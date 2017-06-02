沃尔玛新项目 员工回家途中送快递

“既然顺路，你能顺便带上它吗？”这是沃尔玛对员工的一个新要求，看他们是否会参与一个新的发货项目。

更具体地说，沃尔玛正在测试这样一个概念，让员工在回家的途中将包裹送到顾客家里。

据有线电视新闻网财经频道(CNNMoney)报道，在周四(1日)发布的一篇博文中，沃尔玛对这个新项目很是看重，表示这种做法既能加快他们的送货服务，也能让员工多赚一笔。

过去一个月，沃尔玛位于新泽西和阿肯色的两家店已经开始试运行这个项目。沃尔玛表示“不管是来自员工还是顾客的反馈都很好”。现在还不清楚该零售巨头什么时候会扩大这个项目的运行范围。

该公司说他们已经为此开发了一个应用软件，员工可以借此加入该项目，而是否参与也完全自愿。该应用软件可以提醒员工有订单正好在他/她的回家路上。

沃尔玛说，在试运行中，“很多”订单在第二天就会被运送到位。

与之对应的是，亚马逊已经在全国很多地区开始实行当天达的送货服务。

沃尔玛推出的这个项目似乎说明他们也想参与到这个竞争中。

“这个项目意义重大。”沃尔玛在博文中说，“沃尔玛在全美拥有4700家店，还有超过100名员工。全美人口的90%都在我们店铺的10英里内。”

至于有多少员工参与到这个项目中来，沃尔玛拒绝给出答案。

“选择参与该项目的员工可以决定运送货物的数量、体积以及重量，还可以选择具体哪天可以参与送货。”博文中还说，“这都取决于他们自己的选择，他们可以随时更新自己的决定。”

侨报网–Jun 02, 2017,12:19