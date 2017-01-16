江西省杂技团

由江西省文化厅 江西省外事侨务办公室、中华人民共和国驻芝加哥领事馆主办；圣路易中华文化中心及圣路易长江艺术团承办；圣路易中国人协会、密苏里北京人协会、圣路易现代中文学校、圣路易斯中文学校以及圣路易中华文教服务协会协办的“欢乐春节、美丽江西”圣路易斯2017年春节晚会将于2月4日（星期六）晚在西郊圣.查尔斯的Lindenwood University Arts center 隆重登场。这台春晚经过圣城社区的多方努力，特地通过国务院侨办邀请来自江西省歌舞剧院、江西省杂技团等国内著名的艺术团体及优秀演员来给圣城广大华人华侨带来深切的节日慰问之情。

拥有浓厚历史文化底蕴的江西，自古以来物产丰饶，人文汇萃，有著「文章节义之邦，白鹤鱼米之国」的美名，素有「物华天宝、人杰地灵」之誉。中国江西省杂技团更是在周恩来总理的亲切关怀下，始建于一九六一年。

在第三届全国杂技比赛上，江西省杂技团参赛的三个节目全部获奖。其中“转动地圈”荣获“金狮奖”和文化部颁发的“创新奖”以及中国杂技艺术家协会特别设立的大赛唯一的“创新”奖杯，成为当年全国获奖最多的优秀节目之一；“晃梯顶碗”荣获“银狮奖”第一名，并在一九九一年摩纳哥基万尼斯俱乐部第四届国际少年儿童杂技比赛中摘取“金K奖”桂冠；“小跳板”荣获“铜狮奖”。此外，“顶技”参加一九九一年意大利国际少年儿童杂技比赛，荣获“意大利文化部”奖杯；“飞天造型”荣获第四届全国杂技大赛银奖。还有于第五届全国杂技比赛上，“双人单臂倒立技巧”也荣获银奖。

三十几年寒来暑往，春华秋实，江西省杂技团终于逐渐形成了自己独特的演出风格和鲜明的民族特色。已成为一个杂技，魔术，滑稽等门类齐全的演出实体。实力强，继承功能好，创新意识浓，一团有多队，一人能多艺。在国内外演出活动中，江西省杂技团拥有轮流上演的节目近六十个。自一九八三年以来，江西省杂技团先后三十多次六百余人次出访美国，加拿大，法国，德国，印度，日本，坦桑尼亚，多米尼亚等四十多个国家，共演出达两千余场，观众两百多万人。频繁的艺术交流活动，既介绍了中国的文化艺术，又增进了中国人民与世界各国人民的相互了解和友谊，深受各国人民群众的喜爱。

晚会具体票务方式和演出地址见下：

时间：2017年2月4日晩 (6：00 Reception 7：00 演出开始)

地点：Lindenwood’s J. Scheidegger Center For The Arts

2300 W Clay St, St Charles, MO 63301

票价：$50， $20， $10

票务：刘双秋 (636-579- 9242）

陈璐 (636-751-9603）

(春晚筹委会)