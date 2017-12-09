杜绝低智商的人工智能

尽管中国人工智能浪潮风起云涌，但大多企业还处在追赶阶段。在今年的乌镇世界互联网大会上，人工智能成为当仁不让的热门话题。从苹果、谷歌到中国的BAT，再到人工智能各细分领域的准独角兽企业Versa、科大讯飞、搜狗等都纷纷亮出黑科技致敬未来。此次互联网大会必将成为分水岭，加速人工智能元年的到来。

12月4日，在浙江乌镇举行的第四届世界互联网大会“互联网之光”博览会上，民众体验人工智能机器人。

2017年是人工智能大火的一年。伴随着人机大战落幕，人工智能正式崛起，人工智能概念也铺天盖地袭来。智能电视、智能空调、智能手机等，这些带着“智能”标签的产品已经围绕着我们的生活展开了一系列攻势。使用一把装有蓝牙功能的体重秤， 真的可以掌握你身体的皮下脂肪、内脏脂肪？使用智能手环，真的可以掌握晚上的睡眠质量、运动状况？消费者被引导得云里雾里。

实际上，目前中国市面上高达90%的智能产品都算不上人工智能，它们离人工智能差距还是非常遥远的。除了客观局限，还有企业故意造假，偷换概念。那么，什么才是真正的“智能”？其实，一个合格的智能产品要具备对于环境的感知能力和对于事物的认知能力。例如，一款空调，是否可以根据主人的体温以及身体状况选择相对正确的室内温度；一款冰箱，是否能够认知自己内部空间的食材提供保质期信息。智能时代的长期目标之一，就是追求智能设备与人的无障碍的贴合交流。

今后，人工智能俨然成为中美竞争的下一个战场。但和美国相比，在人工智能技术水平、投融资规模和企业数量方面，中国存在很大差距。2016年，谷歌的AlphaGo战胜排名世界第一的韩国围棋手李世石震惊世界；微软和ING的机器学习系统成功复刻伦勃朗的画作；IBM基于深度学习的医疗机器人Watson诊断出罕见白血病，这些成果向全世界展示了人工智能可以达到怎样的高度。尽管中国人工智能浪潮风起云涌，百度大脑、无人驾驶等项目也体现了较高的研发水平，但大多企业还处在追赶阶段。

根据中国政府的规划，中国的人工智能将在2020年进入国际第一方阵，2030年要占据全球人工智能制高点。需要谨记的是，人工智能前景美好路却遥远，应当靠真真正正的创新和扎扎实实的努力，杜绝忽悠和投机。

来源：侨报网