江西艺术团走进明州 歌舞杂技贺新春

江西艺术团 明尼那波利斯演出 视频欣赏

春节期间，全美各地都有庆祝农历新年活动。昨晚，江西艺术团一行30人2月9日抵达明尼那波利斯，给那里的民众带来一场富有江西风情的文艺晚会，和大家一起过大年。

整场演出在欢乐喜庆的舞曲中拉开序幕。随后，具有中华元素的杂技、舞蹈、歌曲轮番登场。江西位于中国的东南部、长江中下游，其陶瓷和书院文化尤其受到民众关注。而艺术团这次也特意把带有景德镇陶瓷艺术融入歌舞杂技中，展示赣文化的独特魅力。

今天江西艺术团在明尼苏达州再一次绽放了他们的精彩，把祖籍国人民的温暖，带到了侨胞和祖国人民的心坎上，满场的喝彩就是对他们最好的褒奖。

杂技是本次演出的特色之一，每当艺术家们用肢体展现高难度动作时，都赢得满堂喝彩。我觉得这场演出太精彩了，是我看过最好看的表演。我从来没有见过这样的舞蹈、杂技，太震撼了。

江西艺术团团长郎道先说，恰逢农历新年期间，能有机会给当地的华人带来祖籍国的问候，他倍感荣幸。（很高兴有机会）来跟各位华人华侨同胞拜年，我们希望有机会再次来到美丽的明州。

由于这是艺术团第一次走进明州，因此该晚会尤其受到江西老表的欢迎。

在1980年时，我在江西教书，今晚很多节目让我回想到以前在江西的日子，这对于我来说很有意义。能够看到家乡来的艺术团体，和我们一起过中国年，实在是非常非常特别，觉得是个非常美好、非常特殊的夜晚。

江西艺术团一行今晚结束在明州的演出之后，下一站将前往丹佛，为那里的华人进行表演。(美国中文网 邱洪辉）

来源: 美国中文网