根据你的收入 今年千万人须多交社安税

又到了报税的时候，对数千万美国人而言，他们看到的第一个变化就是要多交税了。今年约有1200万员工须多交税，这是因为他们的薪资税会被自动调涨。

与前几年不同，这项社安金“最低征税”(即应被课税的收入额)涨幅高得令人惊诧，达7.3%，堪称34年来之最。这会让每一位受到波及的工薪族最高多交539美元。而且，如果他们是自雇者，这项税额会更高。

2017年的交税涨幅为何如此巨大？这项应征最低税究竟是怎么产生的？彭博社的报道对此做了解释。

今年税率有什么改变

收入位于顶层的员工所支付的薪资社安税仅为他们工资的一部分。在过去两年中，他们收入中头11万8500美元的课税率为6.2%。在2017年，最低应征税收入跳涨至12万7200美元。

个人会受到什么影响

收入不到11万8500美元者不会觉察到交税额与以往有任何差异，但是，如果收入高于这一数额，如果高出的数额为8700美元，其薪资社安税率为6.2%，相当于1年所交社安税会增加至多539美元。雇主的薪资税也为6.2%，因此它们需要交的薪资税也会增加。自雇者的社安税会剧增至1000美元以上。但是，他们总是能从他们收入的雇主退税部分得到抵扣。

家庭支付总额有多少

据社会安全局(Social Security Administration)估计，2017年的税务政策变化会带来116亿美元新增的税务收入。

那么，税率为何会有如此大幅的上升呢？税率增幅为7.3%，大大高于通货膨胀率。在去年11月结束的12个月中，美国主要消费者价格指数上升了1.7%。而在2015年的全年中，该指数仅增加了0.7%。

究竟发生了什么情况？社安金应征最低税的年度调整是基于美国工资指数而非消费者价格指数。全国平均工资指数在2015年上升了3.5%，比通胀快了5倍。

但是，导致社安应征最低税骤然飙涨的真正原因是政府希望弥补失去的时间。

2017年的社安金税额之所以飙涨，实际上是把两年的增长合二为一了。在2014年，工资指数也上升了3.6%，但是，社安局无法征收2015年的应征最低税，因为相关法规阻止提高该税收。在这一年中，接受社安金者的生活成本没有增加。

该涨幅有多么不寻常

这是自1983年以来最大的涨幅。当社安税在1937年开始征收时，它仅适用于收入中的头3000美元。这个数额一直到1951年都维持稳定。随后，国会不时调升社安金应征最低税。直到1970年代末，政府裁开始把它与工资增长指数挂钩。

在对其进行通胀校正后，社安金应征最低税上涨幅度看上去不那么剧烈。

然而，人们仍然能够看到，在1960年代和1970年代社安金应征最低税大幅增加所带来的冲击。那些增加的部分被用来帮助支付了给中产阶级和中高层收入者的社安福利。

有多少人会受到影响

社安局估计，在全美1亿7300万支付社安税的雇员中，约1200万人今年的社安最低应征税额会增加。在任何一个给定年中，全部员工中约有6%的人的收入会高于应征最低社安税的数额。这个数字几十年来一直保持恒定。社安局估计，几乎有20%的员工会在他们职业生涯的某个时间，收入达到社安最低应征税的数额，哪怕其持续时间只有1年。

社安税不同于所得税

为什么会存在社安金最低应征税收入？美国的所得税被视作一种累进税(progressive tax)，即那些最富有的人理应担负最大的税务负担，而低收入者无需交税，甚或还能得到税务抵扣优惠。但是，在低收入美国人中，薪资社安税则显得不同寻常，因为这些人在所得税占收入的比例方面最终会比富人支付得更高。

来源：纽约侨报网