比比看 美国最富和最穷的地方差距有多大

美国家庭2015年平均年收入53,889元，比2009年的51,425元增长了约2,500美元。尽管美国人的收入自大衰退以来大幅上涨，但却相当不平衡，全国范围内收入差距依然很高。

为确定美国最富有和最贫穷的地区差距有多大，24/7 Wall Street对美国人口普查局最新的“美国社区调查”的家庭收入数据进行了分析。

分析发现，纽约斯卡斯代尔（Scarsdale）是全国最富有的城镇，家庭收入中位数为242,782元，是最穷的伊利诺伊州森特维尔（Centreville）家庭收入16,553元的15倍。

同时，分析发现：

*富人区均位于美国最大城市的郊区

*富人区的居民在附近的大都市工作

*财富差距的最大决定因素之一是教育程度

*穷人区经历了数十年的经济衰退

*穷人区富裕白人迁出比例高，造成城市税收减少，贫穷加剧

《商业内幕》也曾报道，经济政策研究所（EPI）的一份报告显示，2013年，美国收入最高的1%富人的收入占美国全部收入的20.1%。

不仅如此，从2009年起至2013年，在全部的收入增长中，他们占了85.1%。此外，这部分人的收入是美国人平均收入$45,567的25.3倍。

EPI的这份报道还有一个特别引人注目的部分，即这一不平等现象是各个州以及大都市普遍存在的情况。

请看Wall Street给出的最富和最穷的地区差距究竟有多大吧。

最富的10个地方

10. 特拉维拉，马里兰州（Travilah, Maryland）

家庭收入中位数：$206,827

房价中位数：$1,053,700

成人具有学士以上学位比例：76.9%

贫困率：3.9%

9. 劳雷尔霍洛，纽约州（Laurel Hollow, New York）

家庭收入中位数：$207,500

房价中位数：$1,434,500

成人具有学士以上学位比例：73.9%

贫困率：8.2%

8. 狼阱，弗吉尼亚州（Wolf Trap, Virginia）

家庭收入中位数：$208,546

房价中位数：$856,900

成人具有学士以上学位比例：82.3%

贫困率：1.6%

7. 皮埃蒙特，加州（Piedmont, California）

家庭收入中位数：$208,772

房价中位数：$1,456,300

成人具有学士以上学位比例：85.3%

贫困率：5.2%

6. 达里恩，康涅狄格州（Darien, Connecticut）

家庭收入中位数：$208,906

房价中位数：$1,279,900

成人具有学士以上学位比例：80.1%

贫困率：5.4%

5. 牡蛎湾湾，纽约州（Oyster Bay Cove, New York）

家庭收入中位数：$210,288

房价中位数：$1,506,300

成人具有学士以上学位比例：72.4%

贫困率：0.5%

4. 温内特卡，伊利诺伊州（Winnetka, Illinois）

家庭收入中位数：$211,773

房价中位数：$957,600

成人具有学士以上学位比例：87.9%

贫困率：1.8%

3. 罗灵丘陵，加州（Rolling Hills, California）

家庭收入中位数：$216,458

房价中位数：$2,000,000+

成人具有学士以上学位比例：70.3%

贫困率：2.0%

2. 大瀑布城，弗吉尼亚州（Great Falls, Virginia）

家庭收入中位数：$234,091

房价中位数：$1,103,000

成人具有学士以上学位比例：81.1%

贫困率：1.9%

1. 斯卡斯代尔，纽约州（Scarsdale, New York）

家庭收入中位数：$242,782

房价中位数：$1,230,600

成人具有学士以上学位比例：87.0%

贫困率：2.3%

最穷的10个地区

10. 博加卢萨，路易斯安那州（Bogalusa, Louisiana）

家庭收入中位数：$23,315

房价中位数：$65,900

成人具有学士以上学位比例：10.9%

贫困率：36.8%

9. 塞拉马，阿拉巴马州（Selma, Alabama）

家庭收入中位数：$22,414

房价中位数：$87,100

成人具有学士以上学位比例：16.7%

贫困率：41.9%

8. 萨默维尔，佐治亚州（Summerville, Georgia）

家庭收入中位数：$21,662

房价中位数：$65,500

成人具有学士以上学位比例：8.3%

贫困率：30.5%

7. 汤姆森，佐治亚州（Thomson, Georgia）

家庭收入中位数：$21,425

房价中位数：$89,400

成人具有学士以上学位比例：10.6%

贫困率：40.1%

6. 奥珀卢萨斯，路易斯安那州（Opelousas, Louisiana）

家庭收入中位数：$20,434

房价中位数：$88,300

成人具有学士以上学位比例：10.2%

贫困率：41.9%

5. 佛兰波湖，威斯康星州（Lac du Flambeau, Wisconsin）

家庭收入中位数：$20,160

房价中位数：$112,900

成人具有学士以上学位比例：17.0%

贫困率：44.3%

4. 马斯基根海茨，密歇根州（Muskegon Heights, Michigan）

家庭收入中位数：$20,083

房价中位数：$41,900

成人具有学士以上学位比例：6.0%

贫困率：45.2%

3. 东克里夫兰市，俄亥俄州（East Cleveland, Ohio）

家庭收入中位数：$19,592

房价中位数：$60,600

成人具有学士以上学位比例：11.0%

贫困率：42.6%

2. 本顿港，密歇根州（Benton Harbor, Michigan）

家庭收入中位数：$18,085

房价中位数：$47,800

成人具有学士以上学位比例：5.1%

贫困率：50.3%

1. 森特维尔，伊利诺伊州（Centreville, Illinois）

家庭收入中位数：$16,553

房价中位数：$49,600

成人具有学士以上学位比例：10.9%

贫困率：47.

来源：侨报网