柔似蜜不让移民局为DACA到本地抓人

南加州天普市警局新任局长弗洛瑞斯（David Flores）、柔似蜜市警察局长韩雷恩（Robert Hahnlein）12日在柔似蜜888海珍大酒楼举行媒体见面会，就华人社区的治安问题、警方与华裔居民的互动联系，以及非营利匿名举报组织“犯罪终结者”（Crime Stoppers）向与会媒体作了介绍，并就大家关心的DACA问题作出回应。

弗洛瑞斯表示，90年代他曾在天普警局工作，后调去加州高速巡警工作一段时间，回到天普警局之前，曾为洛县警局局长麦唐纳担任局长特别助理，“我就任天普警局局长后，会继续加强华人社区的治安，增加警民互动和警方执法的透明度，天普辖区的治安工作需要广大民众的支持与合作。昨天的9-11纪念活动，我非常感谢柔似蜜市政府建造的9-11纪念碑，它时刻提醒广大市民提高警惕，提防任何恐怖分子的破坏活动”。

柔似蜜警局局长韩雷恩表示，加州让重罪变轻罪、监狱提前放人法案的通过，导致整个南加州的犯罪率普遍上升，不仅天普市、柔似蜜市等华人社区，洛杉矶各地的入室盗窃案、街头抢劫案都明显上升。“我们无法在每个角落都安排警员执勤，所以社区居民的参与和互动就显得尤为重要。为此，我们近些年开展了邻里守望活动，收到了很好的效果。”

韩雷恩表示，警方已注意到洛杉矶华人社区的地下妓院的兴起，之前色情业打着按摩院的旗号为客人提供“幸福结局”（Happy Ending），经过警方的几次扫荡后，这些人开始转入地下，潜入民宅当中，通过社交软件（例如微信）兜揽生意，这无疑增加了警方办案的难度。不过警方还是接到了很多居民的举报电话，通过装扮嫖客的方式诱捕了一些皮条客和暗娼，但由于对方很狡猾，探员在执法过程中无法拍照取证，所以收效不大。

柔似蜜市议员阿曼塔（Sandra Armenta）表示，柔似蜜警方和洛县警局一样，不会把“梦想生”交给移民局，我们不会让移民局到柔似蜜抓人遣返，尽管特朗普总统提出撤销DACA，但我们不会执行他的行政命令。

来源：侨报网