袋,你的钱包,你的戒指都有你的名字?来看看 Chloé 最近大热的 Alphabet 系列吧!自1958年起,Chloé 服饰的命名就一直按照字母表的顺序,经典的 Chloé Alphabet 系列也因此诞生。

镀金黄铜吊坠,涵盖所有 26 个英文字母,每个字母都呈现出不同字体。不妨依据喜好,用它们组成你的名字的首字母,装饰在钱包或小袋上,打造专属于你的个人定制款式。更有字母戒指可以选择哦!

价格:from $200

购买方式:net-a-porter.com

Anna Quan|Shirt

夸张的袖子设计有多火就不多说了,而我很爱的 Anna Quan 不仅赶了时髦,还把这个 trend 再度升级。把你的名字绣上去!

这个来自澳洲的品牌就把可定制的 monogram 刺绣在衬衫的左袖袖口,当挥舞的大袖子成为全身搭配的焦点时,你的名字也跟着耀眼起来。你也可以到他的官网看看,因为他家的其他设计也很赞哦!

价格:?AUD $ 300

购买方式:annaquan.com

Smythson|Notebook

有一百多年历史的英国品牌 Smythson 一直是我的心头好。经典的英伦风格,上等的质感,贴心的设计,可以在不同的节日送上最合时宜的礼物,连皇室也是他们家的客人哦。他的定制服务更是被称为文具界的「高定」。

你可以选好要送出的本子,然后在封面印上你想要印的的烫金字,而且整个过程都是在现场完成,亲眼可见哦。而且除了笔记本之外,更有卡包、护照夹、信封等都可以定制呢~

价格:from £ 50

购买方式:Smythson 各分店

PB Teen |Light Box

如果你觉得衣服、首饰定制都不够特别?那不如来看看闪着你的名字的灯箱哦!

美国的家品品牌 PB Teen 在节日之际也来搞搞新意。迷你灯箱上闪烁着自己的名字,在梳妆台前放上这样一盏专属的 light box,是不是足够特别?

价格:$ 129

购买方式:pbteen.com

Converse|Sneakers

在东京,Converse 开了全球第一家全白概念的 White Atelier BY CONVERSE。除了白色主题,这里最特别的就是提供定制款的 Converse 球鞋。

这家店提供独家的个人定制服务,选购一双全白的 converse,就可以在鞋上以防水防刮的墨水印上你的专属图案,又或者缀上金属的字粒做装饰,更可以自行选择喜欢的颜色做鞋带,创作你的专属版 converse。

价格:from 6,000 円

购买方式:White atelier BY CONVERSE

东京涩谷区神宫前6-16-5 HOLON-B1-1F

Equipment|Pyjama

想更贴心?可以考虑送她一件真丝睡衣哦!主打舒适质感的 Equipment 就把名字的定制服务放在了衬衫式睡衣套装上。

水洗真丝的手感特别柔滑,颜色对比鲜明的滚边显得精致优雅。趁着大热的睡衣风,也不妨一试全套作为外出装扮哦。除了睡衣之外,Equipment 家的毛衣、浴袍、围巾等等也提供 monogram 服务哦!

价格:from $ 368

购买方式:equipmentfr.com

Loquet London|Necklace

相较一般珠宝定制,用刻字的方式,Loquet London 就有趣多了。项链吊坠是一个透明的小盒子,让顾客可以自己选择放在吊坠中的小饰品。

除了24个英文字母外,还有星座等主题的图案以及每个月份的生日宝石可以选择。把名字,星座、生日和喜好都装在吊坠里,就能组成一个真正你的专属密码哦。

价格:from ?HK $ 17,500

购买方式:连卡佛

Rails|Denim Jacket

Denim jacket 几乎是每个时髦姑娘衣柜里的 must have item,一年四季都好穿,而且远不会担心 off season 这件事。如果再把自己的名字做成醒目的logo放在衣服上,就更完美了不是吗?

而 Rails 就顺势推出了 customize knox jacket !已经被 Aimee Song、Taylor Hill 等各大模特博主宠坏了,这么特别的款式,来个闺蜜装是不是也不错?

价格:$ 275

购买方式:railsclothing.com

来源于:LULU