每一盘西红柿炒鸡蛋都是一个华裔移民的怀乡故事

美国华人怎么看西红柿炒鸡蛋？美媒：怀念故乡的菜

核心提示：人们提起番茄炒蛋的时候，会说那是自己学会的第一道菜，在他们离家以后让自己填饱肚子的菜，会激发突如其来又不可抗拒的渴望的菜。但是当我突然想吃这道菜时，却不知道怎么做。在中餐里，这道菜就像是空气，时刻存在，却不可见。

参考消息网2月12日报导 美媒称，美国美食专栏作家弗兰西斯林在过去两年里一直撰写有关移民及其食物的专栏。在此期间，他和许多国家的人一起做过饭，他表示，作为中国移民的后代，写这个专栏也是在向自己的写作对象致敬——就像对自己的父母那样——因为他们承受着在两个世界之间生活的负累，在找到立足点的同时，还不得不在自己的过去和现在之间搭起桥梁。

美国《纽约时报》网站2月9日刊登他写的《每一盘番茄炒鸡蛋都是一个华裔移民的怀乡故事》一文，文章摘编如下：

我一直在思考这点，因为这将是我为这个杂志撰写的最后一篇专栏文章——另一个梦想计划在向我招手，我希望你们会很快听到它的更多消息——同时也和番茄鸡蛋有关。

几周前，我突然特别想吃中餐里的番茄炒蛋。这道菜肴由酸甜美味的番茄汁液裹着清炒的鸡蛋，会激发全身的愉悦感，让你很容易就快速吞下许多米饭。我在唐人街工作的时候，这是那个社区的4美元餐车售卖的主打产品。再往里面加入牛肉，就是小时候我弟弟最喜欢的一道菜——这也是在他在人生的头八年里，基本唯一会吃的食物。

人们提起它的时候，会说那是自己学会的第一道菜，在他们离家以后让自己填饱肚子的菜，会激发突如其来又不可抗拒的渴望的菜。但是当我突然想吃这道菜时，却不知道怎么做。我查阅了自己的中文烹饪书，发现没有一本收有这个菜谱。我知道如果打电话给我母亲询问这道菜，就会像让她描述如何系鞋带一样——几乎是不可能讲清楚的，因为这东西已经完全变成了她的肌肉记忆。在中餐里，这道菜就像是空气，时刻存在，却不可见。

我知道我自己整不出这道菜谱，因为意识到不知道怎么做这道菜，就像我对广东话越来越生疏、每年都不知道什么时候是农历新年是一样的。那是因为我本身不是一个移民，只是两个移民的儿子，所以我对父母长大的那个世界只有已经磨损的二道传输的认知。作为一种文化的一部分却不生活在其中，就像是处在一段异地恋情里。通过大肆表白感情和偶尔华丽现身，它也能维持，但你无法在周日早上一起喝杯咖啡——做那些小事，那些让日常生活得以建立的事。我知道我要想知道这个菜谱，就得从我的同胞那里获取它，没有其他方法。

因此我上网一个接一个地找，同时也留心拼凑自己的版本。我看到了烹饪书作者吉纳维芙·柯的做法，从中学到了在把鸡蛋倒入番茄里之前，只需轻轻翻炒一下鸡蛋。我还看了希希·王在“严肃饮食”网站上的版本，也从里面学到了一些很棒的点子，比如在鸡蛋中加入米酒，在酱汁中加入番茄酱。

我读了几十篇博客文章，它们大多数都是在一遍遍讲述着同样的故事——一个怀乡的故事，想念母亲做的饭以及想家。我读了下面的评论，也是一样的调调：谢谢你，谢谢你，我很怀念这道菜，谢谢，谢谢。读完所有这些后，我开始意识到自己究竟看到了什么：我看到了和我一样的人，他们想念一种自觉应该深入自身骨髓的知识，于是找到别人的菜谱，以便在植根于如今所在之地的同时，将自己和自己的来处建立起连接。

2017年02月12日 19:44 中国新闻网