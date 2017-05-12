母亲节新移民跨洋孝敬母亲

西方的母亲节的意义和中国传统的孝道不谋而合，但因为这个节日以母亲命名，因此更加特别。对于很多初为人母的新移民独生子女来说，这个节日更让她们更加珍惜母亲，更懂得孝敬母亲。

在美国的华裔新移民当中，有很多80后的独生子女，随着初为人母，很多新妈妈们也第一次亲身体验母亲节。这个周日就是母亲节，很多人已经开始为这一天做计划，而这些新妈妈们在这一天更希望能借着节日向自己母亲表达深深的感激。

陈女士在家里是独生子女，出国留学之后留在美国工作，现在嫁给美国丈夫定居在洛杉矶，家里人虽然舍不得女儿离开家乡在国外打拼，但也尊重她的选择。去年年底她生下女儿，而母亲也来到美国帮她照顾宝宝。陈女士说，当妈妈这段日子很辛苦，但是再辛苦也没有母亲辛苦。有母亲的帮忙，她才能在生完孩子之后继续工作。如果母亲不在，她真的不知道应该怎么办。这个母亲节是她在美国过的第一个母亲节，但是对于她来说也是第一个真正理解母亲的母亲节，当母亲的心情和辛苦只有自己当了妈妈之后才能真正理解。

陈女士说，她已经订了鲜花、全身按摩给妈妈，除此之外，他们一家人还会一起享用母亲节午餐。她说，其实先生也为自己和母亲安排了母亲节惊喜，但是她希望能亲自为母亲安排一个节日惊喜表达自己的感激。

同样为新妈妈的张女士在这个母亲节去公园野餐，她的儿子已经有2岁，很活泼，去公园全家人不仅可以享受阳光还可以让儿子在公园的儿童游乐场玩。然而，她也为远在国内的母亲预订了鲜花，她说，虽然她现在辞职在家做全职妈妈，但这两年是她人生最辛苦的两年，很难想象30多年前的中国家庭是如何生养小孩的，父母都是工薪阶层，平时也要工作还要照顾她，更加不容易，母亲节当天，她想到更多的是自己远在中国的母亲，所以两个星期前她就已经订了康乃馨给妈妈。

侨报网–May 12, 2017,07:40